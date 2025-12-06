Un copil de trei ani din India a devenit cel mai tânăr jucător de șah din lume

Șah joc
Shutterstock

Copilul-minune al Indiei, Sarwagya Singh Kushwaha, a făcut istorie în lumea șahului, devenind, la doar trei ani, cel mai tânăr jucător care obține un rating oficial FIDE.

Ioana Andreescu

Kushwaha, originar din statul indian Madhya Pradesh, a depășit recordul anterior deținut de compatriotul său Anish Sarkar. Magnus Carlsen, numărul unu mondial, rămâne cel mai bun jucător de șah rapid, cu un rating de 2824, potrivit 20minutos.

Pentru a-și asigura statutul de record, micul șahist a învins trei jucători cotați în competiții organizate în statul său și în alte regiuni ale Indiei, o țară obișnuită cu mari maeștri internaționali, inclusiv cu ultimul campion mondial, Gukesh Dommaraju.

„Este o mare sursă de mândrie și onoare pentru noi că fiul nostru a devenit cel mai tânăr jucător de șah din lume care obține un rating FIDE. Ne dorim să devină mare maestru”, a declarat tatăl lui Kushwaha, Siddharth Singh, pentru postul de știri indian ETV Bharat.

Sursa: 20minutos.es

