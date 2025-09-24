Premierul confirmă: România pregătește listarea pe bursă a unor pachete minoritare la companii strategice

Stiri Politice
24-09-2025 | 19:46
ilie bolojan
Inquam Photos / Mălina Norocea

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat miercuri că listarea la bursă a unor pachete minoritare la companiile de stat este unul din jaloanele pe care România şi le-a asumat prin PNRR, precizând că vor fi listate cu siguranţă companii. 

autor
Vlad Dobrea

El a răspuns astfel fiind întrebat într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria în ce stadiu este procesul privind listarea la bursă a unor pachete minoritare la companiile de stat, având în vedere, între altele, că acest tip de vânzare ar putea să aducă venituri rapide la bugetul de stat.

"Este unul din jaloanele pe care România şi le-a asumat. Aceste jaloane sunt în negociere de către MIPE cu reprezentanţii Comisiei şi estimez că în cursul lunii octombrie, până la jumătate, le vor finaliza. Unul din jaloane este şi acesta şi, personal, sunt un susţinător al listării companiilor şi al vânzării unor pachete minoritare, subliniez, minoritare, în aşa fel încât, pe de o parte, să avem un aport de capital, dar, pe de altă parte, să asigurăm o mai bună administrare a acestor companii”, a transmis Ilie Bolojan.

”Listarea este unul din elementele importante pentru a avea o mai bună administrare a companiilor publice”

 

”Pentru că, de exemplu, chiar dacă s-a amânat pronunţarea Curţii pe pachetul legat de guvernanţa corporativă, mi-am folosit în această perioadă autoritatea şi nu am aprobat bugetele companiilor care trebuie să fie aprobate de Guvern până nu şi-au redus indemnizaţiile stabilite în consiliile de administraţie. Şi doar când vor fi reduse vor fi aprobate în Guvern, în aşa fel încât, dacă nu vor de ruşine măcar să facă acest lucru, să o facă, cum să vă spun, dintr-o constrângere de tip birocratic. (...) Listarea este unul din elementele importante pentru a avea o mai bună administrare a companiilor publice, pentru a avea un aport de capital în aceste companii, în aşa fel încât să se genereze proiecte de dezvoltare sau extindere a acestora", a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a fost întrebat dacă până la finele lunii octombrie se vor cunoaşte mai multe detalii despre acest subiect.

Citește și
Bolojan
Eurodeputați români: Reforme prezentate de Bolojan la Bruxelles, argumente solide împotriva suspendării fondurilor europene

"Etapa durează între şase luni de zile şi un an de zile, componenta de listare, dar vor fi cu siguranţă companii din sectorul energiei şi din transporturi care vor fi listate", a spus Bolojan. 

Sursa: Agerpres

Etichete: companii, ilie bolojan, listare la bursa,

Dată publicare: 24-09-2025 19:46

Articol recomandat de sport.ro
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Citește și...
Eurodeputați români: Reforme prezentate de Bolojan la Bruxelles, argumente solide împotriva suspendării fondurilor europene
Stiri Politice
Eurodeputați români: Reforme prezentate de Bolojan la Bruxelles, argumente solide împotriva suspendării fondurilor europene

Eurodeputaţii români din grupul Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European (PE) consideră că premierul român Ilie Bolojan a convins prin discuţiile pe care le-a purtat cu comisari europeni privind măsurile adoptate. 

Ilie Bolojan: Am convenit un deficit de 8,4%. Mă gândesc cum să ieșim la liman, nu să demisionez. Nu intrăm în recesiune
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Am convenit un deficit de 8,4%. Mă gândesc cum să ieșim la liman, nu să demisionez. Nu intrăm în recesiune

Premierul Ilie Bolojan a prezentat la Palatul Victoria concluziile întâlnirilor de la Bruxelles, detalii despre rectificarea bugetară și continuarea reformelor.

Guvernul pregătește rectificarea de buget. Premierul Ilie Bolojan: ”Este una destul de tensionată”
Stiri Politice
Guvernul pregătește rectificarea de buget. Premierul Ilie Bolojan: ”Este una destul de tensionată”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că viitoarea rectificare de buget este una ”destul de tensionată”, pentru că Guvernul este ”puternic presat” de zona de investiţii.

Recomandări
Potra, prins în Dubai cu ajutorul agențiilor internaționale. Cum ar putea fi extrădat complicele lui Călin Georgescu
Stiri actuale
Potra, prins în Dubai cu ajutorul agențiilor internaționale. Cum ar putea fi extrădat complicele lui Călin Georgescu

Liderul mercenarilor din Congo, Horațiu Potra, căutat internațional încă de la finalul lunii februarie, a fost prins în Dubai.  

Zelenski avertizează: „Dacă nu este oprit, Vladimir Putin va continua să exindă și să adâncească războiul din Ucraina”
Stiri externe
Zelenski avertizează: „Dacă nu este oprit, Vladimir Putin va continua să exindă și să adâncească războiul din Ucraina”

„Dacă nu este oprit, Vladimir Putin va continua să exindă și să adâncească războiul din Ucraina”. Este apelul lui Volodimir Zelenski de la tribuna ONU, care a vorbit după o schimbare majoră de poziție a președintelui american.

Ilie Bolojan: E nevoie de mai mulţi oameni în economia reală. Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută în România
Stiri Economice
Ilie Bolojan: E nevoie de mai mulţi oameni în economia reală. Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută în România

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat miercuri că este nevoie ca România să aibă mai mulţi oameni în economia reală, printre măsurile care ar trebui luate fiind reducerea excepţiilor legate de pensionările anticipate.

 

Top citite
1 olena zelenska
Imago
Stiri externe
Olena Zelenska afirmă că, în ritmul actual, ar fi nevoie de „50 de ani” pentru a repatria toţi copiii ucraineni din Rusia
2 Alex Florența
Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
Stiri actuale
Procurorul general, despre ridicarea imunităţii Dianei Şoşoacă: „Persoana poate dobândi o altă calitate”
3 Claudia Cardinale
Getty
Stiri Mondene
Actriţa Claudia Cardinale a murit la 87 de ani
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Septembrie 2025

49:01

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 24 Septembrie 2025

01:29:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Septembrie 2025

01:44:58

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28