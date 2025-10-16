Rafinăria Lukoil Ploiești este oprită integral timp de 45 de zile. Avertisment pentru cetățeni

Stiri actuale
16-10-2025 | 11:38
Rafinaria Lukoil Ploiesti
Foto: Facebook

Rafinăria Petrotel Lukoil Ploieşti va fi oprită integral timp de 45 de zile pentru revizie capitală, lucrările vizând atât instalaţiile tehnologice, cât şi unităţile auxiliare.

autor
Lorena Mihăilă

Revizia capitală planificată se va derula în perioada 17 octombrie - 30 noiembrie.

„Această operaţiune presupune oprirea integrală a rafinăriei, întrucât lucrările vizează atât instalaţiile tehnologice, cât şi unităţile auxiliare. Oprirea completă este necesară pentru a permite accesul în siguranţă la echipamentele majore, realizarea inspecţiilor tehnice de detaliu şi efectuarea reparaţiilor şi testelor obligatorii. Prin această intervenţie se reduc riscurile operaţionale, se îmbunătăţeşte performanţa energetică şi se asigură conformitatea cu standardele de mediu şi securitate industrială, atât pentru rafinărie, cât şi pentru întreaga comunitate. Durata totală a reviziei este estimată la aproximativ 45 de zile, în funcţie de complexitatea intervenţiilor şi de rezultatele inspecţiilor din teren", precizează compania pe Facebook.

Avertisment pentru cetățeni

Cetăţenii sunt avertizaţi că, în timpul proceselor de oprire şi pornire, pot apărea zgomote mai puternice decât în perioada de funcţionare normală.

De asemenea, în zona perimetrală a rafinăriei pot fi percepute mirosuri specifice de produs petrolier, fără ca acestea să depăşească limitele admise, se menţionează în comunicat.

Citește și
explozie tver rusia drone
Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, atacată cu drone

„Activitatea normală a rafinăriei va fi reluată imediat după finalizarea testelor tehnologice şi a verificărilor de siguranţă, pentru a garanta funcţionarea la parametrii proiectaţi. Pentru pregătirea corespunzătoare a lucrărilor, se impune depresurizarea controlată a instalaţiilor tehnologice, operaţiune realizată în reţeaua de faclă, unde produsele petroliere gazoase sunt arse în condiţii de siguranţă şi cu un impact minim asupra mediului", arată sursa citată.

Lucrările se derulează sub monitorizarea strictă a autorităţilor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Prahova, Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova, în colaborare cu departamentele interne HSE ale rafinăriei, conform comunicatului.

Rafinăria Petrotel Lukoil are o capacitate de rafinare de aproximativ 2,5 milioane de tone anual.

Vremea azi, 16 octombrie. Se mai încălzește - mai ales în ținuturile sudice: în Lunca Dunării temperaturile ajung la 19 grade

Sursa: Agerpres

Etichete: ploiești, lucrari, rafinarie, lukoil,

Dată publicare: 16-10-2025 11:38

Articol recomandat de sport.ro
Revelion pe Arena Națională! Câți bani trebuie să scoți din buzunar + ce artiști intră „în teren”
Revelion pe Arena Națională! Câți bani trebuie să scoți din buzunar + ce artiști intră „în teren”
Citește și...
Explozie urmată de incendiu uriaș la cea mai mare rafinărie de pe coasta vestică a SUA. ”Suntem foarte îngrijorați” | VIDEO
Stiri externe
Explozie urmată de incendiu uriaș la cea mai mare rafinărie de pe coasta vestică a SUA. ”Suntem foarte îngrijorați” | VIDEO

Un incendiu puternic a izbucnit joi noapte la rafinăria El Segundo Chevron din comitatul Los Angeles, în urma unei explozii. El Segundo Chevron este cea mai mare rafinărie de pe coasta vestică a SUA și se află aproape de aeroportul LAX.  

Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, atacată cu drone
Stiri externe
Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, atacată cu drone

O rafinărie aparţinând companiei petroliere Bashneft a luat foc în republica rusă Başchiria, pe râul Volga, în urma unui atac cu drone, au anunţat sâmbătă oficiali citaţi de AFP, Reuters şi dpa.

O mare rafinărie din Rusia funcționează la 50% din capacitate după un atac cu drone. O alta a fost complet oprită
Stiri externe
O mare rafinărie din Rusia funcționează la 50% din capacitate după un atac cu drone. O alta a fost complet oprită

Rafinăria din Ryazan, operată de gigantul rus Rosneft, şi-a redus la jumătate capacitatea de procesare a ţiţeiului, începând cu 2 august, în urma unui atac cu drone atribuit Ucrainei, au declarat trei surse din industrie.

Ucraina anunță că a lovit instalații petroliere și un aerodrom militar din Rusia, inclusiv o rafinărie importantă
Stiri externe
Ucraina anunță că a lovit instalații petroliere și un aerodrom militar din Rusia, inclusiv o rafinărie importantă

Armata ucraineană a anunțat, sâmbătă, că a lovit instalații petroliere din Rusia, inclusiv o rafinărie importantă, un aerodrom militar pentru drone și o fabrică de electronice.

Miros de cauciuc ars și ceață densă la Ploiești. Garda de Mediu verifică o reacție chimică la o rafinărie din nordul orașului
Stiri actuale
Miros de cauciuc ars și ceață densă la Ploiești. Garda de Mediu verifică o reacție chimică la o rafinărie din nordul orașului

Miros puternic de cauciuc ars şi fenomen de tip ”ceaţă densă” au fost semnalate, miercuri, în mai multe zone din Ploieşti, iar Garda de Mediu a demarat un control la rafinăria din zona de nord a oraşului.

Recomandări
Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei
Stiri actuale
Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei

Acuzații de corupție la vârful Spitalului Militar Central. Managerul instituției, medicul Florentina Ioniță, general cu două stele în Armata Română este suspectat de abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

Mitul mașinilor „eco”: Hibridele plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină | Raport
Stiri externe
Mitul mașinilor „eco”: Hibridele plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină | Raport

Vehiculele hibride electrice plug-in (PHEV) emit de aproape cinci ori mai multe gaze cu efect de seră decât indică cifrele oficiale, potrivit unui nou raport, citat de The Guardian. 

Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte
Stiri Politice
Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte

Dacă Claudiu Manda va ocupa funcția de secretar general al PSD, Olguța Vasilescu nu va mai rămâne vicepreședinte al formațiunii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 16 Octombrie 2025

03:13:06

Alt Text!
La Măruță
15 Octombrie 2025

01:30:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Octombrie 2025

01:46:06

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28