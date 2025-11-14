Descoperire macabră în Bacău. Trupul unei tinere, fără haine și plin de sânge, a fost găsit lângă o cale ferată

Descoperire macabră într-o zonă izolată din orașul Bacău. Trupul fară viață al unei femei de 26 de ani a fost găsit vineri dimineață în apropierea căii ferate. Anchetatorii nu exclud varianta unei crime.

Cadavrul tinerei de 26 de ani a fost descoperit într-o zonă cu vegetație, lângă calea ferată, la circa 200 de metri de cel mai apropiat bloc de locuințe din oraș. Doi trecători care l-au văzut au sunat la 112 dimineață.

Ei ne-au spus că tânără ar fi fost complet dezbrăcată și plină de sânge. Anchetatorii au reușit să o identifice pe femeie și cercetează moartea ei.

Ei au confirmat că tânăra avea leziuni, dar spun că așteaptă rezultatul necropsiei pentru a afla cauza morții. În cazul unei crime, ei nu exclud nici posibilitatea ca trupul femeii să fi fost adus din altă parte.

