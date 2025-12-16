Primăria Brașov produce zăpadă artificială în Postăvaru pentru a da startul sezonului de schi. Care sunt prețurile

Primăria Brașov a început să producă zăpadă artificială în Masivul postăvarul pentru sezonul de schi. Instalațiile funcționează fără oprire de duminică după-amiază, a anunțat instituția.

Deși suntem la jumătatea lunii decembrie, zăpada se face așteptată în stațiunile de munte. Anul trecut, la această dată se schia pe pârtiile din Poiana Brașov.

„Am început să producem zăpadă artificială în masivul Postăvarul! Având în vedere condițiile meteo favorabile, de sâmbătă am pornit sistemul de producere a zăpezii artificiale. Sâmbătă noaptea am reușit să producem timp de 4 ore, iar de ieri, de la ora 15.00, instalațiile funcționează fără oprire. Facem depozite de zăpadă pe pârtiile Lupului superior, Doamnei, Kanzel, Ruia”, a transmis Primăria Brașov pe Facebook.

Prețurile la schi din Poiana Brașov

În stațiunea Poiana Brașov, abonamentul de sezon pentru schi este de 5.500 de lei pentru și 3.300 de lei pentru copii.

De asemenea, un abonament pe o zi costă 240 de lei pentru adulți și 140 de lei pentru copii. În ceea ce privește telecabina, urcarea și coborâre costă 70 de lei pentru adulți și 40 de lei pentru cei mici.

