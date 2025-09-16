Alex Florenţa: Campaniile de influențare și dezinformare au fost făcute cu certitudine în sprijinul lui Călin Georgescu

Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat marţi că toate campaniile de influenţare, de dezinformare şi de creare artificială a unui trend în viralizarea mesajului lui Călin Georgescu au fost făcute cu certitudine în sprijinul său.

El a adăugat că eventualele legături ale lui Călin Georgescu cu reţeaua informaţională care a sprijinit această campanie electorală sunt elemente din dosarul de urmărire penală şi nu le poate divulga.

Alex Florenţa a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă dacă a fost finalizată anchetă cu privire la ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă în ceea ce-l priveşte pe Călin Georgescu şi dacă aceasta a fost trimis în judecată şi pentru ce acuzaţii

”Da, pot confirma, astăzi a fost înregistrat la Curtea de Apel Bucureşti rechizitorul emis de Parchetul General, în care au fost trimişi în judecată 22 de inculpaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, instigare publică şi unii dintre ei pentru infracţiuni de nerespectare a regimului armelor şi muniţilor sau a materialelor explozibile. În curând vom posta pe site-ul Ministerului Public un comunicat pe larg cu privire la dispoziţia de trimitere în judecată şi alte elemente privind cele reţinute în rechizitoriu. Sunt 22 de persoane trimise în judecată, veţi vedea numele lor, veţi vedea situaţia trimiterilor în judecată în comunicatul pe care îl postăm”, a declarat procurorul general.

Călin Georgescu, beneficiar al campaniei de influenţare

El a mai fost întrebat dacă era conştient Călin Georgescu de toate aceste demersuri sau a fost un beneficiar al campaniei.

”Clar, beneficiarul acestei campanii de influenţare, de dezinformare şi de creare artificială a unui trend în viralizare a mesajului candidatului independent a fost făcută cu certitudine în sprijinul acestuia. În ceea ce priveşte potenţialele lui legături cu reţeaua informaţională care a sprijinit această campanie electorală acestea sunt elemente de probatoriu din dosarul de urmărire penală pe care în acest moment nu vi le pot divulga. Sunt elemente care ţin până la urmă de cercetarea judecătorească care se va efectua. E un element ce ţine de prezumţia de nevinovăţie pe care trebuie să îl respect mai presus de orice altceva în acest moment”, a explicat Alex Florenţa.

El a mai fost întrebat care este scopul acestui război hibrid dus de Federaţia Rusă.

”Tipurile de atac hibrid la care am făcut referire şi nu vorbim aici doar de dezinformare, dezinformarea încă o dată este cea mai evidentă să spunem şi cea cu care ne lovim zilnic. Dar vorbind şi de celelalte forme de război hibrid pe care vi le-am prezentat, urmăresc două elemente importante. Pe de o parte, urmăresc o inducere în eroare a populaţiei pe diferite teme, o polarizare a populaţiei pe diferite teme şi, implicit, o zonă de dezordine socială. Pentru că un nivel de populaţie, segmente de populaţie care cunosc un anumit nivel de tensiune socială indusă artificial prin genul acesta de tehnici de manipulare, este oricând manevrabilă într-o direcţie sau alta de o întreagă infrastructură, la care am făcut referire pe momentele cheie”, a subliniat Alex Florenţa.

Florenţa a menţionat că acţunile războiului hibrid pot duce la manifestări de stradă şi la slăbirea unui stat din interior.

”În al doilea rând, tipul acesta de război hibrid inclusiv prin celelalte modalităţi exprimate, cum sunt acele activităţi ostile de destabilizare din plan intern, urmăresc punerea unei presiuni uriaşe asupra instituţiilor de ordine publică şi siguranţă naţională. Toate acestea la un loc pot genera manifestări de stradă excesive, pot duce la neîncredere şi urmăresc în primul şi în primul rând polarizarea societăţii nu numai între diferite segmente ale sale, ci şi prin raportare la instituţiile guvernamentale, lucru care duc la un moment dat la slăbirea statului din interior. Scopul războiului hibrid, indiferent cum se comportă el, indiferent unde acţionează el, este exact acesta, slăbirea din interior a unui stat”, a declarat procurorul general.

