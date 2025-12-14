Moși Crăciuni și Crăciunițe pe motociclete au împânzit un oraș din România. Au oferit cadouri și au strâns donații

14-12-2025 | 09:05
Pentru că zăpada se lasă așteptată, Moș Crăciun se gândește deja cum să ajungă la copiii ascultători.

Reka Bereczki

Așa că testează diferite variante. La Târgu Mureș, a fost surprins prin oraș cu motocicleta. Și nu a fost singur.

Împreună cu ajutoarele sale, a împărțit dulciuri și a făcut poze cu cei prezenți la târgul de Crăciun. Zeci de pasionați de motoare s-au costumat în Moș Crăciun, au împodobit motocicletele cu luminițe și au ajuns în centrul orașului.

Motociclști: A fost un drum lung, din păcate nu avem zăpadă, trebuia să montăm șinele pe motocicletă”

„Cu multe dulciuri, cu motoare împodobite. Luminițele, betea și sacul cu cadouri”

Melania Trump
Melania Trump, apariție festivă alături de Moș Crăciun, la un eveniment caritabil. GALERIE FOTO

Kacso Bodo Csaba, organizator: „De la patru motociclete am ajuns la peste 40 de motociclete și mai mult de 60 de moși, crăciunițe”

Copiii au putut face poze cu moșul modern și au primit cadouri.

Carla: „Am venit aici pentru că am auzit că vin motociclete. Sunt cam haioși, unii au urechi de elf.

Eduard: „E interesant că am văzut atâția Moș Crăciuni pe motoare.”

Iar în spiritul sărbătorilor, Moșul i-a îndemnat pe cei prezenți să se gândească și la cei nevoiași. Așa că mulți copii au adus donații.

Copii: Am adus o carte, am mai pus nişte căciuli și niște plușuri și jucării și am mai pus niște napolitane și eugenii (...)

„Am venit aici ca să aduc cadouri la copii și să văd niște motoare.”

La final, Moș Crăciun și ajutoarele sale au pornit într-un tur al orașului... bineînțeles, pe motocicletă.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 14-12-2025 08:59

Madelene Wright a revenit în fotbal! Cu ce s-a ocupat timp de trei ani
Madelene Wright a revenit în fotbal! Cu ce s-a ocupat timp de trei ani
