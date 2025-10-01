Percheziții la un dealer de mașini din Argeș. Metoda prin care directorul de vânzări era să rămână cu 130.000 de euro furați

01-10-2025 | 17:24
perchezitii bani masini
Un bărbat de 45 de ani din Argeș, director de vânzări la o companie specializată în comerțul cu maşini, este suspectat de fals, gestiune frauduloasă și delapidare.

Miercuri, anchetatorii au făcut trei percheziții, iar suspectul a fost condus la audieri.

Anchetatorii au informații că individul ar fi vândut mai multe mașini şi ar fi încasat de la clienţi sume cash. Apoi, ar fi oprit banii la el, în loc să-i depună la casieria firmei.

Există suspiciunea că directorul ar fi vândut unele mașini cu preţ mai mic decât ar fi trebuit, apoi ar fi falsificat facturile. Prejudiciul estimat este de cel puțin 130.000 de euro.

