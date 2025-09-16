Alegeri în R. Moldova. Procurorii au confiscat un milion de euro de la proruși

Cu mai puțin de două săptămâni până la alegerile parlamentare din Republica Moldova, procurorii anticorupție de peste Prut au confiscat în jur de un milion de euro, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice.

Banii ar fi fost găsiți la membrii unor formațiuni pro-ruse, spun surse din anchetă.

Asta, în timp ce un sondaj de opinie dat astăzi publicității arată că trei formațiuni ar alcătui noul legislativ.

Pe prima poziție, în opțiunea alegătorilor, s-ar situa partidul fondat de Maia Sandu.

Pozele publicate de Centrul Național Anticorupție arată o parte dintre banii confiscați de autoritățile de la Chișinău, într-un dosar ce vizează suspiciuni de finanțare ilegală a unor partide politice.

Banii, în valute diferite, ar fi fost găsiți la membrii unor formațiuni politice pro-ruse și ar fi urmat să fie folosiți, spun anchetatorii, în campania electorală pentru alegerile parlamentare.

În această cursă, cel mai recent sondaj realizat peste Prut arată că, dacă scrutinul ar avea loc duminica viitoare, aproape 30 la sută dintre alegători ar pune ștampila pe Partidul Acțiune și Solidaritate, 13 la sută pe Blocul Patriotic al PSRM, PCRM, PRIM și PVM, 7,5% pe Partidul Nostru.

Iar BE Alternativa și Partidul Democrația Acasă ar fi sub pragul electoral, pe locul patru, respectiv cinci. Datele nu includ însă voturile din diaspora.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.127 de persoane, în perioada 6–13 septembrie, folosind interviul față în față, moderat de intervievator, cu o eroare maximă de plus-minus 2,9%.

Cercetarea a fost făcută de Centrul de Investigații Sociologice CBS AXA, la comanda Comunității WatchDog.MD, cu suportul financiar al Ministerului de Externe al Estoniei.

Astfel, trei partide au șanse să ajungă în viitorul legislativ moldovean:

-PAS, partidul pro-european, care are în acest moment majoritatea în Parlament. Fondat de președinta Maia Sandu și condus acum de premierul Dorin Recean, formațiunea susține integrarea europeană.

-Blocul Electoral Patriotic este format din patru formațiuni, cu lideri cu simpatii pro-ruse.

-A treia formațiune cu șanse să câștige mandate parlamentare ar fi Partidul Nostru, al omului de afaceri Renato Usatîi, fost primar al municipiului Bălți și fan auto-declarat al președintelui Lukașenko din Belarus.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt programate pe 28 septembrie.

