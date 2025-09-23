Eurojust: O reţea europeană de fraudă cu criptomonede a fost destructurată. Percheziții în România și alte țări

Autorităţile europene au destructurat o reţea de fraudă cu criptomonede, cu peste 100 de victime şi un prejudiciu de cel puţin 100 de milioane de euro, a anunţat Eurojust.

Poliţia a efectuat percheziţii la proprietăţi din Spania, Portugalia, Italia, România şi Bulgaria şi a arestat cinci suspecţi, între care şi presupusul creier al escrocheriei.

Victimelor li s-au promis câştiguri semnificative din investiţiile lor în criptomonede prin intermediul unor platforme online concepute de profesionişti, a declarat Eurojust într-un comunicat.

Banii erau apoi redirecţionaţi către Lituania pentru a fi "spălaţi".

"Când victimele au încercat să-şi recupereze investiţiile, li s-a cerut să plătească taxe suplimentare, după care site-ul web folosit pentru fraudă a dispărut", potrivit Eurojust.

"Investitorii au pierdut ulterior cea mai mare parte, dacă nu chiar toţi banii lor", a adăugat agenţia.

Schema funcţiona cel puţin din 2018 şi se întindea în 23 de ţări, potrivit Eurojust, care a coordonat operaţiunea de amploare pentru a opri frauda.

Victimele sunt cetăţeni din mai multe ţări europene, inclusiv Germania, Franţa, Italia şi Spania.

Principalul suspect, presupusul lider al grupării infracţionale, este suspectat de fraudă la scară largă şi de spălare de bani.

Percheziţiile au avut loc săptămâna trecută, dar informaţiile au fost făcute publice abia marţi, din cauza procedurilor judiciare în curs în mai multe ţări, a declarat Eurojust

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













