Influencerul vizat de percheziții se prezintă pe internet drept un antreprenor de succes, cu activități în construcții, dezvoltări imobiliare și marketing. Etalează o viață de lux și este urmărit de peste 100.000 de oameni. Nu era acasă atunci când a avut loc percheziția. În locuința lui a fost găsit un pistol cu aer comprimat, care, deși nu este letal, poate răni grav sau chiar ucide, dacă este folosit de aproape.

Legea impune obținerea unei autorizații pentru deținerea unei astfel de arme. Bărbatul a declarat apoi că pistolul a fost cumpărat de copilul lui, de 10 ani, de pe un site din Cehia. Băiețelul și-a dat datele reale și, chiar dacă este minor, a putut să plaseze fără probleme comanda în valoare de circa 500 de lei, spune tatăl lui.

Credea că e vorba de o jucărie, explică părintele, care a promis că va avea o discuție cu băiatul. Anchetatorii au preluat arma și au întocmit în acest caz un dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

În țară au avut loc mai multe descinderi la cei care dețin arme cumpărate online și care nu au fost supuse autorizării.