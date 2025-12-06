Nicolas Sarkozy a vorbit despre perioada petrecută în detenție: „Aș fi dat orice să pot privi pe fereastră”

06-12-2025 | 13:34
Nicolas Sarkozy
Cu câteva zile înainte de lansarea cărţii sale, fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a vorbit despre cele trei săptămâni petrecute în detenție, în urma condamnării din dosarul finanţării libiene.

 

Ioana Andreescu

„Am fost frapat de absenţa oricărei culori. Griul domina totul, devora totul, acoperea fiecare suprafaţă”, scrie fostul şef de stat, a cărui carte, publicată de Fayard, controlată de miliardarul conservator Vincent Bolloré, va vedea lumina tiparului în 10 decembrie.

Postul de radio privat Europe 1, controlat tot de Bolloré, a publicat fragmente sâmbătă, la fel şi cotidianul Le Figaro.

Primele zile de detenție și confesiuni spirituale

În prima zi a încarcerării sale, potrivit Europe 1, fostul preşedinte a îngenuncheat pentru a se ruga. „A venit ca de la sine înţeles”, povesteşte el în cartea sa. „Am rămas aşa câteva minute. M-am rugat să am puterea de a purta crucea acestei nedreptăţi”, continuă el, descriind şi discuţiile sale de duminică cu capelanul închisorii.

La 25 septembrie, Nicolas Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a fost condamnat în primă instanţă la cinci ani de închisoare, cu un mandat de arestare emis pentru executare imediată pentru conspiraţie şi o amendă de 100.000 de euro, aminteşte AFP.

Citește și
nicolas sarkozy
„Trăiască libertatea”. Nicolas Sarkozy a ieșit din închisoare. Unde a mers imediat fostul președinte al Franței | VIDEO

Sarkozy a făcut apel imediat şi va fi judecat din nou între 16 martie şi 3 iunie de Curtea de Apel din Paris.

Scrisul din celulă și criticile la adresa clasei politice

În ziarul Le Figaro, Sarkozy mărturiseşte că „scria zilnic cu un pix pe o măsuţă de placaj”. „Le-am dat paginile avocaţilor mei, care apoi le-au dat secretarei mele să le revizuiască şi să le corecteze. Am scris dintr-o dată, iar după eliberarea mea, într-o zi de luni, am terminat cartea în zilele următoare”, a explicat Sarkozy.

„A trebuit să răspund la această întrebare simplă: «Dar cum am ajuns aici?» A trebuit să reflectez asupra acestei vieţi atât de stranii faţă de a mea, care m-a făcut să trec prin situaţii atât de extreme”, a explicat el.

Condamnat în alte două cazuri, în aşa-numitul scandal al interceptărilor telefonice şi în afacerea Bygmalion, Sarkozy îşi păstrează în această carte câteva săgeţi şi pentru politicieni, între care şi pentru preşedintele Emmanuel Macron care, potrivit ziarului Le Figaro, ar fi „închis ochii” la condamnarea şi încarcerarea predecesorului său.

Sarkozy, deţinutul cu numărul 320535, conform Le Figaro, descrie, de asemenea, detenţia şi dieta sa la închisoarea La Santé din Paris, care a constat din „produse lactate, batoane de cereale, apă minerală, suc de mere şi câteva dulciuri”.

Fostul preşedinte, protejat în închisoare de doi ofiţeri de securitate, a rămas închis în celulă 23 de ore pe zi, cu excepţia orelor de vizită. „Aş fi dat orice să pot privi pe fereastră, să mă bucur de trecerea maşinilor”, afirmă el.

Criza apei i-a costat pe locuitorii din Prahova și Dâmbovița 120.000 euro pe zi. Restaurante și afaceri, forțate să caute apă

Sursa: Agerpres

