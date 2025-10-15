O femeie de 61 de ani din Ploiești a fost sedusă de un nigerian mai tânăr și a luat o decizie pe care a ajuns să o regrete

15-10-2025 | 17:39
Poveste de amor cu final dureros pentru o femeie de 61 de ani din Ploiești care s-a îndrăgostit de un bărbat din Nigeria stabilit la noi în țară. Convinsă doar de mesajele lui și fără să-l întâlnească vreodată i-a trimis peste 170.000 de euro. 

Marilena Iordache

Corespondent Știrile ProTV: „Cetățeanul nigerian în vârstă de 35 de ani locuiește în județul Ilfov și a abordat-o pe femeie pe Facebook.

Inițial s-ar fi prezentat ca un bărbat cu stare dornic de o relație amoroasă.

A cucerit-o cu vorbe frumoase și chiar a convins-o că vrea să se însoare cu ea. Apoi a început să se plângă de necazuri: i-a spus că are niște datorii, apoi că e bolnav. 

Timp de trei ani femeia i-a tot trimis bani. Abia de curând și-a dat seama că a fost înșelată și a anunțat poliția.

Agenții i-au percheziționat locuința și l-au reținut pentru înșelăciune.

Anchetatorii au stabilit că individul a primit de la ea 168.000 de euro, 2.000 de dolari și 30.000 de lei. Deocamdată nu au aflat ce a făcut cu banii.

Suspectul a fost prezentat unui judecător de drepturi și libertăți care a decis cercetarea lui sub control judiciar.”

Tânărul care a condus cu 161 km/h pe un bulevard din Constanța, reținut. Nu avea permis și a prezentat unul fals

