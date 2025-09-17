Ofițer de poliție executat cu 24 de focuri de un individ care a mărturisit că „avea o zi proastă”, în Florida

17-09-2025 | 20:50
ucigasul politistului zi proasta
Sheriff department

Un angajat al unei benzinării a tras 24 de gloanțe într-un polițist din Florida ieșit din tură, apoi a acuzat „o zi proastă”, au declarat autoritățile, acuzându-l de crimă.

Mihai Niculescu

Polițistul David Jewell din Edgewater, în vârstă de 45 de ani, a fost împușcat de mai multe ori în cap, de la distanță mică, într-o benzinărie din Ormond-by-the-Sea, luni după-amiază, au declarat oficialii șerifului din comitatul Volusia.

Imaginile înfiorătoare de pe camerele de supraveghere îl arată pe suspect – identificat de polițiști ca fiind angajatul benzinăriei, Eduardo Labrada Machado, – părăsind magazinul după ce Jewell a intrat și și-a luat jacheta din mașină. Machado, un tânăr de 24 de ani, titular al unei cărți verzi, este apoi văzut întorcându-se în magazin, scoțând pistolul și împușcându-l de mai multe ori în cap, au spus reprezentanții Poliției, citați de publicația New York Post.

„A tras 24 de focuri, două încărcătoare, asupra polițistului David Jewell, care nu era în serviciu, ucigându-l pe loc”, a declarat șeriful județului Volusia, Mike Chitwood, într-o conferință de presă, în timp ce rula o parte din înregistrarea video revoltătoare.

„În 38 de ani de activitate în poliție, ca detectiv la omucideri, în ceea ce era atunci al patrulea oraș ca mărime din țară, să vezi răutatea din ceea ce i-a făcut ofițerului Jewell, este ceva de nedescris” a spus șeriful.

„Inculpatul a spus că avea o zi proastă în drum spre serviciu și s-a gândit să-l împuște pe Jewell, mai devreme”, a declarat biroul șerifului într-o postare pe rețelele de socializare, explicând că angajatul îl văzuse anterior de mai multe ori pe polițist în magazin.

„Când a ajuns la serviciu și l-a văzut pe Jewell, a folosit un pistol pe care îl cumpărase recent pentru a-l împușca de mai multe ori de la distanță mică. Nu i-a spus nimic lui Jewell înainte de a-l împușca” a adăugat șeriful.

Arma de foc despre care se crede că a fost folosită la comiterea crimei a fost găsită ulterior în mașina lui Machado, iar angajatul benzinăriei a fost arestat și încarcerat sub acuzația de omor de gradul I.

Ucigașul ar avea o tulburare psihică

Machado nu avea antecedente penale, dar a avut o altercație cu forțele de ordine în 2023, după ce a tras cu arma într-un parc, a precizat biroul șerifului. Membrii familiei au declarat că acesta fusese diagnosticat cu o tulburare psihică, potrivit biroului șerifului. Machado este rezident legal în SUA și locuiește acolo de 10 ani.

Jewell a fost ofițer al Departamentului de Poliție din Edgewater în ultimii doi ani, lucrând anterior pentru Biroul șerifului din județul Volusia și Departamentul de Poliție din Lake Helen.

O campanie GoFundMe inițiată de colegii săi polițiști pentru familia sa a strâns deja peste 33.000 de dolari până miercuri dimineață.

„Pentru a-i onora activitatea și a-i sprijini familia în acest moment devastator, strângem fonduri pentru a oferi îngrijire continuă soției, socrului și fiului său, deoarece David era singurul lor întreținător”, se arată prezentarea campaniei de strângere de fonduri.

Sursa: New York Post

Dată publicare: 17-09-2025 20:35

