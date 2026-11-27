PMB: A început montarea stațiilor de încărcare pentru autobuzele electrice. Proiectul va fi gata până la finalul anului
Primăria Capitalei anunţă, vineri, că a început montarea staţiilor de încărcare pentru autobuzele electrice.
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Este vorba de 55 de staţii la Depoul Berceni, 52 la Bujoreni şi 15 la Bucureştii Noi. Primăria precizează că proiectul va fi gata până la finalul anului, fiind finanţat cu fonduri europene, bani pe care i-ar fi pierdut dacă nu se încadrau în termen.
”Am început montarea staţiilor de încărcare pentru autobuzele electrice! Vom avea 55 la Depoul Berceni, 52 la Bujoreni şi 15 la Bucureştii Noi.
Lucrările au avansat rapid de la o săptămână la alta. Până acum, am turnat canivourile şi am finalizat fundaţiile, am tras cablurile electrice pentru alimentarea staţiilor şi am lucrat la modernizarea platformelor de garare”, scrie Primăria Capitalei pe pagina de Facebook.
PMB precizează că la Depoul Berceni, sunt deja montate 25 de staţii de încărcare, iar platforma este finalizată în procent de 70%, iar la Bucureştii Noi, platforma e 100% gata, iar acum se montează staţiile.
”La Depoul Bujoreni, se lucrează la platformă, iar staţiile se vor monta săptămâna viitoare”, mai transmite primăria.
”Aşa cum am promis, vom avea gata acest important proiect până la finalul anului. Este finanţat cu fonduri europene, bani pe care i-am fi pierdut dacă nu ne încadram în termen”, mai arată PMB în mesaj.
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