Trump dă ultimatumuri aliaților, Putin nu se mai obosește să mintă că vrea pace. Glumă amară la Kiev: ”Îi dăm tot ce trebuie”

Stiri externe
14-09-2025 | 19:41
×
Codul embed a fost copiat

Washingtonul își presează aliații din G7, grupul celor mai bogate state ale lumii, să impună tarife usturătoare țărilor care cumpără petrol rusesc, dezvăluie agenția Bloomberg.

autor
Stirileprotv

Știrea pare confirmată de mesajul publicat de Donald Trump, care a transmis liderilor europeni că este dispus să impună noi tarife secundare Indiei și Chinei, dar numai dacă fac și ei același lucru.

În loc să facă presiuni asupra agresorului, dă ultimatumuri aliaților”, comentează analiștii, care cred că reticența lui Trump de a confrunta direct Moscova riscă să erodeze poziția Statelor Unite de lider global.

Volodimir Zelenski: ”Mașinăria de război a Rusiei se va opri doar când va rămâne fără combustibil (bani), când Putin nu va mai avea cu ce să-și finanțeze războiul”.

Potrivit agenției Bloomberg, propunerea Washingtonului se referă la tarife secundare între 50% și 100% pentru China și India, precum și alte restricții comerciale, pentru a preveni transferul de tehnologii cu dublă utilizare de către Rusia.

Citește și
dmitri medvedev vladimir putin
Fostul președinte rus care a spus despre români că ”nu sunt o națiune”, decorat de Vladimir Putin

Pe de alta parte, SUA propun țărilor din G7 găsirea unei căi legale de a confisca activele suverane rusești înghețate pentru a finanța apărarea Ucrainei. Marea majoritate a celor aproximativ 300 de miliarde de dolari din activele înghețate ale Moscovei se află în Europa.

Dupa dezvăluirile celor de la Bloomberg, președintele american le-a transmis liderilor europeni un mesaj.

Senator republican: ”Rusia ne joacă pe degete”

Achiziționarea de petrol rusesc de către unele țări europene este șocantă! Acest lucru slăbește considerabil poziția dvs. de negociere și capacitatea de manevră față de Rusia. Impunerea de către țările NATO a unor taxe vamale de 50% până la 100% asupra Chinei va fi de mare ajutor pentru încetarea acestui război mortal, dar ridicol. Eu sunt gata să acționez când sunteți și voi. Îmi spuneți doar când? Dacă nu, irosiți timpul meu, dar și timpul, energia și banii Statelor Unite”, a scris Trump pe Truth Social.

Criticii spun însă că un asemenea mesaj servește drept justificare pentru a amâna decizii ferme.

Senator republican Thom Tillis, North Carolina: ”Rusia ne joacă pe degete. Obține tot ce vrea. Lui Putin i-a întins covorul roșu președintele (Trump). După 3 săptămâni i-a făcut o primire similară și Xi Jinping. A venit momentul să recunoaștem că individul ăsta plănuiește să arunce în aer democrația occidentală. (Putin) nu e omul care să caute pacea”.

Sen. Lindsey Graham, senator republican South Carolina: ”Ce înseamnă să fii stat care susține terorismul conform legislației americane? Înseamnă că economia ta e radioactivă, iar cei fac afaceri cu Rusia o fac pe propriul risc”.

Nada Bashir, International Correspondent: ”Ultimatumul lui Trump vine în contextul în care Rusia a început exerciții militare comune cu Belarusul, pentru a testa pregătirea forțelor armate, dar și în momentul în care NATO a lansat o nouă inițiativă botezată „Santinela Estică”, menită să consolideze apărarea flancului estic al Alianței”.

Ironie amară: privilegii pentru Kellogg să se mute în Kiev, pentru a-i scăpa de atacurile Rusiei 

În cadrul manevrelor comune, avioane de vânătoare ruseşti MiG-31, echipate cu rachete balistice hipersonice Kinjal, capabile să transporte focoase nucleare la peste 2.000 de kilometri distanță, au efectuat un zbor de 4 ore deasupra apelor internaţionale din Marea Barents. Moscova susţine că acest tip de rachetă, folosită deja în războiul din Ucraina, nu poate fi interceptată de actualele sisteme antiaeriene.

De asemenea, Rusia anunță că a testat cu succes o rachetă de croazieră hipersonică Zircon asupra unei ținte din Marea Barents. Cât despre pace, rușii au recunoscut că au luat o pauză.

Dmitri Peskov: ”Rusia rămâne angajată pe calea dialogului pașnic, dar acum procesul de pace e în pauză”.

De aici și gluma amară a liderului ucrainean.

