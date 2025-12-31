Românii care folosesc de Revelion petarde și artificii interzise riscă închisoarea

Peste 800 de români s-au ales în această perioadă cu dosare penale pentru că au fost prinși când vindeau articole pirotehnice interzise.

Polițiștii au confiscat 100 de tone de artificii neautorizate. Un bărbat din București ținea ascunse 600 de kilograme de astfel de produse în 3 mașini parcate în subsolul unui centru comercial.

În județul Vâlcea, jandarmii au găsit mii de petarde într-un tomberon. Era așezat în spatele unei tarabe pe care un individ oferea marfa de sezon.

Iar un bărbat și o femeie au fost prinși cum vindeau artificii șoferilor opriți la o trecere la nivel cu calea ferată din localitatea Valea Mare.

Produsele pirotehnice confiscate până acum în țară valorează peste 1,5 milioane de euro

Oamenii legii au descoperit și depozitul improvizat - 2 autoturisme - de unde au ridicat produsele. Marfa confiscată până acum la nivelul întregii țări valorează peste 1,5 milioane de euro și va fi distrusă.

Nu doar comercianții riscă închisoarea, ci și cei care cumpără și sunt prinși că folosesc petarde și artificii interzise prin lege.

