PMB promite că e pregătită pentru fulgii care ar putea cădea în Ajun de Crăciun. Lista utilajelor care vor interveni

Primăria București anunță că toți operatorii de salubritate din toate cele șase sectoare sunt pregătiți să intervină pentru a face față primelor ninsori. ANM anunța că e posibil să ningă în Capitală de Crăciun.

Un număr de 512 utilaje, majoritatea multifuncționale și 2.496 de oameni din toate sectoarele sunt pregătiți să intervină, pentru a asigura deszăpezirea și combaterea poleiului în București. În depozite, au la dispoziție, în total, 21.872 de tone de material antiderapant.

Intevențiile pe fiecare sector

Sectorul 1

- 300 de muncitori, împărțiți pe două ture

- 90 de utilaje

- 1.392 tone de material antiderapant

Sectorul 2

- 330 de muncitori, împărțiți pe două ture

- 77 de utilaje

- 5.000 de tone de material antiderapant

Sectorul 3 - 456 muncitori, împărțiți pe două ture - 66 de utilaje - 3.580 de tone de material antiderapant Sectorul 4 - 600 de muncitori, împărțiți pe două ture - 105 utilaje - 4.500 de tone de material antiderapant Sectorul 5 - 350 de muncitori, împărțiți pe două ture - 65 de utilaje - 2.500 de tone de material antiderapant Sectorul 6 - 460 de muncitori, împărțiți pe două ture - 109 utilaje - 4.900 de tone de material antiderapant „Toți aceștia vor acționa cu pluguri, sărărițe, încărcătoare frontale și platforme pentru cărat zăpada. Prioritate vor avea străzile principale și bulevardele, stațiile STB, zona spitalelor, a instituțiilor publice, a școlilor (după vacanță), a piețelor. Se va acționa, mecanizat sau manual, și pe străzile secundare, alei, dar și pe trotuare. Societatea de Transport București intervine cu 22 de pluguri, pe timpul nopții, pentru a curăța liniile de tramvai”, anunță PMB. Locuitorii Capitalei pot trimite sesizări atât la dispeceratul PMB (031.9898), cât și direct la dispeceratul operatorului de salubritate de sector.

