Eurojust: O reţea europeană de fraudă cu criptomonede a fost destructurată. Percheziții în România și alte țări

Stiri externe
23-09-2025 | 16:31
criptomonede

Autorităţile europene au destructurat o reţea de fraudă cu criptomonede, cu peste 100 de victime şi un prejudiciu de cel puţin 100 de milioane de euro, a anunţat Eurojust.

autor
Ioana Andreescu

Poliţia a efectuat percheziţii la proprietăţi din Spania, Portugalia, Italia, România şi Bulgaria şi a arestat cinci suspecţi, între care şi presupusul creier al escrocheriei.

Victimelor li s-au promis câştiguri semnificative din investiţiile lor în criptomonede prin intermediul unor platforme online concepute de profesionişti, a declarat Eurojust într-un comunicat.

Banii erau apoi redirecţionaţi către Lituania pentru a fi "spălaţi".

"Când victimele au încercat să-şi recupereze investiţiile, li s-a cerut să plătească taxe suplimentare, după care site-ul web folosit pentru fraudă a dispărut", potrivit Eurojust.

Citește și
Casa de pensii, pensionari
Pensie plătită în cripto, posibilă şi în Europa de Est. CEO Bitget: Totul depinde de reglementări şi educaţie financiară

"Investitorii au pierdut ulterior cea mai mare parte, dacă nu chiar toţi banii lor", a adăugat agenţia.

Schema funcţiona cel puţin din 2018 şi se întindea în 23 de ţări, potrivit Eurojust, care a coordonat operaţiunea de amploare pentru a opri frauda.

Victimele sunt cetăţeni din mai multe ţări europene, inclusiv Germania, Franţa, Italia şi Spania.

Principalul suspect, presupusul lider al grupării infracţionale, este suspectat de fraudă la scară largă şi de spălare de bani.

Percheziţiile au avut loc săptămâna trecută, dar informaţiile au fost făcute publice abia marţi, din cauza procedurilor judiciare în curs în mai multe ţări, a declarat Eurojust

Marketingul de succes pe social media. Cum să-ți crești afacerea organic, pe Instagram și pe TikTok, fără conținut plătit

Sursa: Agerpres

Etichete: europa, criptomonede, prejudiciu, retea,

Dată publicare: 23-09-2025 16:08

Articol recomandat de sport.ro
A apărut la gala Balonul de Aur 2025 și a întors toate privirile
A apărut la gala Balonul de Aur 2025 și a întors toate privirile
Citește și...
Bitcoin a atins un nou record. Investitorii mizează pe reglementări favorabile în SUA pentru criptomonede
Stiri Economice
Bitcoin a atins un nou record. Investitorii mizează pe reglementări favorabile în SUA pentru criptomonede

Bitcoin a depăşit luni, în premieră, pragul de 120.000 de dolari, pe fondul optimismului investitorilor privind posibile victorii politice şi reglementări favorabile în SUA, aşteptate să aducă un cadru legal clar pentru piaţa criptomonedelor.

Pensie plătită în cripto, posibilă şi în Europa de Est. CEO Bitget: Totul depinde de reglementări şi educaţie financiară
Stiri Economice
Pensie plătită în cripto, posibilă şi în Europa de Est. CEO Bitget: Totul depinde de reglementări şi educaţie financiară

Plata pensiei în criptomonede prinde contur la nivel global și ar putea deveni realitate și în Europa Centrală și de Est, spune Gracy Chen, CEO Bitget. Totul depinde de reglementări și educația financiară.

Cât a câștigat Donald Trump din monedele cripto. E o sursă majoră de venit pentru familie
Stiri externe
Cât a câștigat Donald Trump din monedele cripto. E o sursă majoră de venit pentru familie

Președintele american Donald Trump a dezvăluit venituri semnificative, de 57,4 milioane de dolari, provenite dintr-un proiect de criptomonede, conform unei declarații financiare depuse vineri la Oficiul pentru Etică Guvernamentală al SUA.

Recomandări
Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii coaliției de guvernare. Plafonarea prețurilor la raft, menținută încă trei luni - surse
Stiri Politice
Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii coaliției de guvernare. Plafonarea prețurilor la raft, menținută încă trei luni - surse

Președintele Nicușor Dan i-a chemat de urgență la Palatul Cotroceni pe liderii coaliției în încercarea de a calma spiritele. În ședință s-a decis menținerea plafonării la alimente pentru încă trei luni, conform unor surse politice.

Doi români, arestați pentru spionaj în Grecia. Au fotografiat cea mai mare o bază navală a marinei elene, lângă Atena
Stiri externe
Doi români, arestați pentru spionaj în Grecia. Au fotografiat cea mai mare o bază navală a marinei elene, lângă Atena

Doi cetățeni români au fost arestați, luni, în Grecia, după ce în telefoanele lor mobile au fost găsite fotografii ale bazei navale din Salamis, aflată lângă capitala elenă.

Isărescu despre euro digital: „Dacă nu avem sisteme de securitate cibernetică, ne termină rușii în trei zile
Stiri Economice
Isărescu despre euro digital: „Dacă nu avem sisteme de securitate cibernetică, ne termină rușii în trei zile"

Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, a vorbit marți despre procesul de introducere a unui euro digital și susține că aceasta nu ar înlocui numerarul în euro.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 23 Septembrie 2025

48:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Septembrie 2025

01:44:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28