Volodimir Zelenski: ”La noi aici se spune că în Kiev poți să prinzi o noapte de somn (netulburat de alarme aeriene) doar când e aici Keith Kellogg (emisarul Casei Albe pentru Ucraina). Și asta nu e chiar o glumă. Când se află la Kiev reprezentanți ai președintelui Trump, nu sunt bombardamente masive. Asta nu funcționează în cazul vizitelor din alte țări. Sunt gata să-i asigur generalului Kellogg cetățenie, locuință și tot ce-i mai trebuie”.

NATO arată cum va funcționa ”Santinela Estică”. ”Rachetele Rusiei pot lovi Madrid la 5 minute după Tallinn”

Sursa: Pro TV

Etichete: Rusia, donald trump, vladimir putin, războiul din Ucraina, pace, refuz, aliati, ultimatum,

Dată publicare: 14-09-2025 19:40

Articol recomandat de sport.ro
Cât a contat Ianis Hagi în victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor
Cât a contat Ianis Hagi în victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor
Citește și...
Reuters: Moartea lui Kirk l-a transformat pe Donald Trump într-un prezentator de reality show. ”Trebuie doar să-i batem măr”
Stiri externe
Reuters: Moartea lui Kirk l-a transformat pe Donald Trump într-un prezentator de reality show. ”Trebuie doar să-i batem măr”

De când activistul conservator american Charlie Kirk a fost împuşcat mortal într-un act de violenţă şocant, preşedintele Donald Trump a îmbrăţişat rolul de purtător de cuvânt într-un mod ieşit din comun, potrivit Reuters.

Fostul președinte rus care a spus despre români că ”nu sunt o națiune”, decorat de Vladimir Putin
Stiri externe
Fostul președinte rus care a spus despre români că ”nu sunt o națiune”, decorat de Vladimir Putin

Vladimir Putin l-a decorat duminică pe fostul preşedinte Dmitri Medvedev, informează EFE, care aminteşte că Medvedev a avut mai multe dispute aprinse cu Donald Trump în ultimele luni, cu comentarii belicoase pe reţelele de socializare.

Profesori, pompieri sau militari din SUA, concediați după ce au comentat online despre împușcarea lui Charlie Kirk
Stiri externe
Profesori, pompieri sau militari din SUA, concediați după ce au comentat online despre împușcarea lui Charlie Kirk

Comentarii critice online după moartea lui Charlie Kirk au dus la concedieri în SUA, deși Trump susține libertatea de exprimare.

Ieșire nervoasă a lui Trump: ”Dacă NATO face ce spun eu, războiul se va termina rapid!”
Stiri externe
Ieșire nervoasă a lui Trump: ”Dacă NATO face ce spun eu, războiul se va termina rapid!”

Președintele american Donald Trump s-a declarat pregătit să impună sancțiuni majore Rusiei, dar doar când toate țările NATO vor fi de acord și vor opri achiziția de petrol rusesc.

Politico: Trump a fost convins că Rusia nu vrea pace. Liderii UE îl presează să accepte o strategie comună pentru negocieri
Stiri externe
Politico: Trump a fost convins că Rusia nu vrea pace. Liderii UE îl presează să accepte o strategie comună pentru negocieri

O coaliție de lideri europeni l-a convins pe președintele american Donald Trump că Rusia nu este interesată să încheie războiul din Ucraina și trebuie forțată să ajungă la masa negocierilor, scrie POLITICO.

Recomandări
După ei, potopul. Lucrările de apărare împotriva inundațiilor bat pasul pe loc, de un an. 400 de milioane de euro, pierduți
Romania, te iubesc!
După ei, potopul. Lucrările de apărare împotriva inundațiilor bat pasul pe loc, de un an. 400 de milioane de euro, pierduți

”După ei, potopul”- partea I. Trăim vremuri în care fiecare ploaie mai serioasă se transformă într-o calamitate de proporții istorice, care aduce cu ea aceeași întrebare: de ce nu am fost în stare să prevenim pierderile de vieți și pagubele?

CNA vrea ca educația media să fie studiată în școală: Azi, ”ești ori-ori”. ”Este o chestiune de siguranță națională”
Stiri Educatie
CNA vrea ca educația media să fie studiată în școală: Azi, ”ești ori-ori”. ”Este o chestiune de siguranță națională”

Vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), Valentin Jucan, a afirmat că pregăteşte o solicitare către preşedintele Nicuşor Dan pentru ca educaţia media să fie introdusă în strategia privind securitatea naţională.

 

Informații oficiale despre drona rusească intrată pe teritoriul României. Armata explică de ce nu a fost doborâtă
Stiri actuale
Informații oficiale despre drona rusească intrată pe teritoriul României. Armata explică de ce nu a fost doborâtă

Avioanele de luptă ale României au monitorizat fiecare clipă în care drona Rusiei a survolat sâmbătă seară teritoriul național, dar piloții au decis să nu deschid focul, din cauza ”riscurilor colaterale”. Drona a părăsit România după 50 de minute.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Septembrie 2025

30:13

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 15

43:53

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 1

22:01

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28