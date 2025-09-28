Cum se votează în București pentru alegerile parlamentare din R. Moldova. ”Procesul electoral este monitorizat video”

Stiri actuale
28-09-2025 | 09:54
×
Codul embed a fost copiat

Și cetățenii care locuiesc în afara Republicii Moldova sunt așteptați la urne. În diaspora, în total, sunt deschise 301 secții de votare, dintre care 23 în România.

 

autor
Claudia Nițoi

Până acum, la o secție de votare din centrul Capitalei au votat 270 de persoane. Primii alegători au ajuns aici înainte de ora 07:00 și au așteptat răbdători să se deschidă secția. Procesul de vot decurge normal, momentan nu s-au format cozi, în medie durează 5 minute ca fiecare persoană să-și exprime votul.

Totul este foarte bine organizat, oamenii intră în secție, sunt verificați dacă au mai votat în altă parte, apoi sunt trecuți pe listele suplimentare, primesc buletinul de vot cu care intră în cabină, introduc votul exprimat în urnă, iar apoi ies pe ușa din spate, astfel încât nu se creează aglomerație la intrare.

Corespondent ProTV: ”Procesul electoral este monitorizat video în permanență. Puteți să vedeți în imagini o cameră video montată deasupra urnelor. A început să filmeze din momentul sigilării urnelor și va filma inclusiv numărarea voturilor, până la sigilarea sacilor cu buletinele de vot”.

În România sunt 23 de secții de votare

Cetățenii moldoveni care vor să voteze trebuie să vină cu buletinul sau cartea de identitate, inclusiv cea provizorie, ori pașaportul – chiar și expirat.

Citește și
Alegeri Moldova China
O moldoveancă din China a parcurs 1.400 km cu copiii pentru a vota la alegerile parlamentare: „Distanța nu oprește dorința”

Este important de precizat că persoanele care au și cetățenie română nu pot vota cu pașaportul românesc, ci doar cu actele emise de autoritățile din Republica Moldova.

În România au fost organizate 23 de secții de votare, cele mai multe în București – 5 la număr.

Sunt deschise secții și în orașele cu mari centre universitare Iași, Cluj-Napoca, Brașov, Timișoara, dar și în orașe mai mici precum, Galați, Sibiu sau Oradea. Toate secțiile vor rămâne deschise până la ora 21:00.

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: prezența la vot, incidente și rezultate în timp real

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, sectii de votare, Alegeri Moldova 2025,

Dată publicare: 28-09-2025 09:54

Articol recomandat de sport.ro
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
Citește și...
Maia Sandu, după ce a votat: ”Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie”
Stiri actuale
Maia Sandu, după ce a votat: ”Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie”

Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu a declarat duminică, după ce şi-a exercitat dreptul de vot la alegerile parlamentare, că a votat pentru a păstra pacea. ”Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie”, a spus Maia Sandu.  

O moldoveancă din China a parcurs 1.400 km cu copiii pentru a vota la alegerile parlamentare: „Distanța nu oprește dorința”
Stiri externe
O moldoveancă din China a parcurs 1.400 km cu copiii pentru a vota la alegerile parlamentare: „Distanța nu oprește dorința”

O moldoveancă stabilită de 10 ani în China a parcurs 1.400 de kilometri împreună cu cei doi copii pentru a vota la alegerile parlamentare, la secția organizată de Ambasada Republicii Moldova, la Beijing, anunță Ministerul de Externe de la Chișinău.

Traian Băsescu: 28 Septembrie 2025, ziua în care Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin
Stiri actuale
Traian Băsescu: 28 Septembrie 2025, ziua în care Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin

Fostul președinte Traian Băsescu a scris pe Facebook că alegerile din Republica Moldova vor fi ziua în care o țară mică îl va înfrânge pe Vladimir Putin și aliații săi.  

Prezență masivă la vot dincolo de Prut. Peste 100.000 de moldoveni au votat în mai puțin de 2 ore de la deschiderea urnelor
Stiri actuale
Prezență masivă la vot dincolo de Prut. Peste 100.000 de moldoveni au votat în mai puțin de 2 ore de la deschiderea urnelor

Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a lansat panoul interactiv la care poate fi urmărită prezența la vot, în timp real.  

Alegeri în R. Moldova. O studentă din Japonia, primul votant: „Am votat pentru pace, dezvoltare şi o Moldovă prosperă”. VIDEO
Stiri externe
Alegeri în R. Moldova. O studentă din Japonia, primul votant: „Am votat pentru pace, dezvoltare şi o Moldovă prosperă”. VIDEO

Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început odată cu deschiderea secţiei de votare la sediul ambasadei din Japonia, iar primul votant, după intonarea imnului de stat, a fost Ana Teişanu, studentă la Universitatea din Tsukuba, Japonia.

Recomandări
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: Peste 350.000 de moldoveni au votat în primele ore. Primele incidente
Stiri externe
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: Peste 350.000 de moldoveni au votat în primele ore. Primele incidente

Moldovenii votează astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. Urnele s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00.

Rusia spune că nu vrea să atace nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO. Dar ”se mai întâmplă accidente”
Stiri externe
Rusia spune că nu vrea să atace nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO. Dar ”se mai întâmplă accidente”

În plenul Adunării Generale a ONU de la New York, șeful diplomației ruse a transmis că țara lui nu are nicio intenție să atace vreun stat membru al Uniunii Europene sau al NATO.  

Traian Băsescu: 28 Septembrie 2025, ziua în care Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin
Stiri actuale
Traian Băsescu: 28 Septembrie 2025, ziua în care Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin

Fostul președinte Traian Băsescu a scris pe Facebook că alegerile din Republica Moldova vor fi ziua în care o țară mică îl va înfrânge pe Vladimir Putin și aliații săi.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 28 Septembrie 2025

02:05:08

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19

21:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 4

23:30

Alt Text!
I like IT
Ediția 20 - 2025

22:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28