O bandă de români a dat spargeri de 2 milioane de euro în Germania. Apoi a pierdut toți banii la păcănele

10-10-2025 | 14:43
Poliție Germania
Getty Images

Mai mulți români au furat bunuri de aproape două milioane de euro în cadrul a 19 spargeri în depozite din toată Germania. Ulterior, aceștia le-ar fi spus procurorilor că au pierdut toată suma la păcănele și că ar fi cumpărat cocaină de restul banilor. 

autor
Claudia Alionescu

Cinci membri ai bandei au fost deja condamnați definitiv, iar acum șeful bandei de hoți este judecat la tribunalul din Rottweil, Germania. Complicii săi îl incriminează puternic, relatează Bild.de

Bunurile furate au fost duse în Olanda

Potrivit procurorului Jessica Stohr, făptuitorii au pătruns „cu forță brută” în depozite, tăind pereții exteriori în trei locuri.

Apoi, mii de kilograme de role de cupru au fost încărcate în camionete închiriate și vândute unui fierar vechi din Venlo (Olanda).

Acuzatul ar fi recrutat hoții și i-ar fi coordonat de la distanță, conform procuraturii.

Românii deja condamnați (3 până la 5 ani și jumătate de închisoare) l-au numit „Marele Șef”.

Bărbatul nu a comentat acuzațiile. Totuși, el este considerat un hoț de metale experimentat. Din cauza furtului organizat, a fost închis prima dată la 21 de ani într-o închisoare din Luxemburg.

Același tip de infracțiune i-a adus pedepse în Germania, Belgia și România. Acum este la a cincea detenție.

Românii ar fi dependenți de jocuri de noroc

Din suma furată nu mai rămăsese nimic. În primul proces, mai mulți români au declarat că erau dependenți de jocuri de noroc și de cocaină și că au dat pe acestea toți banii.

Veniseră să muncească în Ruhr, dar au fost recrutați pentru infracțiuni.

Anchetatorii cred că până la zece români au participat la furturile de cupru. Alți doi suspecți sunt identificați și au fost dați în urmărire.

Toți membrii bandei locuiau într-o casă închiriată în Gelsenkirchen.

Vecinii au suspectat ceva și au anunțat poliția. La o percheziție, presupusul șef al bandei a scăpat de arestare pentru că a prezentat un pașaport fals.

Ulterior, el a fugit și a fost identificat în România și mai apoi extrădat în Germania.

De această dată, el riscă 10 ani de închisoare. Sentința va fi dată pe 18 noiembrie.

Sao Paulo găzduiește summitul Horasis despre viitorul AI. Liderii lumii discută cum tehnologia va transforma societatea

Sursa: Bild

Etichete: romani, germania, hoți, droguri, furt, jocuri de noroc,

Dată publicare: 10-10-2025 14:37

