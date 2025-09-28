Cum se votează în București pentru alegerile parlamentare din R. Moldova. ”Procesul electoral este monitorizat video”

Și cetățenii care locuiesc în afara Republicii Moldova sunt așteptați la urne. În diaspora, în total, sunt deschise 301 secții de votare, dintre care 23 în România.

Până acum, la o secție de votare din centrul Capitalei au votat 270 de persoane. Primii alegători au ajuns aici înainte de ora 07:00 și au așteptat răbdători să se deschidă secția. Procesul de vot decurge normal, momentan nu s-au format cozi, în medie durează 5 minute ca fiecare persoană să-și exprime votul.

Totul este foarte bine organizat, oamenii intră în secție, sunt verificați dacă au mai votat în altă parte, apoi sunt trecuți pe listele suplimentare, primesc buletinul de vot cu care intră în cabină, introduc votul exprimat în urnă, iar apoi ies pe ușa din spate, astfel încât nu se creează aglomerație la intrare.

Corespondent ProTV: ”Procesul electoral este monitorizat video în permanență. Puteți să vedeți în imagini o cameră video montată deasupra urnelor. A început să filmeze din momentul sigilării urnelor și va filma inclusiv numărarea voturilor, până la sigilarea sacilor cu buletinele de vot”.

În România sunt 23 de secții de votare

Cetățenii moldoveni care vor să voteze trebuie să vină cu buletinul sau cartea de identitate, inclusiv cea provizorie, ori pașaportul – chiar și expirat.

Este important de precizat că persoanele care au și cetățenie română nu pot vota cu pașaportul românesc, ci doar cu actele emise de autoritățile din Republica Moldova.

În România au fost organizate 23 de secții de votare, cele mai multe în București – 5 la număr.

Sunt deschise secții și în orașele cu mari centre universitare Iași, Cluj-Napoca, Brașov, Timișoara, dar și în orașe mai mici precum, Galați, Sibiu sau Oradea. Toate secțiile vor rămâne deschise până la ora 21:00.

