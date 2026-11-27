Bucureștiul a intrat în atmosfera sărbătorilor de iarnă. S-a deschis târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei. „E uimitor”
Capitala îmbracă haine de sărbătoare. Joi seară, s-a deschis târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei. Mulți oameni s-au plimbat printre instalațiile luminoase și s-au bucurat de primele spectacole de iarnă.
Sursa: ProTV
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Vineri, distracția se mută în inima orașului.
Târgul din Piața Constituției își deschide porțile vineri seară. Atunci va fi aprins și iluminatul festiv în București.
Cei care au ajuns joi seară la deschiderea Târgului de Crăciun din Parcul Drumul Taberei au intrat parcă într-un tărâm de basm.
Podul – decorat cu brăduți și luminițe – a devenit atracția principală. Pentru mulți, provocarea a fost să obțină fotografia perfectă pentru prietenii virtuali.
Femeie: „Este plin de lumini. Este uimitor! Uitați-vă la decorațiuni, este perfect!”
Turist din Germania: „E foarte diferit. Îmi place că este colorat peste tot.”
După plimbare, la căsuțele cu bunătăți, fiecare a găsit ceva pe gustul său.
Bărbat: „Eu am mâncat gogoși rotunde cu ciocolată și vanilie. Foarte bune, mi-au plăcut.”
Patinoar și concerte de sărbătoare
Unii au dat și o tură pe gheață. Pe patinoar, nu doar deschiderea târgului a fost motiv de sărbătoare.
Seara s-a încheiat cu un concert al Irinei Rimes.
Băiat: „M-a încălzit și vinul, și concertul!”
Băiat: „Visele. Cea mai ascultată și cea mai frumoasă piesă din seara asta, după părerea mea.”
Irina Rimes, artistă: „M-am simțit ca acasă, dar poate este pentru că am locuit în Sectorul 6, vreo 6 ani.”
Târgul se va încheia pe 27 decembrie. Accesul este gratuit.
Atmosfera de sărbătoare va cuprinde, de vineri, și centrul Capitalei. Târgul de Crăciun din Piața Constituției își deschide porțile vineri seară, moment în care se aprinde și iluminatul festiv în București. Autoritățile au instalat 6 milioane de luminițe.
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