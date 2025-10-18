Explozie puternică la o fabrică de explozibili din Rusia. Bilanțul morților | VIDEO

Trei persoane au murit şi alte cinci au fost rănite în urma unei explozii produse vineri seară la fabrica de explozibili Avangard din oraşul Sterlitamak, în regiunea Bashkortostan, a anunţat guvernatorul regional Radi Habirov pe canalul său de Telegram.

Guvernatorul a precizat că experţii criminalişti investighează cauza deflagraţiei, respingând speculaţiile potrivit cărora ar fi fost vorba despre un atac cu drone ucrainene. Operaţiunile de căutare şi salvare au fost finalizate sâmbătă dimineaţă, după ce echipele de intervenţie au lucrat toată noaptea la faţa locului.

Fabrica Avangard produce explozibili industriali şi se ocupă, de asemenea, de demontarea muniţiilor. Din 2022, unitatea se află sub controlul conglomeratului industrial de stat Rostec, potrivit News.ro, care citează Reuters.

The „Avantgarde“ military facility in Sterlitamak, Bashkortostan, currently Russia, has experienced a huge explosion. Reportedly the department responsible for producing nitrocellulose, the propellant for ammunition, went off. pic.twitter.com/srOoefC1B3 — (((Tendar))) (@Tendar) October 17, 2025

