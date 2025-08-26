Donald Trump, declarații șocante din Biroul Oval: Mulți americani „ar dori să aibă un dictator”

Stiri externe
26-08-2025 | 07:08
Donald Trump
Getty

Donald Trump a afirmat că mulţi americani „ar dori să aibă un dictator”, în cursul unei conferinţe de presă improvizate în Biroul Oval, dedicată problemelor de securitate şi acuzaţiilor aduse oponenţilor săi.

autor
Adrian Popovici

„Mulţi oameni spun "poate ne-ar plăcea să avem un dictator". Nu-mi plac dictatorii. Nu sunt dictator. Sunt un om cu mult bun simţ şi inteligent”, a spus preşedintele american, acuzat de adversarii săi de autoritarism în ceea ce priveşte politicile sale de imigraţie şi securitate.

„Trimiţi armata şi, în loc să te felicite, te acuză că ai luat cu asalt republica”, a declarat el, referindu-se la decizia sa de a trimite Garda Naţională pe străzile din Washington pentru operaţiuni de menţinere a ordinii publice.

Decizie controversată a lui Donald Trump

Donald Trump a semnat în faţa jurnaliştilor un ordin executiv care pedepseşte pe oricine arde drapelul american, în ciuda unei decizii din 1989 a Curţii Supreme care a stabilit că un astfel de act intră sub incidenţa libertăţii de exprimare, un drept fundamental protejat de Constituţie.

„Dacă arzi un steag, primeşti un an de închisoare, fără eliberare anticipată”, a spus Trump.

Citește și
donald trump
Trump se laudă că i se spune „președintele Europei” și că, sub mandatul său, SUA au devenit cea mai respectată țară din lume

Republicanul de 79 de ani, care a vorbit timp de 80 de minute pe o gamă largă de subiecte, cu multe divagaţii, a indicat, de asemenea, că intenţionează să redenumească Departamentul Apărării în "Departamentul de Război".

Preşedintele republican i-a atacat, de asemenea, pe adversarii politici, în special pe cei menţionaţi uneori drept candidaţi democraţi la alegerile prezidenţiale din 2028.

În special, despre guvernatorul democrat al statului Illinois, JB Pritzker, a spus că este un „leneş” şi a adăugat că ar trebui „să facă mai mult sport”, referindu-se la corpolenţa sa.

Donald Trump i-a criticat, de asemenea, pe guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, şi pe guvernatorul Marylandului, Wes Moore, care l-au batjocorit recent pe reţelele sociale. El a spus despre Partidul Democrat: „Toţi potenţialii lor candidaţi fac o treabă proastă”.

Preşedintele american nu l-a cruţat nici pe predecesorul său democrat, Joe Biden, pe care l-a numit un "idiot".

Trump, gata să trimită armata și în Chicago

El a reiterat că oraşul Chicago, în statul Illinois, ar putea fi următoarea ţintă a operaţiunilor sale de menţinere a ordinii implicând armata, după capitala Washington.

Pe de altă parte, capitala federală va fi "impecabilă" pentru a găzdui Cupa Mondială de Fotbal vara viitoare, a declarat Donald Trump.

El a profitat de ocazie pentru a arăta trofeul competiţiei, adus de şeful FIFA, Gianni Infantino, şi care tronează în prezent în Biroul Oval, printre alte ornamente aurite.

„Este un trofeu din aur masiv. Ştiu cum să facă să arate bine!”, a glumit preşedintele miliardar, cunoscut pentru gustul său pentru luxul ostentativ.

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, donald trump,

Dată publicare: 26-08-2025 07:08

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO Imagini rare cu un patron de club din Superligă: ”2.300 de kg de aur!”
VIDEO Imagini rare cu un patron de club din Superligă: ”2.300 de kg de aur!”
Citește și...
Trump a anunțat ce vor păți cei care ard sau profanează drapelul SUA. Distrugerea acestuia era permisă prin Constituție
Stiri externe
Trump a anunțat ce vor păți cei care ard sau profanează drapelul SUA. Distrugerea acestuia era permisă prin Constituție

Preşedintele american Donald Trump a semnat luni un ordin executiv prin care îi cere procurorului general al SUA să-i urmărească penal pe cei care ard sau profanează în vreun fel drapelul american, relatează Reuters.

 

Trump se laudă că i se spune „președintele Europei” și că, sub mandatul său, SUA au devenit cea mai respectată țară din lume
Stiri externe
Trump se laudă că i se spune „președintele Europei” și că, sub mandatul său, SUA au devenit cea mai respectată țară din lume

Donald Trump susține că este numit „președintele Europei” pentru rolul său în oprirea războiului din Ucraina și pentru creșterea cheltuielilor militare pentru statele NATO.

Trump anunță că a vorbit din nou cu Putin: ”Cred că vom pune capăt războiului”
Stiri actuale
Trump anunță că a vorbit din nou cu Putin: ”Cred că vom pune capăt războiului”

Donald Trump a declarat luni că a mai vorbit cu Vladimir Putin și după întâlnirea pe care cei doi au avut în Alaska. ”Cred că vom pune capăt războiului”, a adăugat președintele american, care a nu a mai oferit și alte detalii.

Recomandări
PSD îngroapă, parțial, securea războiului pe Pachetul 2, dar o ascute aprig pe cea pentru Primăria Capitalei
Stiri Politice
PSD îngroapă, parțial, securea războiului pe Pachetul 2, dar o ascute aprig pe cea pentru Primăria Capitalei

La aproape o lună de când a blocat Pachetul 2 de măsuri fiscale, PSD îngroapă parțial securea războiului și se întoarce la masa discuțiilor din coaliția de guvernare.  

Alți zeci de mii de elevi vor primi, până la urmă, burse de merit. Noile reguli impuse de Ministerul Educației
Stiri Educatie
Alți zeci de mii de elevi vor primi, până la urmă, burse de merit. Noile reguli impuse de Ministerul Educației

Ministerul Educației schimbă regulile de acordare a burselor, stabilite acum două săptămâni. Dacă ultimul elev care prinde o bursă de merit are aceeași medie cu alți colegi de clasă, atunci vor intra toți pe lista beneficiarilor.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește

Criminaliștii, sprijiniți de salvamontiști, au revenit luni la locul accidentului din Munții Iezer, unde patru tineri și-au pierdut viața, iar al cincilea a fost grav rănit.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 25 August 2025

50:36

Alt Text!
La Măruță
25 August 2025

01:31:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
25 August 2025

01:51:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59