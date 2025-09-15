Trump spune că muncitorii străini sunt bineveniți în SUA, după ce a arestat și pus în lanțuri sute de lucrători sud-coreeni

Stiri externe
15-09-2025 | 08:32
donald trump
IMAGO

Preşedintele american Donald Trump a declarat că muncitorii străini trimişi în Statele Unite sunt „bineveniţi” şi că nu doreşte să „sperie” investitorii, la 10 zile după ce sute de sud-coreeni au fost arestaţi la un punct de lucru din Georgia,

autor
Cristian Anton

Într-un mesaj postat pe platforma sa Truth Social, Trump a scris: „Nu vreau să sperii sau să descurajez investiţiile. Vreau ca ei să-şi aducă experţii pentru o perioadă, pentru a-i învăţa şi instrui pe oamenii noştri cum să fabrice aceste produse unice şi complexe, pe măsură ce se retrag din ţara noastră şi se întorc în ţara lor”.

Aproximativ 475 de persoane, în majoritate cetăţeni sud-coreeni, au fost arestate pe şantierul unei fabrici de baterii pentru vehicule electrice, operată de Hyundai-LG, în statul Georgia, la 4 septembrie.

Oficialii Serviciului de Imigrare şi Vamă (ICE) au susţinut că sud-coreenii au depăşit durata de valabilitate a vizelor sau deţineau permise care nu le permiteau să efectueze muncă manuală.

Raidul din Georgia a fost cea mai mare operaţiune desfăşurată într-un singur loc de când Trump a lansat o campanie de represiune împotriva imigranţilor în toată ţara.

Citește și
raid imigranti sua hyundai
Muncitorii coreeni de la Hyundai reținuți în statul american Georgia, eliberați după negocierile Coreei de Sud cu SUA

Deşi SUA au decis să nu procedeze la deportare, imaginile cu muncitorii încătuşaţi şi legaţi cu lanţuri în timpul raidului au provocat îngrijorare generală în Coreea de Sud. Seulul a repatriat muncitorii vineri.

”Eram foarte buni la asta, dar acum nu mai suntem”

Preşedintele sud-coreean, Lee Jae Myung, a calificat raidul drept „năucitor” şi a avertizat joi că acesta ar putea descuraja investiţiile viitoare.

În postarea sa, Trump a descris circumstanţele în care experţii străini sunt admişi temporar în SUA pentru a construi „produse extrem de complexe”.

„Cipuri, semiconductori, computere, nave, trenuri şi multe alte produse pe care trebuie să învăţăm de la alţii cum să le fabricăm sau, în multe cazuri, să le reînvăţăm, deoarece odinioară eram foarte buni la asta, dar acum nu mai suntem”, a scris Trump.

„Sunt bineveniţi, angajaţii lor sunt bineveniţi şi suntem mândri să spunem că vom învăţa de la ei şi că, într-un viitor nu prea îndepărtat, vom face chiar mai bine decât ei în propriul lor „joc”, a adăugat preşedintele.

Sindicatele din Coreea de Sud i-au cerut lui Trump să prezinte scuze oficiale.

Trump dă ultimatumuri aliaților, Putin nu se mai obosește să mintă că vrea pace. Glumă amară la Kiev: ”Îi dăm tot ce trebuie”

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, arest, statele unite ale americii, muncitori straini,

Dată publicare: 15-09-2025 08:32

Articol recomandat de sport.ro
Chivu, lovit de „blestemul“ românesc de la Inter: anunțul italienilor
Chivu, lovit de „blestemul“ românesc de la Inter: anunțul italienilor
Citește și...
Donald Trump amenință companiile străine, după raidul de la Hyundai și LG: „Vă cerem să angajaţi lucrători americani”
Stiri externe
Donald Trump amenință companiile străine, după raidul de la Hyundai și LG: „Vă cerem să angajaţi lucrători americani”

Donald Trump le-a cerut duminica aceasta companiilor străine să respecte legile americane privind imigraţia, după arestarea a peste 300 de lucrători sud-coreeni într-o uzină în construcţie a grupurilor Hyundai şi LG în statul Georgia, scrie AFP.

Muncitorii coreeni de la Hyundai reținuți în statul american Georgia, eliberați după negocierile Coreei de Sud cu SUA
Stiri externe
Muncitorii coreeni de la Hyundai reținuți în statul american Georgia, eliberați după negocierile Coreei de Sud cu SUA

Coreea de Sud a încheiat discuţiile cu Statele Unite privind eliberarea muncitorilor coreeni reţinuţi în statul american Georgia, la o fabrică a compa niei auto Hyundai, a declarat duminică un oficial prezidenţial, transmite Reuters.

Raid la una dintre cele mai mari fabrici Hyundai din Statele Unite. Sute de persoane care lucrau ilegal, arestate
Stiri externe
Raid la una dintre cele mai mari fabrici Hyundai din Statele Unite. Sute de persoane care lucrau ilegal, arestate

Autoritățile americane au făcut un raid la una dintre cele mai mari fabrici Hyundai din Statele Unite. Și au arestat 475 de persoane care lucrau ilegal.

Razie de proporții la o uzină Hyundai din SUA. Imigrările au ridicat 475 de coreeni care ar fi lucrat ilegal
Stiri externe
Razie de proporții la o uzină Hyundai din SUA. Imigrările au ridicat 475 de coreeni care ar fi lucrat ilegal

Autoritățile americane pentru imigrație au efectuat o razie la o uzina Hyundai din Georgia, care a dus la reținerea a 475 de persoane, potrivit uneia dintre agențiile guvernamentale implicate în operațiune.

Patronii condamnă comportamentul agresiv față de muncitorii străini: „Sunt harnici, își fac treaba și vor să fie liniștiți”
Stiri actuale
Patronii condamnă comportamentul agresiv față de muncitorii străini: „Sunt harnici, își fac treaba și vor să fie liniștiți”

Patronatul firmelor care aduc muncitori străini condamnă violența și precizează că legea îi protejează pe români și europeni.

Recomandări
Cum au fost îngropate în promisiuni satele lovite de inundații din Covasna și Suceava. Statul nu are un cadastru al apelor
Romania, te iubesc!
Cum au fost îngropate în promisiuni satele lovite de inundații din Covasna și Suceava. Statul nu are un cadastru al apelor

După ei, potopul, partea a II-a. Avem hărți. Avem bugete. Teoretic avem și soluții. Dar când vin apele, realitatea e mereu aceeași.

Moțiune simplă în Senat, împotriva ministrului Educației. Daniel David a anunțat că demisionează dacă aceasta trece
Stiri Politice
Moțiune simplă în Senat, împotriva ministrului Educației. Daniel David a anunțat că demisionează dacă aceasta trece

Plenul Senatului va dezbate şi vota luni moţiunea simplă prin care sunt criticate politicile Guvernului în domeniul educaţiei, informează site-ul forului legislativ. Ministrul Daniel David a anunțat că va demisiona dacă moțiunea trece. 

Emmy 2025. Owen Cooper, din „Adolescence”, a devenit cel mai tânăr câștigător al unui premiu Emmy
Stiri Mondene
Emmy 2025. Owen Cooper, din „Adolescence”, a devenit cel mai tânăr câștigător al unui premiu Emmy

Owen Cooper, vedeta serialului britanic Adolescence, a intrat în istorie devenind cel mai tânăr actor care a câștigat un premiu Emmy. El a fost desemnat cel mai bun actor în rol secundar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Septembrie 2025

30:13

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 15

43:53

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 1

22:01

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28