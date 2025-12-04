Percheziții la sălile de păcănele, în județul Dolj. Operațiunea „tableta”

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au descins la 12 adrese. Sunt vizate organizarea și exploatarea jocurilor de noroc fără licență

Mai mulți patroni din județ le-ar fi oferit clienților tablete pe care erau instalate aplicații de jocuri în rețea, neautorizate de Oficiul Național care gestionează acest domeniu.

Audierile au durat întreaga noapte.

