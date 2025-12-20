Hotelurile și pensiunile se pregătesc pentru Crăciun, turiștii găsesc încă locuri libere, deși zăpada lipsește

Stiri Turism
20-12-2025 | 19:20
×
Codul embed a fost copiat

Mai sunt câteva zile până la Crăciun, iar în hoteluri și pensiuni deja totul este pregătit pentru turiști. Mai sunt și camere libere, așa că nehotărâții încă mai au timp să se decidă dacă vor să meargă în altă parte de sărbători.

autor
Ana Tudoran,  Gina Obrejan

Doar zăpada lipsește în acest an, mai peste tot.

Cum speranța unui Crăciun pe pârtie s-a năruit, hotelierii din Poiana Brașov s-au bazat pe activitățile de interior, de la petreceri, concerte și mese festive. În acest hotel, prețurile pornesc de la aproximativ 2.300 de lei de persoană, pentru trei nopți, în perioada Crăciunului.

Bianca Socol, director hotel: „Gradul de ocupare pentru pachetul de Crăciun din 23 în 27 este de 95%.”

Camere libere mai sunt, aproximativ 20% în întreaga stațiune.

Citește și
mos craciun
Scrisori pentru Moș Crăciun și concerte la Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Distracția continuă până pe 28 decembrie

Sorin Stănescu, manager recepție: „Pentru o familie de 3 persoane pentru 3 nopți, prețurile încep de la 5.000 de lei, respectiv 4 nopți, de la 6.000 de lei.”

Cât privește masa de Crăciun, peste tot, meniurile au fost stabilite deja. Pe lângă piftie, cârnați, tobă sau caltaboși, vor fi și feluri mai ușoare.

Laura Mihalache, bucătar-șef: „Salate diverse, mai ușoare, mai grele. Avem meniuri internaționale, deoarece avem destul de mulți oaspeți străini.”

Turiștii s-au orientat și spre locuri mai retrase, cum este acest conac din Colțești, județul Alba. Aici, tarifele pleacă de la 500 de lei pe noapte, pentru două persoane.

Primii turiști vor ajunge în ajun de Crăciun.

Ana Barta, angajată: „Avem turiști din străinătate, din Germania, Franța, Statele Unite ale Americii.”

În Maramureș, la Muzeul Satului din Baia Mare, s-a organizat deja o avanpremieră a sărbătorii. Nu au lipsit colindele și mesele doldora de bunătăți. Cum azi a fost Ignatul, pomana porcului a fost vedeta din meniu, dar turiștii au gustat din toate.

Turistă: „Sunt foarte încântată de tradițiile care au rămas mereu aceleași. Iubesc Maramureșul.”

Mulți turiști au venit special în Maramureș pentru acest eveniment și unii rămân și de sărbători. În medie, la pensiunile din zonă, patru nopți de cazare costă aproximativ 1.000 de lei de persoană.

Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure

Sursa: Pro TV

Etichete: turisti, munte, craciun,

Dată publicare: 20-12-2025 19:19

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Crumble - desertul de la târgurile de Crăciun care a devenit viral. De ce a devenit popular și cum să-l prepari acasă
Stiri Diverse
Crumble - desertul de la târgurile de Crăciun care a devenit viral. De ce a devenit popular și cum să-l prepari acasă

Târgurile de Crăciun din România au atras mii de vizitatori care au venit să vadă decorurile spectaculoase și să guste din preparatele tradiționale.

Scrisori pentru Moș Crăciun și concerte la Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Distracția continuă până pe 28 decembrie
Stiri Diverse
Scrisori pentru Moș Crăciun și concerte la Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Distracția continuă până pe 28 decembrie

Mai sunt doar câteva zile până când Moș Crăciun se va strecura tiptil în casele din întreaga lume și va lăsa darurile sub brad. Dar, pe ultima sută de metri, încă ascultă dorințele a mii de copii.

Investigație în armata germană, după ce la o petrecere de Crăciun au fost cântate versuri ale imnului folosit de naziști
Stiri externe
Investigație în armata germană, după ce la o petrecere de Crăciun au fost cântate versuri ale imnului folosit de naziști

Ministerul german al Apărării investighează un incident petrecut la o petrecere de Crăciun a armatei, unde militari ar fi cântat versuri asociate perioadei naziste din vechiul imn al Germaniei.

Recomandări
”Circul anual al lui Putin”. Minciuni, dispreț și amenințări furioase de război – ”cadoul” de Crăciun al Rusiei pentru Europa
Stiri externe
”Circul anual al lui Putin”. Minciuni, dispreț și amenințări furioase de război – ”cadoul” de Crăciun al Rusiei pentru Europa

„Circul anual al lui Putin a dus pe noi culmi distorsionarea adevărului”. Așa rezumă comentatorii occidentali tradiționala conferință de presă susținută de președintele rus.  

Noua tradiție ”Elf on the shelf” din America devine modă și la români. Ce reprezintă și cât de sănătoasă este pentru copii
Stiri Sociale
Noua tradiție ”Elf on the shelf” din America devine modă și la români. Ce reprezintă și cât de sănătoasă este pentru copii

Moda lansată de vestici, ”Elf on the shelf” - pe românește, ”spiridușul de pe raft” - ia amploare și la noi în țară. Tradiția vine de peste Ocean, unde părinții mută o jucărie-spiriduș prin casă, pe timpul nopții.  

Guvernul menține TVA redus de 11% pentru HoReCa și anul viitor, spun surse guvernamentale
Stiri Economice
Guvernul menține TVA redus de 11% pentru HoReCa și anul viitor, spun surse guvernamentale

TVA pentru mâncare și cazare în restaurante, cafenele și hoteluri va rămâne și anul viitor la nivelul de acum, de 11%, spun surse guvernamentale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 20 Decembrie 2025

32:07

Alt Text!
I like IT
Ediția 32 - 2025

22:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Decembrie 2025

01:50:19

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28