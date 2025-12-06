Un copil de trei ani din India a devenit cel mai tânăr jucător de șah din lume

Copilul-minune al Indiei, Sarwagya Singh Kushwaha, a făcut istorie în lumea șahului, devenind, la doar trei ani, cel mai tânăr jucător care obține un rating oficial FIDE.

Kushwaha, originar din statul indian Madhya Pradesh, a depășit recordul anterior deținut de compatriotul său Anish Sarkar. Magnus Carlsen, numărul unu mondial, rămâne cel mai bun jucător de șah rapid, cu un rating de 2824, potrivit 20minutos.

Pentru a-și asigura statutul de record, micul șahist a învins trei jucători cotați în competiții organizate în statul său și în alte regiuni ale Indiei, o țară obișnuită cu mari maeștri internaționali, inclusiv cu ultimul campion mondial, Gukesh Dommaraju.

„Este o mare sursă de mândrie și onoare pentru noi că fiul nostru a devenit cel mai tânăr jucător de șah din lume care obține un rating FIDE. Ne dorim să devină mare maestru”, a declarat tatăl lui Kushwaha, Siddharth Singh, pentru postul de știri indian ETV Bharat.

Congratulations to Sarvagya Singh Kushwaha ???????? for becoming the World's Youngest Fide Rapid Rated Player! Sarvagya was born in 2022 ????

He creates history by becoming a FIDE rated player at “3 years, 7 months and 20 days”????

Incredible! ???????? pic.twitter.com/VqS49Au3uK — Rakesh Kulkarni (@itherocky) December 1, 2025

