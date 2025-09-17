Prima reacție a Kremlinului la acuzațiile României privind implicarea Rusiei în alegeri. Ne compară cu americanii

17-09-2025 | 13:32
Kremlinul a negat implicarea Rusiei în alegerile din România și a comparat acuzațiile aduse de procurorii români cu cele vehiculate de americani în cazul scrutinului lor din 2016. Odată revenit la putere, Trump le-a respins ca fiind o ”farsă”.  

Cristian Anton

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat acuzațiile României privind o presupusă implicare a Rusiei în alegerile prezidențiale de anul trecut.

Peskov a declarat pentru agenția rusă de știri RBC că acuzațiile formulate de procurorul general al României, Alex Florența, referitoare la o interferență rusă în alegerile prezidențiale „nu corespund realității”.

Nu, nu se potrivește cu adevărul. Să ne amintim cum Washingtonul a acuzat Rusia că a intervenit în alegerile (din 2016), încercând să destabilizeze și așa mai departe, iar apoi au recunoscut ei înșiși că nu era adevărat. În cazul României, este exact la fel”, a spus Peskov, făcând referire la declarațiile fostului președinte american Donald Trump, care a numit astfel de acuzații „o farsă”.

Florența a acuzat Rusia că a orchestrat o „operațiune hibridă” împotriva României, implicând patru companii cu legături rusești care ar fi gestionat boți și conturi false online, ajungând la peste 1,3 milioane de persoane.

Vladimir Putin
Vladimir Putin a dezvăluit câți soldați a trimis la Zapad 2025. Exercițiile militare au loc lângă granița NATO

"Începând din cursul lunii noiembrie 2024, la nivelul comunităţilor extremiste, s-a constatat o intensificare a narativelor şi mesajelor instigatoare la ură şi violenţă asociate campaniei de promovare a unui candidat independent, care au creat un climat de panică la nivelul societăţii. Această creştere la nivel de conţinut instigator la acţiuni violente a fost iniţiată încă din perioada primului tur al alegerilor, evoluţia realizându-se, sistematic, prin promovarea de elemente de conţinut de instigare la ură generate prin intermediul inteligenţei artificiale. Acest tip de narative şi modalitatea de realizare a conţinutului online corespund tiparului de acţiune a Federaţiei Ruse, fiind semnalate şi în alte state precum Moldova sau Georgia. De asemenea, au fost utilizate canale de propagandă pro-ruse", a declarat procurorul general al României. 

Alegeri anulate după interferența masivă a Rusiei în manipularea votului

Alegerile prezidențiale din România, încheiate în luna mai, au fost o reluare a unui scrutin anterior. Procesul electoral inițial fusese suspendat la sfârșitul anului 2024 de către Curtea Constituțională, după ce candidatul naționalist Călin Georgescu câștigase primul tur, pe 24 noiembrie.

Decizia Curții a invocat finanțări ilegale de campanie, atacuri cibernetice care au vizat infrastructura digitală a alegerilor și acuzații de interferență rusă.

În turul de scrutin repetat, candidatul independent, pro-european și primar al Bucureștiului, Nicușor Dan, a fost ales, devenind al cincilea președinte al țării.

Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale

Sursa: Agerpres, StirilePROTV

