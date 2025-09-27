Cardinalul Lucian Mureșan, al treilea din istoria României, a murit la 94 de ani. Unde va avea loc înmormântarea

Biserica greco-catolică din România este în doliu. Cardinalul Lucian Mureșan a încetat din viață, la vârsta de 94 de ani. Vineri, trupul său a fost depus la Catedrala „Sfânta Treime” din Blaj.

Luni va avea loc înmormântarea, la care vor ajunge inclusiv prelați de la Vatican.

Sute de preoți și credincioși au luat parte vineri seara la o procesiune specială pe străzile Blajului, până la Catedrala Sfânta Treime, acolo unde a fost depus sicriul cu trupul celui de-al treilea cardinal din istoria României.

În 2019 l-a întâmpinat pe Papa Francisc

Preafericitul Lucian, hirotonit preot în secret, în 1964, a devenit conducătorul Arhiepiscopiei de Făgăraş şi Alba Iulia în anul 1994. 18 ani mai târziu, a fost numit cardinal de către Papa Benedict al 16-lea. Tot în 2012 a fost ales membru de onoare al Academiei Române și, de-a lungul vieții, a fost decorat cu ordine naționale de prestigiu. Iar în 2019, l-a întâmpinat la Blaj pe Papa Francisc, la beatificarea episcopilor martiri.

Preot Cristian Bartha, purtător de cuvânt al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș: Însemnătatea cardinalului Lucian Mureșan pentru biserica greco-catolică este covârșitoare, a fost o personalitate luminoasă, un păstor înțelept, blând, discret.

Credincioșii au venit să rostească o rugăciune pentru cel ce le-a fost alături și i-a povățuit în toți acesți ani. Ziua înmormântării cardinalului a fost declarată drept zi de doliu, în Blaj.

