Rafael Nadal ar putea deveni membru în consiliul de administrație al clubului Real Madrid

Clubul de fotbal Real Madrid a anunţat miercuri că va propune numirea legendei tenisului Rafael Nadal, mare suporter al grupării din capitala Spaniei, în consiliul său de administraţie, informează AFP.
Decizia va fi votată în cadrul unei adunări generale extraordinare, la care vor participa „socios”, membrii clubului madrilen, potrivit AFP.
„Pentru Real Madrid și toți suporterii săi, este un motiv de mândrie imensă faptul că o personalitate de o asemenea anvergură sportivă și umană – o figură emblematică atât în sportul spaniol, cât și în cel mondial – se alătură Consiliului nostru de Administrație și, din această calitate, contribuie la prezentul și viitorul clubului nostru”, a transmis Real Madrid într-un comunicat.
Comunicado Oficial: Rafael Nadal.
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Rafael Nadal, membru de onoare al clubului din 2011
Nadal, care s-a retras din tenis în 2024, a câștigat de-a lungul carierei 22 de titluri de Mare Șlem, dintre care 14 la Roland Garros. El era deja membru de onoare al clubului Real Madrid din 2011 și are o relație apropiată cu președintele grupării, Florentino Perez.
Fostul tenismen a confirmat că a acceptat propunerea clubului.
„Aș dori să le mulțumesc președintelui Florentino Perez și consiliului director pentru invitația de a mă alătura consiliului de administrație al lui Real Madrid. Am acceptat această propunere cu mult entuziasm, cu dorința de a învăța și de a aduce tot ceea ce pot”, a scris Nadal pe rețelele de socializare.
Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del @realmadrid.
He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda.
🤍🤍🤍 https://t.co/cFBQnUVW6j
În 2023, fostul sportiv a declarat că și-ar dori ca, într-o zi, să devină președintele clubului pe care îl susține din copilărie. La acel moment, însă, spunea că nu se consideră suficient de calificat pentru o asemenea funcție.
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