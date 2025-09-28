Premierul Ilie Bolojan a adus un omagiu cardinalului Lucian Mureșan, la Blaj: „Sunt aici în semn de respect”

28-09-2025 | 07:37
Lucian Mureşan, Ilie Bolojan
Premierul Ilie Bolojan a fost ieri la Blaj, la Catedrala „Sfânta Treime”, unde este depus trupul cardinalului Lucian Mureșan.

Gina Obrejan

Șeful Guvernului s-a recules câteva momente la căpătâiul Arhiepiscopului Major al Bisericii Greco-Catolice din România, iar la plecare a vorbit despre respectul pe care îl are față de viața și personalitatea Preafericitului Lucian.

Prim-ministrul a fost întâmpinat de mai mulți prelați, la intrarea în Catedrala „Sfânta Treime”. Apoi s-a recules la catafalcul cardinalului și, la plecare, a transmis și un mesaj.

Ilie Bolojan, premierul României: Sunt aici în semn de respect pentru personalitatea și viața cardinalului Mureșan. În semn de respect pentru Biserica Greco-Catolică, pentru tot ce a făcut această biserică pentru țara noastră și din respect pentru comunitatea greco-catolică din România.

Încă de vineri seara, de când trupul Preafericitului Lucian a fost depus în catedrală, credincioși din toată țara vin să-i aducă un omagiu.

ilie bolojan
Premierul confirmă: România pregătește listarea pe bursă a unor pachete minoritare la companii strategice

Giampiero Gloder, nunțiu apostolic: Acum un an am avut marea bucurie și marele dar de a-l întâlni pe cardinal pentru prima dată la începutul misiunii mele, aici în România.

Mâine, al treilea cardinal din istoria României va fi condus pe ultimul drum. La slujba de înmormântare va participa și președintele Nicușor Dan. Tot mâine, va fi zi de doliu, în municipiul Blaj.

