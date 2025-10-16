Polițist anchetat pentru că ar fi bătut un adolescent în Răducăneni. Martor: „Domnul poliţai s-a aruncat peste el”

Stiri actuale
16-10-2025 | 17:13
Este anchetă la Inspectoratul de Poliţie al Județului Iași, după ce un adolescent de 15 ani a sunat la 112 și a spus că un polițist, aflat în timpul liber, l-a bătut la ieșirea dintr-un club.

autor
Mariana Apostoaie

În plus, o patrulă aflată în zonă nu ar fi intervenit pentru aplanarea conflictului, arată primele verificări ale anchetatorilor. A fost deschis în acest caz un dosar penal.

Incidentul s-ar fi petrecut în comuna Răducăneni, în noaptea de 10 spre 11 octombrie. Părinții băiatului spun că fiul lor, de 15 ani, s-a întors acasă bătut și plin de sânge pe haine. Cel acuzat de ei este un poliţist aflat în timpul liber, cu care băiatul s-ar fi întâlnit la ieşirea dintr-un club.

Mama băiatului: L-a luat şi i-a dat o palmă. Băiatul meu a fugit în spate la blocuri, și domnul a fugit după el şi acolo l-a prins. Şi l-a lovit şi cu pumnii, şi cu picioarele şi l-a împins în gard.”

Un alt băiat, prieten cu cel de 15 ani, susţine că a asistat la scena violenta.

Prieten al băiatului: „L-am văzut pe prietenul meu şi pe domnul poliţai, când domnul poliţai s-a aruncat peste el şi l-a trântit într-un gard şi a început să îl lovească cu pumnii.”

Părinţii adolescentului au depus plângere la Poliție, pentru agresiune.

Mama băiatului spune că alţi doi agenţi, care patrulau în zonă, au văzut scena violenta, fără să intervină şi să îl ajute pe fiul ei.

Mama băiatului: „Nu a intervenit deloc.”

Reporter: Dar ce au făcut?

Mama băiatului: „Stăteau şi se uitau.

Agentul acuzat de agresivitate se declară nevinovat. Susţine că doar trecea prin faţa clubului şi a văzut că mai mulţi tineri se certau acolo. Ar fi încercat să aplaneze conflictul dintre ei, fără să lovească pe nimeni.

Atât poliţistul acuzat de violenţă, cât şi cei doi din patrulă, sunt acum vizaţi de cercetări.

Adina Ciobanu, purtător de cuvânt IPJ Iași: „A fost întocmit dosar penal, iar cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului Control Intern, sub supravegherea procurorului de caz. Inspectoratul de Poliție Județean Iași se delimitează ferm de orice comportament care contravine legii și normelor etice.

Deocamdată superiorii poliţistului, care, în trecut, a fost jandarm, nu au luat nicio măsură împotriva lui.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 16-10-2025 17:12

