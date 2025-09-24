Ilie Bolojan: E nevoie de mai mulţi oameni în economia reală. Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută în România

24-09-2025 | 19:00
Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Călin

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat miercuri că este nevoie ca România să aibă mai mulţi oameni în economia reală, printre măsurile care ar trebui luate fiind reducerea excepţiilor legate de pensionările anticipate.

 

Mihaela Ivăncică

"Este nevoie să avem mai mulţi oameni în economia reală. Una din problemele mari pe care le are România este că veniturile pe care le colectăm la bugetul de stat nu sunt colectate decât de la oamenii care lucrează în România. (...) Suntem pe penultimul loc în Europa la număr de cetăţeni din populaţia activă a României implicaţi în economie. Gândiţi-vă că între 55 şi 64 de ani, doar 53% din români lucrează. Ceilalţi, sau prin diferite excepţii, au ieşit în pensie, sau nu lucrează, sau unii sunt plecaţi în străinătate, dar nu sunt implicaţi în economia directă a României. Prin urmare, ceea ce trebuie să facă orice guvern pentru a avea mai mulţi oameni în economie este să luăm un pachet de măsuri ca să avem mai mulţi oameni în economie. Şi atunci, trebuie să reducem excepţiile legate de pensionările anticipate şi să creştem vârsta de pensionare pentru aceste categorii cât mai aproape de vârsta standard. Nu vârsta standard trebuie astăzi crescută în România, pentru că noi avem foarte multe excepţii şi sute de mii de români ies la pensie la o vârstă reală care este mult sub 60 de ani", a afirmat Ilie Bolojan într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria, întrebat dacă este necesară o majorare a vârstei de pensionare generale în următorii ani.

Reducerea duratei ajutorului de șomaj, o măsură de echitate

În context, premierul a susţinut şi necesitatea reducerii duratei ajutorului de şomaj la o perioadă de şase luni.

"Asta este o măsură foarte importantă, e o măsură de echitate socială, e o măsură de sustenabilitate economică şi e o măsură care ţine cont de stabilitatea sistemului de pensie în anii următori. Trebuie să reducem durata ajutorului de şomaj, nu este normal să avem o durată a ajutorului de şomaj de un an de zile. Gândiţi-vă că în marile oraşe din România şi în zonele metropolitane la o distanţă de 20-30 de km, practic, nu ai cu cine lucra şi în orice mare oraş se organizează târguri de angajare a forţei de muncă, întotdeauna numărul de locuri de muncă solicitate este mult mai mare decât cei care intenţionează să meargă. Prin urmare, nu există nicio justificare să menţinem în continuare o durată a şomajului de un an de zile şi unul din proiectele pe care le vom pune în practică în perioada următoare va fi reducerea acestei perioade", a precizat Bolojan.

Premierul a adăugat că, de asemenea, statul trebuie să se asigure că munca "la negru" este redusă, prin controale făcute combinat - antifraudă, ITM.

"Înseamnă că mai mulţi oameni vor fi cu adevărat implicaţi în economie, vor avea nişte drepturi sociale asigurate, pentru că dacă lucrează la negru nu vor avea nici drepturile sociale asigurate şi, de asemenea, vom avea o economie mai robustă şi mai multe venituri la bugetul de stat. La asta m-am referit, şi nu la speculaţiile care au fost făcute şi de aceea a fost nevoie de o precizare pe care colegii de la comunicare au făcut-o atunci când a apărut această discuţie. (...) Nu la vârsta de pensionare, dar avem nenumărate excepţii şi trebuie să creştem această vârstă de pensionare. Nu mai putem să ne pensionăm oamenii la 48, 49, 50 de ani în niciun domeniu. Pentru că nu este sănătos şi nu mai este suportabil şi este şi nedrept pentru toţi cetăţenii care lucrează până la 65 de ani", a subliniat Bolojan. 

Sursa: Agerpres

Etichete: economie, pensionare, ilie bolojan,

Dată publicare: 24-09-2025 19:00

