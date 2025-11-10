Spitalul din Buhuși își monitorizează pacienții cu ajutorul inteligenței artificiale

Spitalul de stat din Buhuși, județul Bacău, a început să își monitorizează pacienții cu ajutorul inteligenței artificiale.

În saloane s-au montat senzori și camere cu termoviziune care ajută medicii și asistentele să urmărească, în timp real, dintr-o cameră de comandă, semnele vitale ale pacienților. În caz că unui bolnav i se întâmplă ceva, pornește alarma.

Dacă pacientul suferă o criză, i schimbă brusc semnele vitale sau cade din pat, în 10 secunde, sistemul dă alarma.

Maria Colbeanu, medic primar medicină internă: ”Am avut săptămâna trecută un caz un bărbat care atunci când s-a dat jos din pat a ameţit, a căzut la marginea patului. Sistemul ne-a avertizat şi am fost imediat lângă dumnealui”.

Constantin Poiană, managerul spitalului: ”Alarmează cadrele medicale și pentru faptul că pacientul nu s-a mișcat mai mult în pat. Nu este conectat la niciun device pacientul, nu are nicio brăţară, niciun fir, care să facă legătura cu sistemul”.

Senzorii sunt montați pe pereții saloanelor și detectează ritmul cardiac, respirația și somnul fiecarui pacient. Sistemul analizează datele, iar dacă detectează o neregulă, declanșează alarma.

Sistemul a fost implementat din banii spitalului

Deocamdată, în acest fel sunt monitorizate 37 de paturi de la Cardiologie, Medicină Internă, Gastroenterologie și Reumatologie.

Adela Horvad, bioinginer: ”Acesta este radarul pentru depistarea semnelor vitale ale pacientului”.

Pacienții pot cere ajutor și singuri, în caz că au nevoie de ceva.

Pacientă: ”Apăsăm butonul şi vine. Prinde bine”.

Sistemul a fost implementat din fondurile proprii ale spitalului. A costat 1.600 de lei pentru fiecare pat monitorizat.

Adela Horvad, bioinginer: ”Aici este monitorizarea principală a tuturor saloanelor. Dacă se doreşte monitorizarea semnelor vitale a unui pacient selectăm salonul şi patul respectiv”.

În perioada următoare, personalul medical va avea câte un dispozitiv pe care se vor primi alarmările. Astfel, medicii vor afla starea pacienților nu doar din camera de comandă, ci din orice colș al unității medicale.

