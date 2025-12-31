Românii care folosesc de Revelion petarde și artificii interzise riscă închisoarea

Stiri actuale
31-12-2025 | 08:55
petarde
Shutterstock

Peste 800 de români s-au ales în această perioadă cu dosare penale pentru că au fost prinși când vindeau articole pirotehnice interzise.

autor
Daniel Nițoiu,  Natașa Paraschiv

Polițiștii au confiscat 100 de tone de artificii neautorizate. Un bărbat din București ținea ascunse 600 de kilograme de astfel de produse în 3 mașini parcate în subsolul unui centru comercial.

În județul Vâlcea, jandarmii au găsit mii de petarde într-un tomberon. Era așezat în spatele unei tarabe pe care un individ oferea marfa de sezon.

Iar un bărbat și o femeie au fost prinși cum vindeau artificii șoferilor opriți la o trecere la nivel cu calea ferată din localitatea Valea Mare.

Produsele pirotehnice confiscate până acum în țară valorează peste 1,5 milioane de euro

Oamenii legii au descoperit și depozitul improvizat - 2 autoturisme - de unde au ridicat produsele. Marfa confiscată până acum la nivelul întregii țări valorează peste 1,5 milioane de euro și va fi distrusă.

Citește și
artificii, frontiera,
„Arsenalul” de petarde și artificii găsit în mașina a doi tineri veniți din Bulgaria. Polițiștii le-au făcut dosar penal

Nu doar comercianții riscă închisoarea, ci și cei care cumpără și sunt prinși că folosesc petarde și artificii interzise prin lege. 

Descinderi pe final de an în depozitele firmelor de curierat. Ce au găsit anchetatorii în colete, la percheziții

Sursa: Pro TV

Etichete:

Dată publicare: 31-12-2025 08:55

Articol recomandat de sport.ro
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Citește și...
Doi frați minori din județul Brăila, răniți grav după ce s-au jucat cu petarde interzise. Tatăl lor a alertat autoritățile
Stiri actuale
Doi frați minori din județul Brăila, răniți grav după ce s-au jucat cu petarde interzise. Tatăl lor a alertat autoritățile

Chiar dacă sunt interzise prin lege, petardele încă se vând la negru și duc la accidentări grave. S-a întâmplat într-o comună din județul Brăila, unde doi frați, de 8 și 11 ani, au fost răniți de un articol pirotehnic periculos.

„Arsenalul” de petarde și artificii găsit în mașina a doi tineri veniți din Bulgaria. Polițiștii le-au făcut dosar penal
Stiri actuale
„Arsenalul” de petarde și artificii găsit în mașina a doi tineri veniți din Bulgaria. Polițiștii le-au făcut dosar penal

Aproximativ 3.000 de articole pirotehnice fără autorizaţie au fost descoperite şi confiscate de poliţiştii de frontieră din Sectorul Călăraşi, în urma unor controale asupra a două autoturisme oprite în trafic.

Polițiștii au descoperit o tonă de petarde și artificii deținute ilegal de un bărbat
Stiri actuale
Polițiștii au descoperit o tonă de petarde și artificii deținute ilegal de un bărbat

Aproximativ o tonă de articole pirotehnice au fost confiscate de poliţişti în urma unor percheziţii făcute în Târgovişte şi în comuna Băleni.

Fără petarde și artificii de sărbători. Legea articolelor pirotehnice a fost promulgată
Stiri actuale
Fără petarde și artificii de sărbători. Legea articolelor pirotehnice a fost promulgată

Legea care interzice comercializarea articolelor pirotehnice către minori și către persoane neautorizate a fost promulgată, vineri, de președintele Nicușor Dan.

Pediatrii din Iaşi cer autorităţilor interzicerea comercializării petardelor, după ce 30 de copii au ajuns la spital
Stiri actuale
Pediatrii din Iaşi cer autorităţilor interzicerea comercializării petardelor, după ce 30 de copii au ajuns la spital

Medicii de la Spitalul pentru copii "Sfânta Maria" din Iaşi sunt îngrijoraţi de numărul foarte mare de copii ajunşi la Urgenţe din cauza rănilor provocate de petarde, şi au lansat un apel public autorităţilor să interzică vânzarea lor.

Recomandări
Ilie Bolojan a făcut bilanțul celor șase luni de guvernare: „Vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ni l-am propus”
Stiri Politice
Ilie Bolojan a făcut bilanțul celor șase luni de guvernare: „Vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ni l-am propus”

Premierul Ilie Bolojan a făcut, marţi, un bilanţ al activităţii Executivului în 2025 și a declarat că, în prima jumătate a anului, măsurile Guvernului au pus finanțele publice în ordine, asigurând respectarea țintei de deficit la final de an.

Reformă majoră a concediilor medicale: angajatorul va plăti 5 zile. Ce se întâmplă cu prima zi
Stiri actuale
Reformă majoră a concediilor medicale: angajatorul va plăti 5 zile. Ce se întâmplă cu prima zi

Angajatorul va suporta plata a cinci zile de concediu medical, de la 1 februarie 2026, iar prima zi de concediu este diminuată de la plată. Guvernul a adoptat, în ședința de marți seara, o ordonanță de urgență în acest sens.

Până când vrea Guvernul să fie promulgată, „cel târziu”, legea privind pensiile magistraților. „Așteptăm observațiile CE”
Stiri Politice
Până când vrea Guvernul să fie promulgată, „cel târziu”, legea privind pensiile magistraților. „Așteptăm observațiile CE”

Absența celor patru judecători CCR de la ședința pentru pensiile magistraților naște noi discuții despre cum ar putea fi deblocată situația ca să nu pierdem 231 de milioane de euro.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 30 Decembrie 2025

01:03:48

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28