Angajați CFR Marfă, suspectați că au furat piese de locomotive și combustibil. Percheziții în trei județe și Capitală

În județele Dâmbovița, Teleorman, Ilfov și în București au loc miercuri 18 percheziții, ca urmare a unei sesizări făcute de CFR Marfă privind furtul de piese de locomotive și combustibil, ancheta vizând mai mulți angajați ai companiei.

”La data de 1 octombrie 2025, poliţiştii Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti, sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, pun în aplicare 18 mandate de percheziţie domiciliară în judeţele Dâmboviţa, Teleorman, Ilfov si în municipiul Bucureşti. Acţiunea vizează documentarea şi probarea activităţii infracţionale a unor angajaţi ai unei instituţii”, anunţă IGPR.

Surse apropiate anchetei afirmă că instituţia este CFR Marfă.

Verificările au fost începute în urma unor plângeri primite de la instituţie, referitoare la sustragerea mai multor componente ale locomotivelor sau a unor cantităţi de combustibil.

Ce spune poliția despre caz

”În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat. Activităţile vizează descoperirea şi ridicarea mai multe bunuri despre care există bănuiala că ar proveni din săvârşirea infracţiunii pentru care se efectuează urmărirea penală în cauză”, precizează IGPR.

Acţiunea este desfăşurată cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, Direcţiei Poliţiei Transporturi, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi al luptătorilor Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale.

