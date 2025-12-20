Hotelurile și pensiunile se pregătesc pentru Crăciun, turiștii găsesc încă locuri libere, deși zăpada lipsește

Mai sunt câteva zile până la Crăciun, iar în hoteluri și pensiuni deja totul este pregătit pentru turiști. Mai sunt și camere libere, așa că nehotărâții încă mai au timp să se decidă dacă vor să meargă în altă parte de sărbători.

Doar zăpada lipsește în acest an, mai peste tot.

Cum speranța unui Crăciun pe pârtie s-a năruit, hotelierii din Poiana Brașov s-au bazat pe activitățile de interior, de la petreceri, concerte și mese festive. În acest hotel, prețurile pornesc de la aproximativ 2.300 de lei de persoană, pentru trei nopți, în perioada Crăciunului.

Bianca Socol, director hotel: „Gradul de ocupare pentru pachetul de Crăciun din 23 în 27 este de 95%.”

Camere libere mai sunt, aproximativ 20% în întreaga stațiune.

Sorin Stănescu, manager recepție: „Pentru o familie de 3 persoane pentru 3 nopți, prețurile încep de la 5.000 de lei, respectiv 4 nopți, de la 6.000 de lei.”

Cât privește masa de Crăciun, peste tot, meniurile au fost stabilite deja. Pe lângă piftie, cârnați, tobă sau caltaboși, vor fi și feluri mai ușoare.

Laura Mihalache, bucătar-șef: „Salate diverse, mai ușoare, mai grele. Avem meniuri internaționale, deoarece avem destul de mulți oaspeți străini.”

Turiștii s-au orientat și spre locuri mai retrase, cum este acest conac din Colțești, județul Alba. Aici, tarifele pleacă de la 500 de lei pe noapte, pentru două persoane.

Primii turiști vor ajunge în ajun de Crăciun.

Ana Barta, angajată: „Avem turiști din străinătate, din Germania, Franța, Statele Unite ale Americii.”

În Maramureș, la Muzeul Satului din Baia Mare, s-a organizat deja o avanpremieră a sărbătorii. Nu au lipsit colindele și mesele doldora de bunătăți. Cum azi a fost Ignatul, pomana porcului a fost vedeta din meniu, dar turiștii au gustat din toate.

Turistă: „Sunt foarte încântată de tradițiile care au rămas mereu aceleași. Iubesc Maramureșul.”

Mulți turiști au venit special în Maramureș pentru acest eveniment și unii rămân și de sărbători. În medie, la pensiunile din zonă, patru nopți de cazare costă aproximativ 1.000 de lei de persoană.

