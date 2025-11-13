O firmă din Bacău, cu 72 de ani în aviație, asigură anual desfășurarea în siguranță a misiunilor Forțelor Aeriene Române

Stiri actuale
13-11-2025 | 18:37
×
Codul embed a fost copiat

Din anul 2018 tot la Aerostar se face mentenanţa flotei de avioane de luptă F16, a elicopterelor Black Hawk şi mai nou întreţinerea sistemelor de apărare Himars.

autor
Daniel Moldovan

În hangarele din Bacău vin an de an pentru revizii sau reparaţii avioanele de luptă F16 şi elicopterele Black Hawk. Este singura firmă din România care poate face aceste proceduri şi reprezentanţii ei spun că pot primi încă şi mai multe aparate de zbor.

Alexandru Filip, director general Aerostar: „Într-adevăr Aerostar poate face întreţinere la mai multe elicoptere şi la mai multe aeronave în general militare pentru că aici aşa cum s-a menţionat şi de colegii mei în acest centru de mentenanţă este şi centru autorizat pentru F16 unde furnizăm servicii către MAI. Suntem pregătiţi pentru întreaga nevoie a MAI.”

Este o companie cu un nivel crescut de securitate şi regulile sunt stricte. Spre exemplu într-un avion de luptă un poate urca decât personal autorizat şi aprobat în prealabil de americani. Se preconizează ca flota României de avioane de luptă o să ajungă anul viitor la 67 de avioane.

Daniel Istrate, şef programe elicoptere:Este un elicopter folosit de către cei de la Inspectoratul General de Aviaţie. In acest moment este la noi pentru un pachet general de întreţinere de bază. Acest pachet de întreţinere se efectuează la fiecare 480 de ore în care avem diferite inspecţii de structură şi probe funcţionale obligatorii. In acest moment suntem în faza de testare finală şi ansamblare.”

Citește și
motociclist amendat
Un motociclist a rămas fără permis 780 de zile și a luat o amendă de 16.000 de lei pentru 13 greșeli flagrante. VIDEO

Compania spune că este importantă la nivel european atât în domeniul aviaţiei şi echipamentelor militare cât şi în domeniul aviaţiei civile unde este cel mai important furnizor de piese pentru avioanele Airbus. Tot la Bacău este şi centrul de instruire al personalului care lucrează pe aceste aeronave.

Ovidiu Buhai, director divizie sisteme de apărare: „Noi considerăm că elicopterele de la SMURD sunt de fapt tot timpul în misiune am putea spune under the war. Noi la rândul nostru trebuie să ne mişcăm foarte repede şi dacă doriţi pe parcursul mentenanţei unui elicopter sau chiar al unui avion.”

Compania a investit mult în echipamente şi personal. Media de vârstă este de 43 de ani ani şi toţi angajaţii sunt pasionaţi de munca lor. An de an compania oferă 200 de burse pentru elevi având încheiate colaborări cu mai multe unităţi de învăţământ. Cei cu experienţă în acest domeniu spun că un avion îl faci în trei ani dar un instructor în şapte.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Bacau, elicopter, MAI,

Dată publicare: 13-11-2025 18:21

Articol recomandat de sport.ro
Parada modei la naționala Franței! Cum au venit Mbappe & Co
Parada modei la naționala Franței! Cum au venit Mbappe & Co
Citește și...
Tragedie în Daghestan: cinci morți și doi răniți după prăbușirea unui elicopter în apropiere de malul mării
Stiri externe
Tragedie în Daghestan: cinci morți și doi răniți după prăbușirea unui elicopter în apropiere de malul mării

Cinci persoane au murit și două au fost rănite, după ce un elicopter s-a prăbușit, în republica rusă autonomă Daghestan.

Un motociclist a rămas fără permis 780 de zile și a luat o amendă de 16.000 de lei pentru 13 greșeli flagrante. VIDEO
Stiri actuale
Un motociclist a rămas fără permis 780 de zile și a luat o amendă de 16.000 de lei pentru 13 greșeli flagrante. VIDEO

Un motociclist a fost surprins de camera unui elicopter al Poliției Române în timp ce încălca în mod repetat regulile de circulație.

 

Cum a reușit Marina SUA să piardă două dintre aeronavele sale în Marea Chinei de Sud, în doar 30 de minute. Posibila cauză
Stiri externe
Cum a reușit Marina SUA să piardă două dintre aeronavele sale în Marea Chinei de Sud, în doar 30 de minute. Posibila cauză

Un elicopter şi un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbuşit duminică în Marea Chinei de Sud, în două accidente separate care nu s-au soldat cu victime.

Recomandări
Fără acord asupra pensiilor magistraților. Coaliția refuză pensia cât venitul, CSM cere tratament egal cu ceilalți „speciali”
Stiri actuale
Fără acord asupra pensiilor magistraților. Coaliția refuză pensia cât venitul, CSM cere tratament egal cu ceilalți „speciali”

După discuțiile cu magistrații, UDMR a transmis că susține o variantă moderată a reformei pensiilor speciale (70–75% din salariul net), o perioadă de tranziție mai scurtă și adoptarea rapidă a legii, pentru a respecta jalonul PNRR.

PNRR „simplificat” a fost aprobat de Bruxelles. România trebuie să îndeplinească 390 jaloane din cele 518 asumate inițial
Stiri externe
PNRR „simplificat” a fost aprobat de Bruxelles. România trebuie să îndeplinească 390 jaloane din cele 518 asumate inițial

România a obţinut la Bruxelles, aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) revizuit, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN).

Dani Mocanu și fratele său au fost plasaţi de instanţă în arest la domiciliu în provincia Napoli
Stiri actuale
Dani Mocanu și fratele său au fost plasaţi de instanţă în arest la domiciliu în provincia Napoli

Fraţii Dani şi Ionuţ Mocanu, condamnaţi la închisoare pentru tentativă de omor şi prinşi în Italia, au fost plasaţi în arest la domiciliu de Curtea de Apel din Napoli, afirmă surse judiciare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 13 Noiembrie 2025

52:17

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 13 Noiembrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 13 Noiembrie 2025

01:46:12

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28