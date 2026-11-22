Potrivit anchetatorilor, anul trecut a fost eliberat condiționat, pentru bună purtare. După noua crimă, agresorul s-a sinucis.

Fiul femeii de 46 de ani din Vulcana-Pandele spune că mama lui plecase miercuri într-o localitate aflată la 24 de km distanță, la o bătrână de care avea grijă din când în când.

Familia, îngrijorată că nici nu s-a mai întors, nici nu a dat un semn de viață, a anunțat poliția, iar femeia a fost declarată dispărută.

Oamenii legii au început verificările, iar ancheta a scos la iveală crima oribilă.

Corespondent ProTV: „În această casă din comuna Văcărești a fost găsită femeia, ucisă în urma mai multor lovituri de ciocan. Surse din anchetă spun că avea semne de violență pe corp, fiind cel mai probabil agresată în timp ce încerca să scape din mâinile individului. Pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și a ridica toate probele, criminaliștii au încheiat cercetarea la fața locului după aproximativ 5 ore".

Arma crimei a fost găsită lângă victimă. Principalul suspect este chiar fiul bătrânei pe care biata femeie o îngrijea. După atac, individul s-a sinucis.

Iasmina Roșescu-Boboc, purtător de cuvânt IPJ Dâmbovița: „Extinzând verificările, într-o anexă a locuinței a fost descoperit cadavrul unui bărbat de 46 de ani, care s-ar fi spânzurat".

Întreaga comunitate este șocată de tot ce s-a întâmplat.

Femeie: „A fost femeie muncitoare, femeie cuminte. O femeie liniștită, și-a crescut copiii în credință, are doi băieți, doi nepoți, are nurori. De miercuri încoace nu au mai găsit-o”.

Anchetatorii încearcă să afle motivul crimei

Potrivit anchetatorilor, suspectul de crimă fusese condamnat în Spania la 20 de ani de închisoare, după ce și-a ucis iubita. A executat 8 ani de detenție acolo, apoi a fost transferat în România, și a stat în penitenciar alți 9 ani. Anul trecut a fost eliberat condiționat, pentru bună purtare.

Bărbat: „Și-a omorât concubina în Spania și a fost eliberat și a venit acasă”.

Anchetatorii încearcă să afle mobilul crimei.

Femeie: „E ceva tragic, nu ne așteptam la așa ceva. Nu trebuia să-i dea drumul din închisoare. Dacă era vreun psihopat, ceva... ce ar fi avut el prin cap, vă dați seama, că dacă a fost criminal, a avut în sânge așa ceva”.

Irinel Ionuț Badea, primarul comunei Văcărești: „Știu că anul trecut s-a eliberat din penitenciar, ar mai fi avut o infracțiune făcută după același tipar - omor. Știu că lucra pe aici, pe raza localității, agresorul”.

Femeie: „Lucra la depozitul de lemne și era operat la picioare, nici nu ne-am gândit că s-a putut întâmpla așa ceva”.

Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal pentru omor, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița.