Descoperire macabră în Bacău. Trupul unei tinere, fără haine și plin de sânge, a fost găsit lângă o cale ferată
Descoperire macabră într-o zonă izolată din orașul Bacău. Trupul fară viață al unei femei de 26 de ani a fost găsit vineri dimineață în apropierea căii ferate. Anchetatorii nu exclud varianta unei crime.
Cadavrul tinerei de 26 de ani a fost descoperit într-o zonă cu vegetație, lângă calea ferată, la circa 200 de metri de cel mai apropiat bloc de locuințe din oraș. Doi trecători care l-au văzut au sunat la 112 dimineață.
Ei ne-au spus că tânără ar fi fost complet dezbrăcată și plină de sânge. Anchetatorii au reușit să o identifice pe femeie și cercetează moartea ei.
Ei au confirmat că tânăra avea leziuni, dar spun că așteaptă rezultatul necropsiei pentru a afla cauza morții. În cazul unei crime, ei nu exclud nici posibilitatea ca trupul femeii să fi fost adus din altă parte.
Sursa: Pro TV
14-11-2025 13:21