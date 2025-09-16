Vladimir Putin a dezvăluit câți soldați a trimis la Zapad 2025. Exercițiile militare au loc lângă granița NATO

Vladimir Putin a anunţat marţi că 100.000 de militari participă la exerciţiile ruso-belaruse Zapad-2025, o parte din acestea având loc chiar la graniţa cu UE.

Contingente din Iran şi India, precum şi din alte ţări asiatice şi africane, participă la aceste exerciţii, care au început vineri şi sunt prevăzute să se încheie marţi, potrivit agenţiilor de presă ruseşti.

„Exerciţiile au loc pe 41 de poligoane de antrenament, cu participarea a 100.000 de militari. Aproximativ 10.000 de sisteme de armament şi echipamente militare vor fi şi sunt utilizate”, a declarat Putin, conform comentariilor difuzate la televiziunea rusă.

Putin a apărut pe poligonul de antrenament Mulino din regiunea rusă Nijni Novgorod, lucru rar, purtând uniformă militară alături de ministrul său al Apărării Andrei Belusov şi de membri ai Statului Major.

Potrivit preşedintelui Putin, scopul acestor manevre este de a „stabili toate elementele necesare pentru apărarea necondiţionată a suveranităţii, integrităţii teritoriale şi a protecţiei împotriva oricărei agresiuni” a alianţei dintre Rusia şi Belarus.

Unele dintre aceste exerciţii au avut loc în Belarus, o ţară la graniţa cu UE, sub supravegherea atentă a vecinilor precum Polonia şi statele baltice, care au luat măsuri de securitate.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, Zapad-2025 a implicat, dincolo de componentele clasice ale armatei, „utilizarea masivă a dronelor” şi a „mijloacelor de război electronic”, ţinând cont de "experienţa dobândită" pe frontul ucrainean.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













