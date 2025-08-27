Școlile din România duc lipsă de profesori. Matematica și științele exacte, materiile cu cele mai mari lipsuri de personal

Lipsa profesorilor este una dintre principalele probleme cu care se confruntă școlile din România, arată un raport OCDE din 2024. Țara noastră are un deficit în cazul profesorilor de științe exacte, educație fizică, dar și în cazul artelor.

România se numără printre cele 18 state care se confurntă cu un deficit de profesori, din totalul de 21 luate în calcul de raportul OCDE. Analiza din 2024 arată că deficitul se înregistrează în cazul științelor, dar și artelor, la toate nivelurile de educație.

Cu toate acestea, țara noastră se confruntă cu probleme ceva mai mici decât alte țări din Europa. Datele indică faptul că România are, în general, o situație similară Austriei la acest capitol.

„Într-un subgrup de țări în care datele permit comparații între 2021/22 și 2022/23, Germania (pentru învățământul secundar inferior), Letonia, Țările de Jos și Noua Zeelandă au înregistrat o înrăutățire a situației, numărul posturilor vacante neocupate crescând cu cel puțin 5 % între cei doi ani. Cu toate acestea, România a contrazis această tendință; deși în 2022/23 se confrunta în continuare cu o penurie de personal, situația s-a îmbunătățit față de 2021/22”, arată raportul OCDE.

Științele exacte, printre materiile care se confruntă cu lipsa profesorilor

Matematica, dar și alte științe exacte se confruntă cu un deficit de profesori la catedră. În contrast, România, dar și alte țări aflate într-o situație similară, nu se confruntă cu dificultăți în ceea privește asigurarea necesarului de dascăli care să predea istorie sau geografie.

„Toate țările se confruntă cu o lipsă de profesori de matematică, ceea ce evidențiază provocarea globală de a atrage și reține cadre didactice în această materie esențială. În mod similar, toate, cu excepția Franței, nu dispun de un număr adecvat de profesori de științe. Cu toate acestea, niciuna nu raportează o lipsă de profesori în domeniul studiilor sociale, cum ar fi istoria și geografia, ceea ce sugerează o relativă abundență de profesori pe deplin calificați în aceste materii, în comparație cu domeniile STEM”, arată autorii raportului.

„Deficitul de profesori este mai puțin grav în discipline precum istoria și geografia decât în domeniile STEM, din mai multe motive. Un factor cheie îl reprezintă diferențele de gen în domeniile de studiu din învățământul superior. Femeile sunt, în general, mai puțin reprezentate în domeniile STEM din învățământul superior și sunt supra-reprezentate în profesia didactică. Acest lucru înseamnă că există un număr mai mic de persoane cu studii în domeniile STEM care intră în profesia didactică”, subliniază analiza OCDE.

În plus, arată autorii raportului, spre deosebire de matematică sau științele exacte, facultățile de istorie și geografie au un număr mai mare de absolvenți, ceea ce crește oferta de potențiali profesori. În plus, absolvenții din domeniile STEM au și alternative de carieră mai lucrative în afara învățământului, ceea ce reduce și mai mult numărul persoanelor care intră în profesia didactică în aceste discipline.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













