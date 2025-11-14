Prima ipoteză a anchetatorilor în cazul tinerei găsită moartă lângă calea ferată, în Bacău. Victima era desculță

Anchetă complexă, în Bacău. Trupul unei tinere de 26 de ani, care prezenta urme de violență, a fost găsit la marginea orașului. Autoritățile încearcă să stabilească ce s-a întâmplat și iau în calcul varianta unui omor - cu un criminal încă în libertate.

Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.

Descoperirea a fost făcută în jurul orei 8 dimineața, într-o zonă cu vegetație de la marginea orașului Bacău - la 200 de metri de un bloc de locuințe, lângă o cale ferată.

Ion Lucaci, martor: „Am văzut-o pe drum acolo, era învelită cu un cearșaf. M-am speriat.”

Martor: „Aseară a pățit asta ceva.”

Echipele de criminalistică au izolat mai multe ore perimetrul și au căutat probe. Medicii de pe Ambulanță au confirmat existența unor răni pe trupul victimei.

Aura Crețu, managerul Serviciului de Ambulanță Bacău: „Prezenta două plăgi înjunghiate pe coapsa dreaptă.”

Victima era îmbrăcată, iar plăgile au fost găsite după examinarea atentă a corpului. Rănile erau acoperite cu un prosop. Mai mulți locuitori din zonă au fost audiați.

Reporter: Aţi auzit ceva strigăte, aseară?

Femeie: „Nu, nu.”

Autopsia urmează să aducă detalii esențiale despre momentul și cauza morții femeii. Ancheta analizează și scenariul în care victima ar fi fost ucisă în altă zonă și transportată lângă calea ferată.

Corespondent PROTV: „Surse din rândul anchetatorilor spun că tânăra fără viață era desculță. Nu avea însă semne că ar fi mers pe jos, prin zona cu vegetaţie și pietriș de lângă calea ferată.”

Informațiile preliminare arată că femeia era originară din Galați și locuia în Bacău de ceva vreme.

