Vladimir Putin a apărut pe teren la exercițiile Zapad. Soldații s-au antrenat pentru lansarea armelor nucleare din Belarus

Vladimir Putin a afirmat marţi că 100.000 de militari au participat la manevrele ruso-belaruse Zapad-2025, un efectiv mult mai mare decât se estimase anterior.

„Exerciţiile se desfăşoară pe 41 de terenuri de antrenament, cu participarea a 100.000 de militari. Aproximativ 10.000 de sisteme de armament şi echipamente militare vor fi şi sunt utilizate”, a declarat Vladimir Putin marţi, în ultima zi a exerciţiilor, potrivit declaraţiilor transmise la televiziunea rusă.

Anterioarele exerciţii Zapad (Vest, în rusă - n.r.) au avut loc cu câteva luni înainte de începerea războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina şi au implicat în total aproximativ 200 000 de soldaţi.

Vladimir Putin, pe teren

Lucru rar, Vladimir Putin a apărut marţi pe terenul de antrenament din Moulino, în regiunea rusă Nijni Novgorod. Îmbrăcat în uniformă militară, el a venit însoţit de ministrul apărării, Andrei Belousov, şi de membri ai Statului Major.

Potrivit lui Putin, scopul acestor manevre este de a „pune în aplicare toate elementele necesare pentru apărarea necondiţionată a suveranităţii, integrităţii teritoriale şi protecţiei împotriva oricărei agresiuni” a uniunii dintre Rusia şi Belarus.

O parte din aceste exerciţii s-au desfăşurat în Belarus, ţară vecină cu UE, sub privirile îngrijorate ale vecinilor săi, precum Polonia şi ţările baltice, care au luat măsuri de securitate. Exerciţiile au loc în contextul în care Rusia a desfăşurat sute de mii de soldaţi pe frontul din Ucraina, ţară împotriva căreia a lansat o ofensivă de amploare în februarie 2022.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, Zapad-2025 a implicat, pe lângă componentele clasice ale armatei, „utilizarea masivă a dronelor” şi a „mijloacelor de război electronic”, ţinând seama de „experienţa dobândită” pe frontul ucrainean.

Trupele angajate se antrenează pentru a „respinge o agresiune militară pe scară largă” pe „trei fronturi şi în zona arctică”, potrivit scenariilor.

Duminică, în cadrul acestor manevre, o fregată rusă a lansat o rachetă hipersonică de croazieră Zircon, care aparţine noii familii de arme dezvoltate în ultimii ani de Moscova.

TREI ŢĂRI NATO, ÎNTRE CARE SUA, AU ASISTAT LA EXERCIŢII

Contingente militare din Bangladesh, Belarus, India, Iran, Burkina Faso, Congo şi Mali au participat în diferite grade la aceste manevre, potrivit Moscovei.

Potrivit Minskului, reprezentanţi din aproximativ douăzeci de ţări au asistat la exerciţii, printre care Statele Unite, Ungaria şi Turcia, membre ale NATO.

Pentagonul a confirmat marţi că oficiali militari americani au observat luni exerciţiile militare comune dintre Rusia şi Belarus, acceptând o invitaţie în acest sens, pentru prima dată de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

Luni, Reuters şi alte agenţii de ştiri au fotografiat oficiali militari americani în Belarus participând la exerciţiile „Zapad-2025” alături de observatori din alte ţări.

Belarusul este un aliat ferm al Rusiei şi a servit ca punct de plecare pentru invazia pe scară largă a Moscovei în Ucraina.

SOLDAȚII AU REPETAT LANSAREA ARMELOR NUCLEARE DISLOCATE ÎN BELARUS

Rusia şi Belarus au încheiat marţi cele cinci zile de jocuri de război cu numele de cod Zapad (Vest) într-o demonstraţie de forţă care, potrivit lor, a avut scopul de a testa pregătirea de luptă, dar care a neliniştit unele ţări din vecinătate.

Belarusul, un aliat apropiat al Rusiei, care se învecinează cu Ucraina şi Rusia, precum şi cu statele membre NATO Polonia, Lituania şi Letonia, găzduieşte arme nucleare tactice ruseşti, asupra cărora Moscova păstrează comanda şi controlul.

Lukaşenko a fost citat de agenţia de ştiri de stat BelTA spunând că era firesc ca armele nucleare tactice ruseşti să facă parte din exerciţiile Zapad. „Exersăm totul acolo. Ei (Occidentul) ştiu şi ei acest lucru, nu îl ascundem. De la tragerea cu arme convenţionale de calibru mic până la focoase nucleare. Din nou, trebuie să fim capabili să facem toate acestea. Altfel, de ce ar fi pe teritoriul Belarusului?”, a declarat el, potrivit sursei citate.

„Dar nu intenţionăm deloc să ameninţăm pe cineva cu asta”, a adăugat el.

Ministerul Apărării din Belarus a confirmat într-un comunicat că utilizarea armelor nucleare tactice a fost repetată împreună cu desfăşurarea rachetei balistice ruseşti Oreşnik cu rază medie de acţiune, pe care Moscova a lansat-o pentru prima dată asupra Ucrainei pe 21 noiembrie anul trecut.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













