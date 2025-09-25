Un bărbat a pierdut mii de lei la jocuri de noroc și s-a răzbunat distrugând aparatele cu toporul într-o sală din Craiova

25-09-2025 | 17:50
Nervos ca a pierdut mii de lei la păcănele un bărbat din Craiova a făcut prăpăd.

Individul de 41 de ani s-a întors după câteva ore în sala de jocuri, înarmat cu un topor şi a distrus patru dintre aparatele la care jucase.

Agenţii de pază au fost cei care au chemat poliţia.

Scandalagiul a fost iniţial reţinut, apoi pus în libertate şi cercetat pentru distrugere.

Aparatele de joc vor fi evaluate pentru a se vedea dacă mai pot fi reparate. Paguba se ridică la zeci de mii de euro.

Zborurile de retrimitere din Regatul Unit către România se efectuează în baza acordului bilateral în domeniul afacerilor interne privind readmisia persoanelor şi nu reprezintă un mecanism nou, a informat, joi, Ministerul Afacerilor Externe.

Polițiștii din Botoșani fac verificări după o întâmplare șocantă. Un bărbat ar fi fost lovit de un glonț în timp ce trecea cu bicicleta pe un drum național, în apropierea unui poligon de tragere privat. Omul a ajuns la spital.  

Tribunalul Bucureşti a dispus joi eliberarea din arest preventiv a actorului Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, şi plasarea lui în arest la domiciliu, în dosarul pentru accidentul produs în Primăverii, de la care a fugit.  

Zborurile de retrimitere din Regatul Unit către România se efectuează în baza acordului bilateral în domeniul afacerilor interne privind readmisia persoanelor şi nu reprezintă un mecanism nou, a informat, joi, Ministerul Afacerilor Externe.

Actualul nivel al nivel al anvelopei salariale este imposibil de susținut din veniturile actuale, după cum arată datele Consiliului Fiscal. Veniturile României sunt, vizibil, prea mici pentru nivelul actual al cheltuielilor cu salariile.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susţinut joi declaraţiile făcute săptămâna aceasta de preşedintele american Donald Trump, potrivit căruia ţările membre ale Alianţei Nord-Atlantice ar trebui să doboare dronele şi avioanele ruseşti.

