Alegeri în R. Moldova. Procurorii au confiscat un milion de euro de la proruși

Stiri externe
16-09-2025 | 20:52
×
Codul embed a fost copiat

Cu mai puțin de două săptămâni până la alegerile parlamentare din Republica Moldova, procurorii anticorupție de peste Prut au confiscat în jur de un milion de euro, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice.

autor
Constantin Toma,  Teodora Suciu

Banii ar fi fost găsiți la membrii unor formațiuni pro-ruse, spun surse din anchetă.

Asta, în timp ce un sondaj de opinie dat astăzi publicității arată că trei formațiuni ar alcătui noul legislativ.

Pe prima poziție, în opțiunea alegătorilor, s-ar situa partidul fondat de Maia Sandu.

Pozele publicate de Centrul Național Anticorupție arată o parte dintre banii confiscați de autoritățile de la Chișinău, într-un dosar ce vizează suspiciuni de finanțare ilegală a unor partide politice.

Citește și
Mihai Enache
Mihai Enache, AUR: În Moldova continuă turismul electoral cu sprijin public. Cerem Franței să nu intervină în alegeri

Banii, în valute diferite, ar fi fost găsiți la membrii unor formațiuni politice pro-ruse și ar fi urmat să fie folosiți, spun anchetatorii, în campania electorală pentru alegerile parlamentare.

În această cursă, cel mai recent sondaj realizat peste Prut arată că, dacă scrutinul ar avea loc duminica viitoare, aproape 30 la sută dintre alegători ar pune ștampila pe Partidul Acțiune și Solidaritate, 13 la sută pe Blocul Patriotic al PSRM, PCRM, PRIM și PVM, 7,5% pe Partidul Nostru.

Iar BE Alternativa și Partidul Democrația Acasă ar fi sub pragul electoral, pe locul patru, respectiv cinci. Datele nu includ însă voturile din diaspora.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.127 de persoane, în perioada 6–13 septembrie, folosind interviul față în față, moderat de intervievator, cu o eroare maximă de plus-minus 2,9%.

Cercetarea a fost făcută de Centrul de Investigații Sociologice CBS AXA, la comanda Comunității WatchDog.MD, cu suportul financiar al Ministerului de Externe al Estoniei.

Astfel, trei partide au șanse să ajungă în viitorul legislativ moldovean:

-PAS, partidul pro-european, care are în acest moment majoritatea în Parlament. Fondat de președinta Maia Sandu și condus acum de premierul Dorin Recean, formațiunea susține integrarea europeană.

-Blocul Electoral Patriotic este format din patru formațiuni, cu lideri cu simpatii pro-ruse.

-A treia formațiune cu șanse să câștige mandate parlamentare ar fi Partidul Nostru, al omului de afaceri Renato Usatîi, fost primar al municipiului Bălți și fan auto-declarat al președintelui Lukașenko din Belarus.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt programate pe 28 septembrie.

Marea pasiune a lui Robert Redford, care l-a condus și către o mare decepție. „Am plecat de acolo cu tristețe”

Sursa: Pro TV

Etichete: Maia Sandu, Republica Moldova, procurori, anticoruptie, alegeri parlamentare, confiscari,

Dată publicare: 16-09-2025 20:51

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
Maia Sandu: R. Moldova ar putea să devină o bază a războiului hibrid împotriva UE dacă Rusia preia controlul la Chişinău
Stiri externe
Maia Sandu: R. Moldova ar putea să devină o bază a războiului hibrid împotriva UE dacă Rusia preia controlul la Chişinău

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, avertizează într-un interviu pentru cotidianul austriac "Der Standard" asupra intensificării tentativelor de destabilizare din partea Rusiei în contextul apropiatelor alegeri parlamentare din toamnă.

 

Mihai Enache, AUR: În Moldova continuă turismul electoral cu sprijin public. Cerem Franței să nu intervină în alegeri
Alegeri prezidentiale 2025
Mihai Enache, AUR: În Moldova continuă turismul electoral cu sprijin public. Cerem Franței să nu intervină în alegeri

Mihai Enache, liderul deputaților AUR, susține că în Republica Moldova continuă turismul electoral cu implicarea autorităților locale și a instituțiilor publice. El a cerut entităților externe, inclusiv Ambasadei Franței, să nu intervină în alegeri.

Moscova, hotărâtă să destabilizeze Republica Moldova. Obiectivul rușilor pentru 2025, dezvăluit de șeful SIS
Stiri externe
Moscova, hotărâtă să destabilizeze Republica Moldova. Obiectivul rușilor pentru 2025, dezvăluit de șeful SIS

Rusia va încerca să obţină controlul asupra Parlamentului Republicii Moldova anul viitor, când urmează să aibă loc alegeri parlamentare, a declarat joi directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS), Alexandru Musteaţa.  

Rezultate alegeri în Moldova 2024, turul 2. Maia Sandu obține încă un mandat de președintă
Stiri actuale
Rezultate alegeri în Moldova 2024, turul 2. Maia Sandu obține încă un mandat de președintă

Republica Moldova și-a ales duminică președintele. Maia Sandu a câștigat un al doilea mandat, după ce l-a învins pe socialistul pro-rus Alexandr Stoianoglo cu un avans de peste 10% din voturi. 

Percheziţii de amploare în R. Moldova, înainte de alegeri, în dosare privind finanţarea ilegală şi coruperea alegătorilor
Stiri externe
Percheziţii de amploare în R. Moldova, înainte de alegeri, în dosare privind finanţarea ilegală şi coruperea alegătorilor

Poliţiştii şi procurorii au efectuat, sâmbătă, noi percheziţii în oraşul Rîşcani şi în Chişinău, în dosare privind finanţarea ilegală şi coruperea electorală, se arată într-un comunicat de presă transmis de Poliţia Republicii Moldova.

Recomandări
Peste o jumătate de milion de români au rămas fără asigurare de sănătate de la 1 septembrie. Ce riscă dacă ajung la spital
Stiri Sanatate
Peste o jumătate de milion de români au rămas fără asigurare de sănătate de la 1 septembrie. Ce riscă dacă ajung la spital

Peste o jumătate de milion de români nu mai au asigurare de sănătate de la 1 septembrie. Sunt foștii coasigurați, oameni fără venituri, aflați în întreținerea partenerului sau a unuia dintre copii.

Cum funcționa rețeaua de propagandă prorusă „Portal Kombat” care l-a promovat pe Călin Georgescu. Detalii din rechizitoriu
Stiri actuale
Cum funcționa rețeaua de propagandă prorusă „Portal Kombat” care l-a promovat pe Călin Georgescu. Detalii din rechizitoriu

Procurorii au detaliat în rechizitoriul prin care fostul candidat la Președinție Călin Georgescu a fost trimis în judecată modul în care ecosistemul de propagandă și dezinformare al Federației Ruse a fost folosit în contextul anului electoral 2024.

Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”
Stiri actuale
Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”

Șeful ANAF spune că reorganizarea instituției va urma după digitalizare. El explică și controalele frecvente la micii contribuabili: inspectorii evită marile firme, unde munca e mai complicată.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 16 Septembrie 2025

48:08

Alt Text!
La Măruță
16 Septembrie 2025

01:30:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Septembrie 2025

01:44:51

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28