Vladimir Putin a dezvăluit câți soldați a trimis la Zapad 2025. Exercițiile militare au loc lângă granița NATO

Stiri externe
16-09-2025 | 22:05
Vladimir Putin
AFP

Vladimir Putin a anunţat marţi că 100.000 de militari participă la exerciţiile ruso-belaruse Zapad-2025, o parte din acestea având loc chiar la graniţa cu UE.

autor
Adrian Popovici

Contingente din Iran şi India, precum şi din alte ţări asiatice şi africane, participă la aceste exerciţii, care au început vineri şi sunt prevăzute să se încheie marţi, potrivit agenţiilor de presă ruseşti.

„Exerciţiile au loc pe 41 de poligoane de antrenament, cu participarea a 100.000 de militari. Aproximativ 10.000 de sisteme de armament şi echipamente militare vor fi şi sunt utilizate”, a declarat Putin, conform comentariilor difuzate la televiziunea rusă.

Putin a apărut pe poligonul de antrenament Mulino din regiunea rusă Nijni Novgorod, lucru rar, purtând uniformă militară alături de ministrul său al Apărării Andrei Belusov şi de membri ai Statului Major.

Potrivit preşedintelui Putin, scopul acestor manevre este de a „stabili toate elementele necesare pentru apărarea necondiţionată a suveranităţii, integrităţii teritoriale şi a protecţiei împotriva oricărei agresiuni” a alianţei dintre Rusia şi Belarus.

Citește și
zelenski donald trump
Zelenski îi cere lui Trump o poziţie clară privind încheierea războiului: SUA, suficient de puternice pentru a lua o decizie

Unele dintre aceste exerciţii au avut loc în Belarus, o ţară la graniţa cu UE, sub supravegherea atentă a vecinilor precum Polonia şi statele baltice, care au luat măsuri de securitate.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, Zapad-2025 a implicat, dincolo de componentele clasice ale armatei, „utilizarea masivă a dronelor” şi a „mijloacelor de război electronic”, ţinând cont de "experienţa dobândită" pe frontul ucrainean.

Planurile lui Călin Georgescu după anularea alegerilor. Cum ar fi vrut să preia puterea cu ajutorul mercenarilor lui Potra

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, vladimir putin,

Dată publicare: 16-09-2025 21:35

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
Procuror general: ”Horațiu Potra încearcă să obțină azil în Rusia”. Complicele lui Georgescu la tentativă de lovitură de stat
Stiri Justitie
Procuror general: ”Horațiu Potra încearcă să obțină azil în Rusia”. Complicele lui Georgescu la tentativă de lovitură de stat

Horațiu Potra, mercenarul judecat alături de Călin Georgescu pentru tentativă de lovitură de stat, se află în plin demers de obținere a azilului în Rusia, a declarat marți procurorul general al României, Alex Florența.

Zelenski îi cere lui Trump o poziţie clară privind încheierea războiului: SUA, suficient de puternice pentru a lua o decizie
Stiri externe
Zelenski îi cere lui Trump o poziţie clară privind încheierea războiului: SUA, suficient de puternice pentru a lua o decizie

Volodimir Zelenski a cerut o „poziţie clară” din partea lui Donald Trump cu privire la un pachet de sancţiuni pentru Rusia şi garanţii de securitate pentru Ucraina, pentru a-l opri pe Vladimir Putin şi pentru a pune capăt războiului.

Raport: Rusia a „reeducat” și militarizat în peste 200 de centre copiii ucraineni răpiți. Unii au fost adoptați ilegal
Stiri externe
Raport: Rusia a „reeducat” și militarizat în peste 200 de centre copiii ucraineni răpiți. Unii au fost adoptați ilegal

Copiii ucraineni capturați de soldații ruși au fost trimiși în peste 200 de centre din Rusia, unde au fost supuși reeducării forțate și antrenamentelor militare, arată un nou raport. Aceste practici încalcă flagrant dreptul internațional.

Recomandări
Peste o jumătate de milion de români au rămas fără asigurare de sănătate de la 1 septembrie. Ce riscă dacă ajung la spital
Stiri Sanatate
Peste o jumătate de milion de români au rămas fără asigurare de sănătate de la 1 septembrie. Ce riscă dacă ajung la spital

Peste o jumătate de milion de români nu mai au asigurare de sănătate de la 1 septembrie. Sunt foștii coasigurați, oameni fără venituri, aflați în întreținerea partenerului sau a unuia dintre copii.

Planurile lui Călin Georgescu după anularea alegerilor. Cum ar fi vrut să preia puterea cu ajutorul mercenarilor lui Potra
Stiri Justitie
Planurile lui Călin Georgescu după anularea alegerilor. Cum ar fi vrut să preia puterea cu ajutorul mercenarilor lui Potra

Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale și comunicare de informații false.

Replici dure în coaliție după ce PSD a anunțat că vrea prelungirea plafonării: „Poziționarea lor este pentru congres”
Stiri Politice
Replici dure în coaliție după ce PSD a anunțat că vrea prelungirea plafonării: „Poziționarea lor este pentru congres”

Deși aveau adaosul comercial plafonat, multe alimente de bază au continuat să se scumpească. O confirmă datele de la Statistică.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 Septembrie 2025

45:30

Alt Text!
La Măruță
16 Septembrie 2025

01:30:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Septembrie 2025

01:44:51

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28