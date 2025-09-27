Nicuşor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureşan. Ilie Bolojan: ”Dumnezeu să-l odihnească”

Preşedintele Nicuşor Dan va participa luni, la Blaj, la ceremonia de înmormântare a cardinalului Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a anunțat Administraţia Prezidenţială.

Ceremonia va avea loc la Catedrala Arhiepiscopală Majoră "Preasfânta Treime".

Şeful statului a transmis un mesaj, joi, la moartea cardinalului Lucian Mureşan.

"În Blajul îndoliat, în aceste momente deosebit de triste pentru întreaga Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, doresc să transmit condoleanţe tuturor credincioşilor aflaţi sub păstorirea Preafericirii Sale", a afirmat preşedintele.

El a adăugat că amintirea Cardinalului Lucian "rămâne strâns legată de istoria tumultoasă a Bisericii pe care a păstorit-o ani îndelungaţi, cu înţelepciune, echilibru şi cu o deschidere generoasă faţă de dialogul dintre confesiuni şi religii, dintre Biserică şi societate".

"Fidel faţă de învăţătura şi tradiţiile Bisericii creştine, dar totodată atent la provocările timpului contemporan, animat de o imensă compasiune faţă de semenii pe care i-a călăuzit pe drumul credinţei şi cărora le-a rămas aproape în suferinţe şi în strădania de-a aprofunda misterul vieţii creştine, Cardinalul Lucian Mureşan a întregit pleiada celor care au slujit credinţa şi conştiinţa neamului românesc. Prin curajul său în vremuri de prigoană şi prin implicarea sa în reconstruirea instituţională şi spirituală a Bisericii, a devenit o figură emblematică pentru renaşterea Bisericii Greco-Catolice din România", a punctat şeful statului.

Premierul Bolojan, la Blaj, la căpătâiul Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice

Premierul Ilie Bolojan s-a aflat, sâmbătă la Blaj, unde este depus trupul neînsufleţit al Preafericirii Sale, Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România.

”Sunt aici în semn de respect pentru personalitatea şi pentru viaţa Cardinalului Mureşan, Dumnezeu să-l odihnească, în semn de respect pentru Biserica Greco-Catolică, pentru tot ce a făcut această Biserică pentru ţara noastră şi din respect pentru comunitatea greco-catolică din România”, a afirmat primul ministru, sâmbătă, la Blaj.

