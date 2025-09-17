Prima reacție a Kremlinului la acuzațiile României privind implicarea Rusiei în alegeri. Ne compară cu americanii

Kremlinul a negat implicarea Rusiei în alegerile din România și a comparat acuzațiile aduse de procurorii români cu cele vehiculate de americani în cazul scrutinului lor din 2016. Odată revenit la putere, Trump le-a respins ca fiind o ”farsă”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat acuzațiile României privind o presupusă implicare a Rusiei în alegerile prezidențiale de anul trecut.

Peskov a declarat pentru agenția rusă de știri RBC că acuzațiile formulate de procurorul general al României, Alex Florența, referitoare la o interferență rusă în alegerile prezidențiale „nu corespund realității”.

„Nu, nu se potrivește cu adevărul. Să ne amintim cum Washingtonul a acuzat Rusia că a intervenit în alegerile (din 2016), încercând să destabilizeze și așa mai departe, iar apoi au recunoscut ei înșiși că nu era adevărat. În cazul României, este exact la fel”, a spus Peskov, făcând referire la declarațiile fostului președinte american Donald Trump, care a numit astfel de acuzații „o farsă”.

Florența a acuzat Rusia că a orchestrat o „operațiune hibridă” împotriva României, implicând patru companii cu legături rusești care ar fi gestionat boți și conturi false online, ajungând la peste 1,3 milioane de persoane.

"Începând din cursul lunii noiembrie 2024, la nivelul comunităţilor extremiste, s-a constatat o intensificare a narativelor şi mesajelor instigatoare la ură şi violenţă asociate campaniei de promovare a unui candidat independent, care au creat un climat de panică la nivelul societăţii. Această creştere la nivel de conţinut instigator la acţiuni violente a fost iniţiată încă din perioada primului tur al alegerilor, evoluţia realizându-se, sistematic, prin promovarea de elemente de conţinut de instigare la ură generate prin intermediul inteligenţei artificiale. Acest tip de narative şi modalitatea de realizare a conţinutului online corespund tiparului de acţiune a Federaţiei Ruse, fiind semnalate şi în alte state precum Moldova sau Georgia. De asemenea, au fost utilizate canale de propagandă pro-ruse", a declarat procurorul general al României.

Alegeri anulate după interferența masivă a Rusiei în manipularea votului

Alegerile prezidențiale din România, încheiate în luna mai, au fost o reluare a unui scrutin anterior. Procesul electoral inițial fusese suspendat la sfârșitul anului 2024 de către Curtea Constituțională, după ce candidatul naționalist Călin Georgescu câștigase primul tur, pe 24 noiembrie.

Decizia Curții a invocat finanțări ilegale de campanie, atacuri cibernetice care au vizat infrastructura digitală a alegerilor și acuzații de interferență rusă.

În turul de scrutin repetat, candidatul independent, pro-european și primar al Bucureștiului, Nicușor Dan, a fost ales, devenind al cincilea președinte al țării.

