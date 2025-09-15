Trump spune că muncitorii străini sunt bineveniți în SUA, după ce a arestat și pus în lanțuri sute de lucrători sud-coreeni

Preşedintele american Donald Trump a declarat că muncitorii străini trimişi în Statele Unite sunt „bineveniţi” şi că nu doreşte să „sperie” investitorii, la 10 zile după ce sute de sud-coreeni au fost arestaţi la un punct de lucru din Georgia,

Într-un mesaj postat pe platforma sa Truth Social, Trump a scris: „Nu vreau să sperii sau să descurajez investiţiile. Vreau ca ei să-şi aducă experţii pentru o perioadă, pentru a-i învăţa şi instrui pe oamenii noştri cum să fabrice aceste produse unice şi complexe, pe măsură ce se retrag din ţara noastră şi se întorc în ţara lor”.

Aproximativ 475 de persoane, în majoritate cetăţeni sud-coreeni, au fost arestate pe şantierul unei fabrici de baterii pentru vehicule electrice, operată de Hyundai-LG, în statul Georgia, la 4 septembrie.

Oficialii Serviciului de Imigrare şi Vamă (ICE) au susţinut că sud-coreenii au depăşit durata de valabilitate a vizelor sau deţineau permise care nu le permiteau să efectueze muncă manuală.

Raidul din Georgia a fost cea mai mare operaţiune desfăşurată într-un singur loc de când Trump a lansat o campanie de represiune împotriva imigranţilor în toată ţara.

Deşi SUA au decis să nu procedeze la deportare, imaginile cu muncitorii încătuşaţi şi legaţi cu lanţuri în timpul raidului au provocat îngrijorare generală în Coreea de Sud. Seulul a repatriat muncitorii vineri.

”Eram foarte buni la asta, dar acum nu mai suntem”

Preşedintele sud-coreean, Lee Jae Myung, a calificat raidul drept „năucitor” şi a avertizat joi că acesta ar putea descuraja investiţiile viitoare.

În postarea sa, Trump a descris circumstanţele în care experţii străini sunt admişi temporar în SUA pentru a construi „produse extrem de complexe”.

„Cipuri, semiconductori, computere, nave, trenuri şi multe alte produse pe care trebuie să învăţăm de la alţii cum să le fabricăm sau, în multe cazuri, să le reînvăţăm, deoarece odinioară eram foarte buni la asta, dar acum nu mai suntem”, a scris Trump.

„Sunt bineveniţi, angajaţii lor sunt bineveniţi şi suntem mândri să spunem că vom învăţa de la ei şi că, într-un viitor nu prea îndepărtat, vom face chiar mai bine decât ei în propriul lor „joc”, a adăugat preşedintele.

Sindicatele din Coreea de Sud i-au cerut lui Trump să prezinte scuze oficiale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













