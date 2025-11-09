Tragedie în judeţul Bacău unde un bărbat în vârsta de 79 de ani a murit carbonizat în propria locuinţă

09-11-2025 | 12:55
Bătrânul locuia singur într-o căsută veche izolată din comuna Stănişeşti.

Daniel Moldovan

Bătrânul locuia singur într-o căsuţă veche, izolată, din comuna Stănişeşti. De departe, vecinii au văzut flăcările şi au dat alarma, dar nimeni nu s-a mai putut apropia de casa cuprinsă de foc. Bătrânul se deplasa cu greutate şi nu s-a putut salva din calea flăcărilor. Vecinii au observat incendiul spre miezul nopţii, însă, în ciuda intervenţiei pompierilor militari, bătrânul nu a mai putut fi salvat.

Specialiştii spun că nenorocirea a fost cauzată de jarul căzut din sobă, iar poliţiştii au demarat şi ei o anchetă pentru ucidere din culpă.

Vasile Mustaţă, vecin: „Era foc destul şi pocnea, ardea până când au venit pompierii şi s-au apucat de stins. Sunase femeia aia, Rusu Ileana îi zice. Pe el l-au găsit mort acolo, în bordeiul lui.”

Reporter: „El nu se putea deplasa. De ce credeţi că nu a ieşit?”
Vasile Mustaţă, vecin: „Îl dureau picioarele, era cam bolnav.”

Reporter: „Aţi încercat să intraţi?”
Vasile Mustaţă, vecin: „Da, nu se mai putea intra, că ardea, pocnea azbestul cum pocneşte puşca mitralieră pe sus. Nu aveai cum să mai intri la el acolo.”

Reporter: „Cum de nu a ieşit el din casă să se salveze?”
Elena Marchidan, vecină: „Da, el se mişca greu şi, poate, i-o fi sărit scântei ceva… Nu a mai putut ieşi.”

Reporter: „E greu fără apă?”
Elena Marchidan, vecină: „De unde să o luăm? Ne-a luat-o Dumnezeu. Nu avea portiţă la sobă şi avea nişte coşuri de fum care trebuiau schimbate, dar nu au fost schimbate.”

Bătrânul ar fi avut, poate, o şansă dacă incendiul era observat mai devreme. Cel mai apropiat vecin este la câteva sute de metri distanţă, iar în zonă fântânile au secat de mult.

Reporter: „L-aţi văzut târziu.”
Maria Manole, vecină: „Da, târziu. M-a sunat şi pe mine cineva. A fost bărbatul meu, că am şi eu o casă acolo, lângă el. Am zis să nu sară vreo scânteie şi să ia foc.”

Reporter: „Avea vreo şansă dacă se vedea la timp focul?”
Maria Manole, vecină: „Dacă se vedea la timp, s-ar putea să fi avut. Dar nu este un strop de apă… până au ajuns pompierii, a fost prea târziu.”

Reporter: „Nu a mai putut intra nimeni să încerce să îl salveze?”
Maria Manole, vecină: „Da’ cine să intre în foc?”

Pompierii au ajuns cât au putut de repede după ce s-a dat alarma, însă casa bătrânească s-a transformat rapid într-un morman de lemne fumegânde.

Vlăduţ Trandafir, comandant staţie Podu Turcului:La sosirea echipajelor la locul intervenţiei s-a constatat faptul că incendiul se manifesta generalizat la o casă de locuit de aproximativ 50 de metri pătraţi. În interior a fost găsită o victimă de sex masculin, în vârstă de 79 de ani. Cauza probabilă a incendiului: jar căzut din sistemele de încălzire.”

Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili în ce împrejurări şi-a găsit sfârşitul bătrânul.

Sursa: Pro TV

Un bărbat de 44 ani din județul Iași, care a fost mușcat de un câine fără stăpân, a murit de rabie. Diagnosticul a fost confirmat de analizele de laborator. Este primul caz de rabie soldat cu deces, înregistrat la noi în ultimii 13 ani.

Institutul Naţional de Sănătate Publică anunţă, vineri, primul deces confirmat cu virus gripal. Este vorba de un bărbat în vârstă de 77 ani, din judeţul Olt, nevaccinat anti-gripal şi care a fost confirmat cu virus gripal tip A, subtip H1.

Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, a fost depus în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, ca urmare a unei decizii a preşedintelui Nicuşor Dan.

