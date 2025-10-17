Starea de sănătate a tânărului autoincendiat la Timișoara rămâne extrem de gravă. Medicii fac eforturi să îl țină în viață

17-10-2025 | 19:44
Un tânăr de 26 de ani și-a dat foc în fața secției de oncologie a Spitalului Municipal din Timișoara, unde este internată soția sa. Femeia are cancer, iar el i-ar fi mărturisit că a pierdut la păcănele niște bani împrumutați. 

Daniel Preda

Când a auzit una ca asta, nevasta i-ar fi cerut divorțul.

Totul s-a petrecut la câțiva metri de spital. Medicii au sărit să îl salveze pe bărbat.

Tatiana Hagău, medic primar Secția de Oncologie a Spitalului Municipal: „A avut intenția să intre în spital, în flăcări. Noi am auzit urlete în curte și am luat imediat măsurile de stingere, cu un stingător.”

Înainte să își dea foc, bărbatul s-a certat cu soția sa. Femeia are cancer și este internată în spital pentru radioterapie. Știa că soțul ei se împrumutase de la un preot.

politie
Un bărbat din Timişoara şi-a dat foc în faţa Spitalului Oncologic. S-a certat cu soția din cauza banilor pierduţi la jocuri

Corespondent Știrile ProTV: „Potrivit unor surse din anchetă, tânărul ar fi pierdut toți banii de tratament ai soției la păcănele. În momentul în care femeia, bolnavă de cancer, a aflat despre acest lucru, i-a spus că vrea să se despartă de el.”

Acest caz arată încă o dată prin ce drame trec atât dependenții de jocuri de noroc, cât și familiile lor.

Bianca Brîndușa, psiholog: „Ce este activat în cazul dependenților de jocuri de noroc este sistemul de recompensă. Sunt acele procese biochimice din creier, dătătoare de endorfine, și atunci le este foarte greu să se oprească, chiar dacă miza este foarte mare, chiar și în cazul de față.”

În urma incidentului, bărbatul a suferit arsuri pe mai mult de jumătate din suprafața corpului.

Florin Aioanei, medic primar UPU Spitalul Județean Timișoara: „A venit într-o stare critică, cu arsură pe o suprafață de aproximativ 60-70% din suprafața corporală, cu arsură de căi aeriene. Noi am început manevrele de resuscitare, cu protezarea căilor respiratorii.”

Tânărul a fost operat, iar medicii fac eforturi să îl țină în viață.

Sursa: Pro TV

Etichete: timisoara, medici, tanar, autoincendiere,

Dată publicare: 17-10-2025 19:44

