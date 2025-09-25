Un bărbat a pierdut mii de lei la jocuri de noroc și s-a răzbunat distrugând aparatele cu toporul într-o sală din Craiova

Nervos ca a pierdut mii de lei la păcănele un bărbat din Craiova a făcut prăpăd.

Individul de 41 de ani s-a întors după câteva ore în sala de jocuri, înarmat cu un topor şi a distrus patru dintre aparatele la care jucase.

Agenţii de pază au fost cei care au chemat poliţia.

Scandalagiul a fost iniţial reţinut, apoi pus în libertate şi cercetat pentru distrugere.

Aparatele de joc vor fi evaluate pentru a se vedea dacă mai pot fi reparate. Paguba se ridică la zeci de mii de euro.



