O firmă din Bacău, cu 72 de ani în aviație, asigură anual desfășurarea în siguranță a misiunilor Forțelor Aeriene Române

Din anul 2018 tot la Aerostar se face mentenanţa flotei de avioane de luptă F16, a elicopterelor Black Hawk şi mai nou întreţinerea sistemelor de apărare Himars.

În hangarele din Bacău vin an de an pentru revizii sau reparaţii avioanele de luptă F16 şi elicopterele Black Hawk. Este singura firmă din România care poate face aceste proceduri şi reprezentanţii ei spun că pot primi încă şi mai multe aparate de zbor.

Alexandru Filip, director general Aerostar: „Într-adevăr Aerostar poate face întreţinere la mai multe elicoptere şi la mai multe aeronave în general militare pentru că aici aşa cum s-a menţionat şi de colegii mei în acest centru de mentenanţă este şi centru autorizat pentru F16 unde furnizăm servicii către MAI. Suntem pregătiţi pentru întreaga nevoie a MAI.”

Este o companie cu un nivel crescut de securitate şi regulile sunt stricte. Spre exemplu într-un avion de luptă un poate urca decât personal autorizat şi aprobat în prealabil de americani. Se preconizează ca flota României de avioane de luptă o să ajungă anul viitor la 67 de avioane.

Daniel Istrate, şef programe elicoptere: „Este un elicopter folosit de către cei de la Inspectoratul General de Aviaţie. In acest moment este la noi pentru un pachet general de întreţinere de bază. Acest pachet de întreţinere se efectuează la fiecare 480 de ore în care avem diferite inspecţii de structură şi probe funcţionale obligatorii. In acest moment suntem în faza de testare finală şi ansamblare.”

Compania spune că este importantă la nivel european atât în domeniul aviaţiei şi echipamentelor militare cât şi în domeniul aviaţiei civile unde este cel mai important furnizor de piese pentru avioanele Airbus. Tot la Bacău este şi centrul de instruire al personalului care lucrează pe aceste aeronave.

Ovidiu Buhai, director divizie sisteme de apărare: „Noi considerăm că elicopterele de la SMURD sunt de fapt tot timpul în misiune am putea spune under the war. Noi la rândul nostru trebuie să ne mişcăm foarte repede şi dacă doriţi pe parcursul mentenanţei unui elicopter sau chiar al unui avion.”

Compania a investit mult în echipamente şi personal. Media de vârstă este de 43 de ani ani şi toţi angajaţii sunt pasionaţi de munca lor. An de an compania oferă 200 de burse pentru elevi având încheiate colaborări cu mai multe unităţi de învăţământ. Cei cu experienţă în acest domeniu spun că un avion îl faci în trei ani dar un instructor în şapte.

