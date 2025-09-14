Trump dă ultimatumuri aliaților, Putin nu se mai obosește să mintă că vrea pace. Glumă amară la Kiev: ”Îi dăm tot ce trebuie”

Washingtonul își presează aliații din G7, grupul celor mai bogate state ale lumii, să impună tarife usturătoare țărilor care cumpără petrol rusesc, dezvăluie agenția Bloomberg.

Știrea pare confirmată de mesajul publicat de Donald Trump, care a transmis liderilor europeni că este dispus să impună noi tarife secundare Indiei și Chinei, dar numai dacă fac și ei același lucru.

„În loc să facă presiuni asupra agresorului, dă ultimatumuri aliaților”, comentează analiștii, care cred că reticența lui Trump de a confrunta direct Moscova riscă să erodeze poziția Statelor Unite de lider global.

Volodimir Zelenski: ”Mașinăria de război a Rusiei se va opri doar când va rămâne fără combustibil (bani), când Putin nu va mai avea cu ce să-și finanțeze războiul”.

Potrivit agenției Bloomberg, propunerea Washingtonului se referă la tarife secundare între 50% și 100% pentru China și India, precum și alte restricții comerciale, pentru a preveni transferul de tehnologii cu dublă utilizare de către Rusia.

Pe de alta parte, SUA propun țărilor din G7 găsirea unei căi legale de a confisca activele suverane rusești înghețate pentru a finanța apărarea Ucrainei. Marea majoritate a celor aproximativ 300 de miliarde de dolari din activele înghețate ale Moscovei se află în Europa.

Dupa dezvăluirile celor de la Bloomberg, președintele american le-a transmis liderilor europeni un mesaj.

Senator republican: ”Rusia ne joacă pe degete”

„Achiziționarea de petrol rusesc de către unele țări europene este șocantă! Acest lucru slăbește considerabil poziția dvs. de negociere și capacitatea de manevră față de Rusia. Impunerea de către țările NATO a unor taxe vamale de 50% până la 100% asupra Chinei va fi de mare ajutor pentru încetarea acestui război mortal, dar ridicol. Eu sunt gata să acționez când sunteți și voi. Îmi spuneți doar când? Dacă nu, irosiți timpul meu, dar și timpul, energia și banii Statelor Unite”, a scris Trump pe Truth Social.

Criticii spun însă că un asemenea mesaj servește drept justificare pentru a amâna decizii ferme.

Senator republican Thom Tillis, North Carolina: ”Rusia ne joacă pe degete. Obține tot ce vrea. Lui Putin i-a întins covorul roșu președintele (Trump). După 3 săptămâni i-a făcut o primire similară și Xi Jinping. A venit momentul să recunoaștem că individul ăsta plănuiește să arunce în aer democrația occidentală. (Putin) nu e omul care să caute pacea”.

Sen. Lindsey Graham, senator republican South Carolina: ”Ce înseamnă să fii stat care susține terorismul conform legislației americane? Înseamnă că economia ta e radioactivă, iar cei fac afaceri cu Rusia o fac pe propriul risc”.

Nada Bashir, International Correspondent: ”Ultimatumul lui Trump vine în contextul în care Rusia a început exerciții militare comune cu Belarusul, pentru a testa pregătirea forțelor armate, dar și în momentul în care NATO a lansat o nouă inițiativă botezată „Santinela Estică”, menită să consolideze apărarea flancului estic al Alianței”.

Ironie amară: privilegii pentru Kellogg să se mute în Kiev, pentru a-i scăpa de atacurile Rusiei

În cadrul manevrelor comune, avioane de vânătoare ruseşti MiG-31, echipate cu rachete balistice hipersonice Kinjal, capabile să transporte focoase nucleare la peste 2.000 de kilometri distanță, au efectuat un zbor de 4 ore deasupra apelor internaţionale din Marea Barents. Moscova susţine că acest tip de rachetă, folosită deja în războiul din Ucraina, nu poate fi interceptată de actualele sisteme antiaeriene.

De asemenea, Rusia anunță că a testat cu succes o rachetă de croazieră hipersonică Zircon asupra unei ținte din Marea Barents. Cât despre pace, rușii au recunoscut că au luat o pauză.

Dmitri Peskov: ”Rusia rămâne angajată pe calea dialogului pașnic, dar acum procesul de pace e în pauză”.

De aici și gluma amară a liderului ucrainean.

Volodimir Zelenski: ”La noi aici se spune că în Kiev poți să prinzi o noapte de somn (netulburat de alarme aeriene) doar când e aici Keith Kellogg (emisarul Casei Albe pentru Ucraina). Și asta nu e chiar o glumă. Când se află la Kiev reprezentanți ai președintelui Trump, nu sunt bombardamente masive. Asta nu funcționează în cazul vizitelor din alte țări. Sunt gata să-i asigur generalului Kellogg cetățenie, locuință și tot ce-i mai trebuie”.

