Un poliţist din Gorj este cercetat în două dosare penale pentru ameninţare şi hărţuire

Un poliţist din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj este cercetat în două dosare penale pentru ameninţare şi hărţuire, acesta fiind monitorizat cu brăţară electronică, în urma unui conflict cu fosta soţie.

Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Gorj, Miruna Prejbeanu, miercuri, Judecătoria Târgu Jiu a dispus faţă de bărbat emiterea unui ordin de protecţie pe o perioadă de nouă luni, dispunându-se ca acesta să fie monitorizat electronic, să nu poarte sau utilizeze arma de serviciu, să nu comunice în vreun fel cu fosta soţie şi să nu se apropie la o distanţa mai mică de 50 de metri de aceasta.

„La nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu se efectuează cercetări în cadrul a două dosare penale, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de ameninţare şi hărţuire, care au fost reunite, fiind în anchetă proprie a unui procuror din cadrul unităţii de parchet anterior menţionate, bănuit fiind un angajat al IPJ Gorj. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoana bănuită beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie. IPJ Gorj îşi reafirmă angajamentul pentru aplicarea legii în mod egal şi imparţial şi se delimitează ferm de orice activitate care contravine normelor legale, susţinând un sistem de justiţie bazat pe integritate, legalitate şi profesionalism", a menţionat, joi, Miruna Prejbeanu.

La nivelul IPJ Gorj au fost dispuse măsuri de verificare cu privire la săvârşirea unor posibile abateri disciplinare, în sarcina agentului.

Surse judiciare au confirmat, pentru AGERPRES, că bărbatul este şeful Postului de Poliţie Muşeteşti.

