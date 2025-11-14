Ce au găsit anchetatorii pe trupul tinerei care a fost găsită moartă lângă calea ferată, în Bacău

14-11-2025 | 17:17
Moarte învăluită în mister, în Bacău. Trupul unei tinere de 26 ani, care prezenta răni de înjunghiere, a fost găsit în apropierea căii ferate, într-o zonă izolată din oraș.

Daniel Moldovan

Polițiștii așteaptă raportul medico-legal, și încearcă să afle exact ce s-a întâmplat și cine sunt vinovații. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

În jurul orei 8 dimineața, cadavrul tinerei de 26 de ani a fost descoperit într-o zonă cu vegetaţie, lângă calea ferată, la circa 200 de metri de cel mai apropiat bloc de locuinţe din Bacău. Doi trecători l-au văzut şi au sunat la 112.

Ion Lucaci, martor: „Am văzut-o pe drum acolo, era învelită cu un cearceaf. M-am speriat. Şi m-am dus direct la vecini aici, la bloc.”

Reporter: Urme de sânge?

Zona a fost împânzită de criminaliştii care au căutat probe.

Dr. Aura Creţu, manager, Ambulanţa Bacău:Prezenta două plăgi înjunghiate pe coapsa dreaptă.

Sub cearceaful alb care o acoperea complet, anchetatorii au văzut că victima era îmbrăcată. Iar când au verificat trupul, au observat plăgile înjunghiate, protejate de un prosop.

Au fost interogati si locatarii din blocurile din zona, dar nimeni nu a observat când a fost adus trupul acolo.

Au fost interogaţi şi locatarii din blocurile din zonă, dar nimeni nu a observat ceva suspect.

Anchetatorii aşteaptă rezultatul necropsiei, pentru a afla cauza exactă a morţii. Dat fiind faptul că victima are plăgi înjunghiate, anchetatorii trebuie să stabilească unde ar fi avut loc crima și cine ar fi agresorul sau agresorii care au abandonat trupul lângă calea ferată.

Sursa: Pro TV

Etichete: Bacau, crima, femeie injunghiata,

Dată publicare: 14-11-2025 17:17

