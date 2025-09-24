Premierul confirmă: România pregătește listarea pe bursă a unor pachete minoritare la companii strategice

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat miercuri că listarea la bursă a unor pachete minoritare la companiile de stat este unul din jaloanele pe care România şi le-a asumat prin PNRR, precizând că vor fi listate cu siguranţă companii.

El a răspuns astfel fiind întrebat într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria în ce stadiu este procesul privind listarea la bursă a unor pachete minoritare la companiile de stat, având în vedere, între altele, că acest tip de vânzare ar putea să aducă venituri rapide la bugetul de stat.

"Este unul din jaloanele pe care România şi le-a asumat. Aceste jaloane sunt în negociere de către MIPE cu reprezentanţii Comisiei şi estimez că în cursul lunii octombrie, până la jumătate, le vor finaliza. Unul din jaloane este şi acesta şi, personal, sunt un susţinător al listării companiilor şi al vânzării unor pachete minoritare, subliniez, minoritare, în aşa fel încât, pe de o parte, să avem un aport de capital, dar, pe de altă parte, să asigurăm o mai bună administrare a acestor companii”, a transmis Ilie Bolojan.

”Listarea este unul din elementele importante pentru a avea o mai bună administrare a companiilor publice”

”Pentru că, de exemplu, chiar dacă s-a amânat pronunţarea Curţii pe pachetul legat de guvernanţa corporativă, mi-am folosit în această perioadă autoritatea şi nu am aprobat bugetele companiilor care trebuie să fie aprobate de Guvern până nu şi-au redus indemnizaţiile stabilite în consiliile de administraţie. Şi doar când vor fi reduse vor fi aprobate în Guvern, în aşa fel încât, dacă nu vor de ruşine măcar să facă acest lucru, să o facă, cum să vă spun, dintr-o constrângere de tip birocratic. (...) Listarea este unul din elementele importante pentru a avea o mai bună administrare a companiilor publice, pentru a avea un aport de capital în aceste companii, în aşa fel încât să se genereze proiecte de dezvoltare sau extindere a acestora", a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a fost întrebat dacă până la finele lunii octombrie se vor cunoaşte mai multe detalii despre acest subiect.

"Etapa durează între şase luni de zile şi un an de zile, componenta de listare, dar vor fi cu siguranţă companii din sectorul energiei şi din transporturi care vor fi listate", a spus Bolojan.

