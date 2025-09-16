Alex Florenţa: Campaniile de influențare și dezinformare au fost făcute cu certitudine în sprijinul lui Călin Georgescu

16-09-2025 | 12:56
Calin Georgescu

Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat marţi că toate campaniile de influenţare, de dezinformare şi de creare artificială a unui trend în viralizarea mesajului lui Călin Georgescu au fost făcute cu certitudine în sprijinul său.

autor
Mihaela Ivăncică

El a adăugat că eventualele legături ale lui Călin Georgescu cu reţeaua informaţională care a sprijinit această campanie electorală sunt elemente din dosarul de urmărire penală şi nu le poate divulga.

Alex Florenţa a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă dacă a fost finalizată anchetă cu privire la ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă în ceea ce-l priveşte pe Călin Georgescu şi dacă aceasta a fost trimis în judecată şi pentru ce acuzaţii

”Da, pot confirma, astăzi a fost înregistrat la Curtea de Apel Bucureşti rechizitorul emis de Parchetul General, în care au fost trimişi în judecată 22 de inculpaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, instigare publică şi unii dintre ei pentru infracţiuni de nerespectare a regimului armelor şi muniţilor sau a materialelor explozibile. În curând vom posta pe site-ul Ministerului Public un comunicat pe larg cu privire la dispoziţia de trimitere în judecată şi alte elemente privind cele reţinute în rechizitoriu. Sunt 22 de persoane trimise în judecată, veţi vedea numele lor, veţi vedea situaţia trimiterilor în judecată în comunicatul pe care îl postăm”, a declarat procurorul general.

Călin Georgescu, beneficiar al campaniei de influenţare

El a mai fost întrebat dacă era conştient Călin Georgescu de toate aceste demersuri sau a fost un beneficiar al campaniei.

Calin Georgescu
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Tribunalul București a respins contestația fostului candidat la prezidențiale

”Clar, beneficiarul acestei campanii de influenţare, de dezinformare şi de creare artificială a unui trend în viralizare a mesajului candidatului independent a fost făcută cu certitudine în sprijinul acestuia. În ceea ce priveşte potenţialele lui legături cu reţeaua informaţională care a sprijinit această campanie electorală acestea sunt elemente de probatoriu din dosarul de urmărire penală pe care în acest moment nu vi le pot divulga. Sunt elemente care ţin până la urmă de cercetarea judecătorească care se va efectua. E un element ce ţine de prezumţia de nevinovăţie pe care trebuie să îl respect mai presus de orice altceva în acest moment”, a explicat Alex Florenţa.

El a mai fost întrebat care este scopul acestui război hibrid dus de Federaţia Rusă.

”Tipurile de atac hibrid la care am făcut referire şi nu vorbim aici doar de dezinformare, dezinformarea încă o dată este cea mai evidentă să spunem şi cea cu care ne lovim zilnic. Dar vorbind şi de celelalte forme de război hibrid pe care vi le-am prezentat, urmăresc două elemente importante. Pe de o parte, urmăresc o inducere în eroare a populaţiei pe diferite teme, o polarizare a populaţiei pe diferite teme şi, implicit, o zonă de dezordine socială. Pentru că un nivel de populaţie, segmente de populaţie care cunosc un anumit nivel de tensiune socială indusă artificial prin genul acesta de tehnici de manipulare, este oricând manevrabilă într-o direcţie sau alta de o întreagă infrastructură, la care am făcut referire pe momentele cheie”, a subliniat Alex Florenţa.

Florenţa a menţionat că acţunile războiului hibrid pot duce la manifestări de stradă şi la slăbirea unui stat din interior.

”În al doilea rând, tipul acesta de război hibrid inclusiv prin celelalte modalităţi exprimate, cum sunt acele activităţi ostile de destabilizare din plan intern, urmăresc punerea unei presiuni uriaşe asupra instituţiilor de ordine publică şi siguranţă naţională. Toate acestea la un loc pot genera manifestări de stradă excesive, pot duce la neîncredere şi urmăresc în primul şi în primul rând polarizarea societăţii nu numai între diferite segmente ale sale, ci şi prin raportare la instituţiile guvernamentale, lucru care duc la un moment dat la slăbirea statului din interior. Scopul războiului hibrid, indiferent cum se comportă el, indiferent unde acţionează el, este exact acesta, slăbirea din interior a unui stat”, a declarat procurorul general.

Sursa: News.ro

Etichete: alegeri prezidentiale, calin georgescu,

Dată publicare: 16-09-2025 12:56

Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale
Stiri Justitie
Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale

Fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false.

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Tribunalul București a respins contestația fostului candidat la prezidențiale
Stiri actuale
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Tribunalul București a respins contestația fostului candidat la prezidențiale

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, a decis definitiv, joi, Tribunalul Bucureşti.

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. „Singura mea armă de apărare este legea. Justiţia îşi va face datoria”
Stiri actuale
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. „Singura mea armă de apărare este legea. Justiţia îşi va face datoria”

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care e acuzat că a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, potrivit Judecătoriei Sectorului 1.

Actorul Mihai Călin: ”Poporul român a învăţat istorie din filmele lui Sergiu Nicolaescu. Un nenorocit!”
Stiri Sociale
Actorul Mihai Călin: ”Poporul român a învăţat istorie din filmele lui Sergiu Nicolaescu. Un nenorocit!”

Românii needucați sunt ”foarte ușor de manipulat” prin ”discursul legionar” al unora precum Călin Georgescu, iar ”creștinismul nostru național e, de fapt, fascism”, a declarat actorul Mihai Călin.

„Acțiuni contra ordinii constituționale”. Încadrarea juridică a faptelor lui Călin Georgescu, schimbată în „complicitate”
Stiri Justitie
„Acțiuni contra ordinii constituționale”. Încadrarea juridică a faptelor lui Călin Georgescu, schimbată în „complicitate”

Fostul candidat prezidențial Călin Georgescu s-a prezentat luni la Parchetul General, în dosarul privind acțiuni contra ordinii constituționale, alături de gruparea lui Horațiu Potra.

Procurorul general al României: Țara noastră a fost ţinta unor campanii ample, hibride, în contextul alegerilor din 2024
Stiri actuale
Procurorul general al României: Țara noastră a fost ţinta unor campanii ample, hibride, în contextul alegerilor din 2024

Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat, marţi, că România a fost ţinta predilectă a unor campanii ample, hibride, în contextul alegerilor din 2024.

Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale
Stiri Justitie
Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale

Fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false.

Sondaj: Românii au cea mai mare încredere în Maia Sandu, Trump și NATO, se tem de Rusia și sunt nemulțumiți de Nicușor Dan
Stiri Sociale
Sondaj: Românii au cea mai mare încredere în Maia Sandu, Trump și NATO, se tem de Rusia și sunt nemulțumiți de Nicușor Dan

Românii au cea mai mare încredere în Maia Sandu și Donald Trump, se tem că Rusia va ataca România, sunt de acord cu alocarea a 5% din PIB pentru apărare și se declară nemulțumiți de politica externă a președintelui Nicușor Dan, potrivit Avangarde.

