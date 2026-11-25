CFR a semnat şase contracte de aproape 130 de milioane de lei pentru lucrări pe linia Filiaşi-Livezeni
Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. anunţă că a semnat şase contracte, în valoare de aproape 130 de milioane de lei, pentru reabilitarea unor poduri, podeţe şi tuneluri de pe linia Filiaşi-Livezeni, pe raza Regionalei CFR Craiova.
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Investiţiile urmăresc îmbunătăţirea stării tehnice a infrastructurii feroviare, creşterea siguranţei circulaţiei şi asigurarea unor condiţii corespunzătoare de exploatare pe această linie, potrivit News.ro.
Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. informează, într-un comunicat de presă, că, miercuri, au fost semnate şase contracte pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de reabilitare a 14 obiective de infrastructură feroviară (două poduri, patru podeţe şi opt tuneluri) situate pe linia CF 116 Filiaşi-Livezeni, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova.
Contractele au fost încheiate cu Strabag S.R.L., valoarea totală cumulată fiind de 129.271.291,57 lei, fără TVA.
Obiectivul de investiţii este structurat în şase loturi: Lotul 1 - reabilitarea a patru podeţe feroviare (podeţul de la km 83+782, între haltele de mişcare (HM) Parângu şi Bumbeşti; podeţul de la km 90+278, în zona HM Valea Sadului; podeţul de la km 97+672, între staţia CF Meri şi HM Lainici; podeţul de la km 99+747, între staţia CF Meri şi HM Lainici), Lotul 2 - reabilitarea a patru tuneluri feroviare (tunelul de la km 90+869 – 91+102, între HM Valea Sadului şi staţia CF Meri; tunelul de la km 92+508 – 92+726, între HM Valea Sadului şi staţia CF Meri; tunelul de la km 94+390 – 94+559, între HM Valea Sadului şi staţia CF Meri; tunelul de la km 95+271 – 95+681, în capătul Y al staţiei CF Meri), Lotul 3 - reabilitarea a două tuneluri feroviare (tunelul de la km 96+408 – 96+504; tunelul de la km 100+519 – 100+814), Lotul 4 - reabilitarea unui pod feroviar (podul de la km 105+706, între HM Lainici şi HM Pietrele Albe), Lotul 5 - reabilitarea a două tuneluri feroviare (tunelul de la km 110+797 – 111+356, între HM Pietrele Albe şi staţia CF Livezeni; tunelul de la km 114+686 – 114+772, între HM Pietrele Albe şi staţia CF Livezeni) şi Lotul 6 - reabilitarea unui pod feroviar (podul de la km 115+668, între HM Strâmbuţa şi staţia CF Livezeni).
Duratele contractuale prevăzute pentru proiectare sunt cuprinse între 4 şi 6 luni, iar cele pentru execuţia lucrărilor între 6 şi 11 luni, în funcţie de complexitatea obiectivelor şi de specificul fiecărui lot.
Potrivit companiei, lucrările de reabilitare urmăresc consolidarea şi îmbunătăţirea stării tehnice a podurilor, podeţelor şi tunelurilor, reducerea riscurilor asociate exploatării infrastructurii feroviare şi crearea condiţiilor pentru eliminarea sau diminuarea restricţiilor de circulaţie, acolo unde acestea sunt impuse de starea obiectivelor.
Totodată, investiţiile vizează creşterea eficienţei activităţilor de întreţinere şi exploatare, reducerea vulnerabilităţii infrastructurii în faţa fenomenelor naturale şi diminuarea riscurilor de producere a incidentelor feroviare.
Finanţarea este prevăzută din fonduri aferente Programului Transport 2021-2027, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, din veniturile proprii ale CFR S.A., precum şi din alte surse.
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