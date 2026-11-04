Rafael Nadal ar putea deveni membru în consiliul de administrație al clubului Real Madrid

„Pentru Real Madrid și toți suporterii săi, este un motiv de mândrie imensă faptul că o personalitate de o asemenea anvergură sportivă și umană – o figură emblematică atât în sportul spaniol, cât și în cel mondial – se alătură Consiliului nostru de Administrație și, din această calitate, contribuie la prezentul și viitorul clubului nostru”, a transmis Real Madrid într-un comunicat.

Rafael Nadal, membru de onoare al clubului din 2011

Nadal, care s-a retras din tenis în 2024, a câștigat de-a lungul carierei 22 de titluri de Mare Șlem, dintre care 14 la Roland Garros. El era deja membru de onoare al clubului Real Madrid din 2011 și are o relație apropiată cu președintele grupării, Florentino Perez.

Fostul tenismen a confirmat că a acceptat propunerea clubului.

„Aș dori să le mulțumesc președintelui Florentino Perez și consiliului director pentru invitația de a mă alătura consiliului de administrație al lui Real Madrid. Am acceptat această propunere cu mult entuziasm, cu dorința de a învăța și de a aduce tot ceea ce pot”, a scris Nadal pe rețelele de socializare.