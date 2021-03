Planta "miraculoasă" culeasă de români din pădure. Poate reduce tensiunea şi e detoxifiantă

A fost de-ajuns să dea soarele câteva zile, și o pădure din apropierea Oradei s-a umplut de culegători de leurdă. Deși abia i-au dat frunzulițele și mai are, încă, de crescut, planta supranumită „usturoiul sălbatic” este la mare căutare în această perioad

Zeci de amatori ai acestei plante, cu calități miraculoase, au colindat printre copaci și au adunat frunzele verzi, bogate în vitamine.

Pădurea este cunoscută, de ani de zile, ca fiind bogată în leurdă, o plantă care seamănă cu salata verde, însă are un gust puternic de usturoi. Considerată o minune a naturii, leurda poate fi folosită în numeroase rețete culinare. De pildă, oamenii fac cu ea plăcintă sau o amestecă cu brânză.



Pe lânga consumul ca atare, în salate, gătit ca spanacul, sau pus în placinte, expertii au și alte retețe.

Chef Nicolae Pop: "Eu fac un pate de leurdă extraordinar. Două-trei legaturi, asa, o grămăjoară mai mare, amestecată sau cu sâmburi de nucă sau cu sâmburi de floarea-soarelui, putin umeziţi în prealabil, hidratati, cu puţin ulei de floarea-soarelui sau ulei extravirgin de măsline, puţină sare, zeama de la o jumatate de lămâie, şi iese un pate extraordinar.”

Cei pricepuți în bucătărie spun că se mai poate folosi într-un piure de cartofi, într-o ciorbă, în absolut orice are nevoie de gustul de usturoi. La rândul lor, nutriționiștii spun că această plantă are calități benefice pentru sănătate.

SINC: dr. Oana Pop medic nutriţionist: "Este o plantă cu frunze verzi, care este foarte bogată în vitamina A si C. De asemenea, este foarte bogată în fier, în vitaminele din complexul B si, de asemenea, în vitamina K. Este bogată în adenozină, iar adenozina are rol în reducerea colesterolului. Poate să ajute la o usoara scădere a tensiunii arteriale. Se recomanda, de asemenea, în bolile respiratorii. Are şi un efect diuretic si detoxifiant. Este contraindicată la femeia care alăptează, la lăuză."

În pieţe, legătura de leurdă se vinde și cu 5 lei. Daca vremea va fi bună în weekendul următor, pădurea de pe dealul Oradei se va umple iar de culegători.