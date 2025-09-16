Procuror general: ”Horațiu Potra încearcă să obțină azil în Rusia”. Complicele lui Georgescu la tentativă de lovitură de stat

Stiri Justitie
16-09-2025 | 13:10
horatiu potra

Horațiu Potra, mercenarul judecat alături de Călin Georgescu pentru tentativă de lovitură de stat, se află în plin demers de obținere a azilului în Rusia, a declarat marți procurorul general al României, Alex Florența.

autor
Cristian Anton

Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că în acest moment nu sunt elemente concrete privind locul unde se află Horaţiu Potra - trimis marţi în judecată, alături de fostul candidat la preşedinţie Călin Georgescu, şi de alte 20 de persoane, pentru mai multe infractiuni, inclusiv pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi arestat în lipsă - dar a precizat că sunt date certe care au rezultat din anchetă că acesta face demersuri pentru a obţine azil în Federaţia Rusă.

Alex Florenţa a fost întrebat, marţi într-o conferinţă de presă, dacă ştie unde află Horaţiu Potra şi dacă acesta va fi adus vreodată în ţară.

Procuror general: Potra ”face demersuri în legătură cu autoritățile din Rusia pentru obținerea de azil”

”Elemente concrete cu privire la locul unde se află exact pentru a se putea solicita statului respectiv unde se află extradărea în România în baza mandatului internaţional de arestare, nu avem. Avem indicii. Ce vă mai pot spune în schimb că există date certe care au rezultat din anchetă că în acest moment Horaţiu Potra încearcă să-şi obţină, face demersuri în legătură cu autorităţile din Rusia pentru obţinere de azil”, a afirmat Alex Florenţa.

El a fost întrebat cum de ştie acest lucru, având în vedere că nu cunoaşte locul unde se află Potra.

horatiu potra
Averea mercenarului Horațiu Potra, pusă sub sechestru. 24 milioane de lei, aur și imobile, blocate de procurori

”A rezultat din anumite elemente probatorii faptul că face astfel de demersuri. Cum aş putea eu devoala în acest moment fix proba din care rezultă acest element?”, a declarat procurorul general.

Întrebat dacă Horaţiu Potra a cerut azil, Alex Florenţa a răspuns: ”Nu a cerut, face demersuri. În perioada aceasta a făcut demersuri în orice caz”.

Procurorii: Georgescu premedita încă din anul 2023 derularea unor activități violente în scopul impunerii sale ca președinte

Procurorii audiază 18 mercenari din gruparea Potra. Sunt acuzaţi de tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale
Stiri actuale
Procurorii audiază 18 mercenari din gruparea Potra. Sunt acuzaţi de tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale

Procurorii audiază vineri 18 mercenari din gruparea lui Horaţiu Potra, acuzaţi de tentativă la acţiuni împotriva ordinii constituţionale, încălcarea regimului armelor şi muniţiilor, folosirea ilegală a articolelor pirotehnice şi instigare publică.

Averea mercenarului Horațiu Potra, pusă sub sechestru. 24 milioane de lei, aur și imobile, blocate de procurori
Stiri actuale
Averea mercenarului Horațiu Potra, pusă sub sechestru. 24 milioane de lei, aur și imobile, blocate de procurori

Procurorii de la Parchetul General au instituit sechestru asigurător pe conturile și bunurile mercenarului Horațiu Potra, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.

The Guardian scrie despre rolul mercenarilor lui Horaţiu Potra în căderea oraşului Goma din RD Congo. „A fost un circ"
Stiri externe
The Guardian scrie despre rolul mercenarilor lui Horaţiu Potra în căderea oraşului Goma din RD Congo. „A fost un circ”

O investigaţie privind utilizarea de către RD Congo a sute de luptători români angajaţi dezvăluie modul în care o operaţiune dezorganizată cu recruţi neantrenaţi a devenit un „circ” mortal, scrie The Guardian.

Horațiu Potra, vizat într-un nou dosar penal, pentru instigarea violențelor de la BEC. Cerea să se iasă cu arme în stradă
Stiri actuale
Respingerea lui Călin Georgescu de către Biroul Electoral Central a fost urmată și de mesaje care au incitat la violențe din partea celor care îl susțin public pe acesta.

Respingerea lui Călin Georgescu de către Biroul Electoral Central a fost urmată și de mesaje care au incitat la violențe din partea celor care îl susțin public pe acesta.

Potra s-ar fi întors în țară special să organizeze acțiuni violente în Capitală. Planul pus la cale cu Georgescu, la Ciolpani
Stiri actuale
Ies la iveală detalii grave despre violențele pe care le-ar fi plănuit Horațiu Potra, în Capitală, împreună cu 20 de apropiați.

Ies la iveală detalii grave despre violențele pe care le-ar fi plănuit Horațiu Potra, în Capitală, împreună cu 20 de apropiați.

Recomandări
Șeful ANAF: "Klaus Iohannis va fi executat silit ca orice român, dacă nu predă de bunăvoie casa din Sibiu". Ce termen are
Stiri Sociale
Klaus Iohannis va fi executat silit "ca orice român" dacă nu predă casa din Sibiu pe care a pierdut-o în instanță, a declarat Adrian Nicușor, președintele ANAF.

Klaus Iohannis va fi executat silit ”ca orice român” dacă nu predă casa din Sibiu pe care a pierdut-o în instanță, a declarat Adrian Nicușor, președintele ANAF.

Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale
Stiri Justitie
Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale

Fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false.

Sondaj: Românii au cea mai mare încredere în Maia Sandu, Trump și NATO, se tem de Rusia și sunt nemulțumiți de Nicușor Dan
Stiri Sociale
Sondaj: Românii au cea mai mare încredere în Maia Sandu, Trump și NATO, se tem de Rusia și sunt nemulțumiți de Nicușor Dan

Românii au cea mai mare încredere în Maia Sandu și Donald Trump, se tem că Rusia va ataca România, sunt de acord cu alocarea a 5% din PIB pentru apărare și se declară nemulțumiți de politica externă a președintelui Nicușor Dan, potrivit Avangarde.

