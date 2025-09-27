Percheziţii în Bihor. Șapte bărbați, suspectaţi că au spart cu sticle mai multe geamuri ale unui imobil din Arad. VIDEO

27-09-2025 | 08:54
Nouă percheziţii au loc sâmbătă dimineaţă la domiciliile a șapte bărbaţi din Bihor, suspectaţi că au spart cu sticle mai multe geamuri ale unui imobil din Arad, precum şi geamurile a două autoturisme.

Claudia Alionescu

La data de 27 septembrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, au pus în executare 9 mandate de percheziţie domiciliară, la locuinţele a 7 bărbaţi, cu vârste cuprinse între 35 şi 49 de ani, toţi din judeţul Bihor”, anunţă IGPR.

Din cercetări a reieşit că, în noaptea de 27/28 august, în jurul orei 03.30, cei șapte bărbaţi ar fi spart cu sticle mai multe geamuri ale unui imobil din Arad, precum şi geamurile a două autoturisme.

Au fost percheziţionate opt autoturisme folosite de către cei în cauză, fiind emise șapte mandate de aducere, pe numele persoanelor respective, care urmează a fi duse la audieri.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 27-09-2025 08:37

