Percheziții la sălile de păcănele, în județul Dolj. Operațiunea „tableta”

04-12-2025 | 07:42
perchezitii pacanele
Au fost percheziții, miercuri seară, în 6 localități din județul Dolj.

Roxana Vlădășel

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au descins la 12 adrese. Sunt vizate organizarea și exploatarea jocurilor de noroc fără licență

Mai mulți patroni din județ le-ar fi oferit clienților tablete pe care erau instalate aplicații de jocuri în rețea, neautorizate de Oficiul Național care gestionează acest domeniu.

Audierile au durat întreaga noapte.

Starea de sănătate a tânărului autoincendiat la Timișoara rămâne extrem de gravă. Medicii fac eforturi să îl țină în viață
Starea de sănătate a tânărului autoincendiat la Timișoara rămâne extrem de gravă. Medicii fac eforturi să îl țină în viață

Un tânăr de 26 de ani și-a dat foc în fața secției de oncologie a Spitalului Municipal din Timișoara, unde este internată soția sa. Femeia are cancer, iar el i-ar fi mărturisit că a pierdut la păcănele niște bani împrumutați. 

O bandă de români a dat spargeri de 2 milioane de euro în Germania. Apoi a pierdut toți banii la păcănele
O bandă de români a dat spargeri de 2 milioane de euro în Germania. Apoi a pierdut toți banii la păcănele

Mai mulți români au furat bunuri de aproape două milioane de euro în cadrul a 19 spargeri în depozite din toată Germania. Ulterior, aceștia le-ar fi spus procurorilor că au pierdut toată suma la păcănele și că ar fi cumpărat cocaină de restul banilor. 

Un bărbat a pierdut mii de lei la jocuri de noroc și s-a răzbunat distrugând aparatele cu toporul într-o sală din Craiova
Un bărbat a pierdut mii de lei la jocuri de noroc și s-a răzbunat distrugând aparatele cu toporul într-o sală din Craiova

Nervos ca a pierdut mii de lei la păcănele un bărbat din Craiova a făcut prăpăd.

Studiu alarmant la început de an școlar. 80% din elevii de 15-16 ani beau alcool, jumătate fumează, 25% joacă la păcănele
Studiu alarmant la început de an școlar. 80% din elevii de 15-16 ani beau alcool, jumătate fumează, 25% joacă la păcănele

Alcool, fumat, păcănele și pastile pe post de droguri sunt tentațiile care fac tot mai multe victime în rândul adolescenților români. Un amplu studiu european arată cifre alarmante.

Fiecare primărie din România va decide dacă vrea sau nu păcănele în localitatea sa. Ce propune Guvernul
Fiecare primărie din România va decide dacă vrea sau nu păcănele în localitatea sa. Ce propune Guvernul

Fiecare primărie din România va decide dacă autorizează sau nu jocurile de noroc pe teritoriul pe care îl administrează, potrivit proiectului de reformă a administrației locale propus de Guvern.

Gabriel Liiceanu: Dacă România nu își curăță trecutul, nu va avea un viitor pe care să se înalțe
Gabriel Liiceanu: Dacă România nu își curăță trecutul, nu va avea un viitor pe care să se înalțe

România este obligată să își confrunte trecutul marcat de comunism pentru a-și putea construi viitorul, dar acest demers nu se poate face cu o clasă politică moștenită de pe vremea lui Ceaușescu “machiată și cosmetizată altfel”.

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc
Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește, chiar dacă Barajul Paltinu a reluat alimentarea. Specialiștii estimează că cel mai devreme în cinci zile apa va deveni potabilă în rețelele de distribuție.

Trump afirmă că Putin dorește să pună capăt războiului, dar calea către pace este neclară. Moscova, dispusă la noi întâlniri
Trump afirmă că Putin dorește să pună capăt războiului, dar calea către pace este neclară. Moscova, dispusă la noi întâlniri

Donald Trump a asigurat miercuri că Vladimir Putin doreşte „să pună capăt războiului” din Ucraina, la o zi după o „întâlnire foarte bună” la Moscova între liderul rus şi emisarul Steve Witkoff, care va discuta joi cu negociatorul ucrainean Rustem Umerov.

